Zdrowie Agencja zbiera dane o pensjach medyków. Prezes złożył rezygnację Piotr Wójcik |

Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Źródło zdj. gł.: PAP

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Podaną przez radio informację potwierdziliśmy w Ministerstwie Zdrowia. Dyrektor Biura Komunikacji MZ Katarzyna Kopeć-Ziemczyk powiedziała dziś w rozmowie z tvn24.pl, że rezygnacja została złożona przez Daniela Rutkowskiego i ministra zdrowia ją przyjęła. Ostatnim dniem pracy Daniela Rutkowskiego w AOTMiT ma być 31 października. Od 1 listopada do momentu powołania nowego prezesa obowiązki związane z kierowaniem agencją przejmie jej obecny wiceprezes Przemysław Rzodkiewicz.

Czym zajmuje się AOTMiT?

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) jest jedną z kluczowych jednostek budżetowych w ochronie zdrowia. Zajmuje się przede wszystkim wyceną świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opracowuje też m.in. rekomendacje co do wariantów realizacji ustawy podwyżkowej, regulującej minimalne płace medyków w ochronie zdrowia.

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Obecnie AOTMiT jest w trakcie zbierania danych, dotyczących wynagrodzeń medyków w powiązaniu z numerami PESEL. Ustawa, której skutkiem jest ta akcja, została podpisana przez prezydenta w lipcu. Jej opracowanie i przyjęcie to reakcja resortu zdrowia na ujawniane w ostatnich miesiącach nieprawidłowości związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w placówkach kontraktowanych przez NFZ – zwłaszcza aferę związaną z warszawskim Szpitalem Południowym.

- Na pewno będziemy tych danych używali przede wszystkim do tego, żeby jeszcze precyzyjniej określić, jakie są zarobki faktycznie w podmiotach, które pracują w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Będziemy mogli ocenić, w ilu miejscach pracują medycy, ile tak naprawdę godzin miesięcznie wykonują tej pracy - mówiła w sierpniu w programie "Jeden na jeden" ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jak dodała, zebrane dane pozwolą m.in. określić maksymalny udział wynagrodzeń w strukturze kosztowej szpitali.

Kontrowersyjna wypowiedź Rutkowskiego. Mecz ciekawszy niż wyniki analizy?

Zbierane obecnie przez AOTMiT dane mają zostać opracowane jako raport na początku przyszłego roku. Tymczasem kilka dni temu, podczas Forum Rynku Zdrowia, prezes AOTMiT podczas jednego z paneli dyskusyjnych powiedział, że wyniki analizy niezbyt go interesują.

"To co będzie, zobaczymy dopiero. Czy ja się tym bardzo ekscytuję? Każdy sobie myśli, że jak kładę się spać, to myślę, jakie to będą analizy. Nie za bardzo mnie to interesuje. Bardziej interesuje mnie wynik meczu Radomiaka Radom" - cytuje go w jednej z ostatnich publikacji Rynek Zdrowia, organizator wydarzenia.

Daniel Rutkowski pełnił funkcję prezesa Agencji od 28 marca 2024 r.; wcześniej był jej wiceprezesem.