Te nowotwory mogą zabić. A jest przeciwko nim szczepionka

Kluczowe fakty: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest wirusem, który może wywoływać nowotwory.

Prof. Wojciech Golusiński mówił o "banalnych objawach" tego rodzaju nowotworów i powiedział, kiedy udać się do specjalisty.

Profesor Wojciech Golusiński, specjalista otolaryngologii, kierownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, mówił na antenie TVN24 o szczepieniu przeciw HPV, które chroni przed niektórymi rodzajami nowotworu.

- Mamy dzisiaj do czynienia z nowym, bardzo ważnym czynnikiem etiologicznym w rozwoju raka. To jest właśnie wirus brodawczaka ludzkiego, który należy do wirusów onkogennych, czyli takich, które wywołują raka - mówił profesor Golusiński.

- Wirus brodawczaka ludzkiego od wielu, wielu lat jest kojarzony przede wszystkim z rakiem szyjki macicy, ale dzisiaj przede wszystkim również z nowotworem głowy i szyi. I w tej drugiej grupie nowotworów, o których wspomniałem, mamy bardzo zatrważające dane epidemiologiczne, bo tych nowotworów, szczególnie u osób młodych, poniżej 45. roku życia, przyrasta wręcz lawinowo - zaznaczył.

Te nowotwory rozwijają się bardzo szybko

Profesor Wojciech Golusiński zaznaczył, że nowotwory wywoływane przez HPV rozwijają się bardzo szybko i znacząco wpływają na nasze życie. Oprócz raka szyjki macicy, są to nowotwory gardła środkowego, podniebienia, migdałka, nasady języka.

Czemu więc tak mało osób korzysta ze szczepień? - Myślę, że tutaj potrzebna jest edukacja. Edukacja nas wszystkich, Polek, Polaków, edukacja pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, szkół, które powinny prowadzić taką edukację i przeciwdziałanie tych wszystkim ruchom antyszczepionkowym - odpowiedział prof. Golusiński.

- Według ministerstwa (zdrowia - red.) regulacje są następujące. Dostępność szczepionki jest dla wszystkich dziewcząt i chłopców między 12. a 14. rokiem życia. Te szczepienia zostały przedłużone do 18. roku życia. I w tym okresie one są najbardziej efektywne. Później mamy tak zwane szczepienia wychwytujące między 18. a 26. rokiem, które też mają bardzo dobrą skuteczność - przekazał specjalista.

"Najlepszy dowód na to, że to działa"

Prof. Wojciech Golusiński wspomniał o Australii, gdzie szczepienia przeciw HPV wprowadzono dwie dekady temu. - Dzisiaj właściwie, tak jak u nas cały czas się mówi o raku szyjki macicy, tam jest to choroba, która rzadko występuje. I jest bardzo w porównaniu z innymi krajami mała zachorowalność na nowotwory głowy i szyi, o których już wspominałem. Czyli to jest najlepszy dowód na to, że to działa - zauważył.

- Mogę państwa zapewnić, że to są szczepionki bardzo wysokiej jakości, oczyszczone i nie powodują właściwie żadnych objawów ubocznych, żadnych konsekwencji - zapewnił specjalista.

Nietypowe objawy nowotworów

Profesor Golusiński wspomniał także o objawach nowotworów głowy i szyi, które są nietypowe. - Objawy, które są początkowo, to jest ból gardła, jakiś dyskomfort podczas przełykania. Często takie objawy towarzyszą nam w takich banalnych infekcjach - zaznaczył.

- Jeżeli te banalne objawy przedłużają się, trwają dłużej niż sześć tygodni, należy się bezwzględnie zgłosić do lekarza, bo we wczesnym okresie, kiedy mamy pierwszy albo drugi stopień zaawansowania tego nowotworu, jesteśmy w stanie pomóc (...), jesteśmy w stanie wyleczyć daną osobę i tylko ją kontrolować. Natomiast jeżeli mamy chorego w późnym stopniu zaawansowania, to to leczenie jest bardzo trudne, często okaleczające, zmniejszające dramatycznie jakość życia i niestety efekty tego leczenia są dalekie od oczekiwań - powiedział prof. Golusiński.