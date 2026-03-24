Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Gruźlica rzadka, ale wciąż groźna. Eksperci ostrzegają

gruźlica płuca
SCID i szczepionka przeciw gruźlicy
Ta choroba nie zniknęła - przypominają lekarze przy okazji Światowego Dnia Walki z Gruźlicą. - Wciąż diagnozujemy nowe przypadki mimo relatywnie niewielkiej liczby zachorowań - potwierdza specjalista chorób płuc. Pacjenci są często nieświadomi zakażenia i mogą zarażać innych. Kilka dni temu sanepid informował o przypadku gruźlicy w jednej ze szkół w Świnoujściu.

Od kilku lat liczba nowych przypadków gruźlicy utrzymuje się na podobnym poziomie - około 10-12 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców rocznie - wynika z danych epidemiologicznych. Dziś przypada Światowy Dzień Walki z tą chorobą zakaźną, wyznaczony przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 roku.

Gruźlica - co warto wiedzieć
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Trudna do rozpoznania

- Nie możemy powiedzieć, że tej choroby nie ma. Ona jest wśród nas, nie obok nas - mówi dr Tadeusz Bold, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Jak wyjaśnia, gruźlica przenosi się drogą kropelkową, a osoby zakażone na wczesnym etapie często nie mają wyraźnych objawów.

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterie - prątki gruźlicy z grupy Mycobacterium tuberculosis complex - informuje portal Szczepienia.info. Jak tłumaczą eksperci platformy i zarazem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, proces chorobowy rozwija się u 5-10 proc. zakażonych i najczęściej obejmuje płuca, ale prątki gruźlicy mogą docierać do wszystkich narządów i tkanek.

Gruźlica - charakterystyka choroby
Źródło: PAP

Wbrew utrwalonemu przekonaniu gruźlica nie dotyczy wyłącznie osób z marginesu społecznego. - To jest stereotyp - podkreśla dr Tadeusz Bold. Skąd wzięło się takie przeświadczenie? Jak tłumaczy lekarz, ryzyko zachorowania rośnie przy obniżonej odporności organizmu, co często wiąże się z niedożywieniem, złymi warunkami bytowymi, używkami czy brakiem higieny. Jednocześnie zaznacza, że istotny odsetek pacjentów stanowią osoby cierpiące na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy niewydolność nerek, które sprzyjają zakażeniu. Gruźlica jest trudna do wczesnego rozpoznania, ponieważ nie daje charakterystycznych objawów. Do najczęstszych należą przewlekły kaszel lub zmiana jego charakteru, niezamierzona utrata masy ciała oraz nadmierne poty. W późniejszym stadium może pojawić się krwioplucie, które - jak podkreśla dr Bold - jest sygnałem alarmowym, wymagającym pilnej konsultacji lekarskiej.

Kiedy zgłosić się na badania?

W Polsce funkcjonuje system nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad chorymi i osobami z ich otoczenia. Po rozpoznaniu gruźlicy lekarz ma obowiązek zgłosić przypadek do sanepidu, który identyfikuje i bada osoby z najbliższego kontaktu, głównie domowników. - Jeśli jednak wiemy o kontakcie z osobą chorą poza miejscem zamieszkania, również powinniśmy zgłosić się na badania - wskazuje lekarz. Takie osoby mogą skorzystać z diagnostyki bez skierowania, m.in. wykonać badanie rentgenowskie płuc.

Samo skierowanie na badania nie oznacza choroby. - Również dodatni wynik testu IGRA nie oznacza aktywnej postaci choroby, wymaga natomiast konsultacji lekarskiej w kwestii profilaktyki - tłumaczyła kilka dni temu Aneta Szymanowska, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu, która poinformowała o przypadku gruźlicy w tym mieście. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

- Przypadek gruźlicy u ucznia szkoły ponadpodstawowej w Świnoujściu wykryto 25 lutego. Z chorym kontakt miało 78 osób. Byli to uczniowie i nauczyciele. Wszyscy zostali objęci nadzorem epidemiologicznym i skierowani na badania. Wyniki badań nie wykazały obecności bakterii. Nie ma zagrożenia epidemiologicznego - zapewniała Szymanowska.

Leczenie jest obowiązkowe

Jak informują eksperci, leczenie gruźlicy jest obowiązkowe i długotrwałe. Rozpoczyna się od fazy intensywnej, trwającej od czterech do ośmiu tygodni, prowadzonej w warunkach szpitalnych, i izolacji. Następnie, po ustąpieniu zakaźności, pacjent kontynuuje terapię ambulatoryjnie. Cały proces trwa co najmniej sześć miesięcy. - Mamy dostęp do wszystkich niezbędnych leków w tym zakresie - podkreśla dr Bold. Kluczowe znaczenie ma regularność przyjmowania leków. Przerwanie terapii może prowadzić do rozwoju oporności prątków gruźlicy na stosowane preparaty, co znacząco utrudnia leczenie. - To jeden z najpoważniejszych problemów - szczególnie w grupach pacjentów, którzy mają trudności z systematycznością - zaznaczył specjalista.

Według danych za 2023 r., na świecie zachorowało na nią około 10 milionów osób. W Polsce natomiast w 2024 r. ponownie zanotowano spadek liczby przypadków, po wzroście obserwowanym w okresie po pandemii COVID-19. W tym czasie zgłoszono blisko 4 tys. zachorowań.

Odwrócona kolejność procedur

Jak informują eksperci platformy Szczepienia.info, na gruźlicę chorują głównie dorośli, a liczba zachorowań u dzieci - m.in. dzięki prowadzonym od lat skutecznym szczepieniom - jest znacznie mniejsza.

"Szczepienie BCG w pierwszych dobach życia zmniejsza ryzyko zachorowania na gruźlicę o ciężkim przebiegu u dzieci, pod postacią rozsianą, gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (...). Szczepionka BCG jest najczęściej podawaną szczepionką na świecie" - czytamy w serwisie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego.

W Polsce szczepienie przeciw gruźlicy jest obowiązkowe, a szczepionkę BCG podaje się przed wypisaniem dziecka z oddziału neonatologicznego. Przeciwwskazaniem do jej podania są ciężkie złożone niedobory odporności (SCID). Od września 2025 roku tę chorobę pozwalają wykryć badania przesiewowe. Jednak kolejność procedur wzbudziła niedawno sporo zamieszania, bo wynik badania jest znany zwykle po wypisie noworodka ze szpitala.

Jak wskazała była już krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich, doszło do absurdu, polegającego na tym, że na oddziale najpierw podaje się noworodkowi żywą szczepionkę przeciwgruźliczą, a dopiero później otrzymuje się wynik badania weryfikującego, czy dziecko jest chore na wrodzony ciężki niedobór odporności. Rekomendowała informowanie rodziców między innymi o tym, że w przypadku zaistnienia zagrożenia tą patologią szczepienie BCG jest przeciwwskazane. W efekcie tych działań 21 stycznia br. została odwołana ze stanowiska.

- Podobno, tak jak mi napisało ministerstwo (...), spowodowało to 80-procentowy spadek wyszczepialności. Wydaje mi się, że jeszcze takich danych nie ma - tłumaczyła była już konsultant dziennikarzowi "Faktów" TVN 5 lutego.

Gdy sprawa została nagłośniona, część rodziców wstrzymała się z decyzją o zaszczepieniu noworodka. W efekcie do pediatrów zaczęli zgłaszać się rodzice dzieci niezaszczepionych w szpitalach przeciwko gruźlicy, a ci nie byli przygotowani na zapewnienie takiego świadczenia. Kilka dni temu resort zdrowia zmienił zasady i zdecydował o sfinansowaniu szczepień noworodków przeciwko gruźlicy w trybie ambulatoryjnym. Rozwiązanie dotyczy noworodków i niemowląt do ukończenia 12. miesiąca życia, u których to szczepienie nie zostało wykonane w trakcie pobytu w szpitalu po porodzie.

Świadczenie obejmuje kwalifikację do szczepienia przez lekarza, wykonanie szczepienia oraz wpis informacji o szczepieniu w Książeczce Zdrowia Dziecka i w Karcie Szczepień.

Opracowała Agnieszka Pióro/pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieChoroby zakaźneLekarzeSzczepieniadzieciNarodowy Fundusz Zdrowia
