"Początek był jak pierwszy trymestr ciąży". Historie kobiet, które stosowały zastrzyki na otyłość

Ewelina w najgorszym momencie ważyła 128 kilogramów. Miała już 10 powikłań choroby otyłościowej. Mara doszła do 124 kilogramów. Od dziecka zamiast wyrażać emocje, zajadała je. Sylwia nie doszła jeszcze do setki na wadze, ale postanowiła coś zmienić, kiedy przestała mieścić się w dżinsy z popularnych sieciówek. Wszystkie trzy zredukowały masę ciała, stosując analogi GLP-1. Zastrzyki im pomogły, ale ich nie wyręczyły.Artykuł dostępny w subskrypcji
Ewelina Michalik już w szkole wyróżniała się sylwetką na tle rówieśniczek. Kiedy kończyła podstawówkę, miała wyraźnie większy biust niż koleżanki. Wychowywała się pod opieką babci - rodzice pracowali za granicą. W tym czasie zaczęła interesować się swoim wyglądem i próbowała różnych diet, szukając sposobu, by lepiej poczuć się we własnym ciele.