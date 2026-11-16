Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Świadczenie wspierające. Na Śląsku wciąż czeka się najdłużej

|
mezczyzna dom wozek inwalidzki shutterstock_2684994691
Sylwia Barczak: formularz (do oceny potrzeby wsparcia) jest kompletnie nieadekwatny
Źródło zdj. gł.: AnnGaysorn/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Półtora roku w kolejce na komisję, a potem kolejne miesiące oczekiwania na decyzję i możliwość ubiegania się o pieniądze. Tak wygląda droga do świadczenia wspierającego dla rodziny z Zabrza. Ministerstwo zapowiada zmiany, które mają przyspieszyć rozpatrywanie wniosków w całej Polsce. Na razie jednak na Śląsku na decyzję wciąż trzeba czekać około roku.

Za pośrednictwem Kontakt24 skontaktowała się z nami Aleksandra Derner z Zabrza. Jej dorosły syn jest osobą w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną. Jak tłumaczy kobieta w rozmowie z TVN24, jej syn nie potrafi czytać ani pisać, nie jest samodzielny - wymaga stałej pomocy rodziców w codziennym życiu.

Półtora roku oczekiwania na komisję w sprawie świadczenia wspierającego

Mężczyzna uczęszcza do szkoły przysposabiającej do pracy. Oboje rodzice pracują zawodowo i jednocześnie opiekują się synem. W maju ubiegłego roku rodzina złożyła wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, który jest pierwszym krokiem niezbędnym do tego, by móc ubiegać się o świadczenie wspierające.

W międzyczasie okazało się, że mimo iż urzędnicy pierwotnie potwierdzili kompletność złożonych dokumentów, zabrakło opinii od psychiatry. Aby załatwić sprawę szybko, rodzice musieli zorganizować prywatną wizytę, za którą zapłacili 350 zł. Po dostarczeniu dokumentu mieli natomiast usłyszeć, że nie jest sporządzony w oczekiwanej formie.

- Dopiero 9 listopada tego roku dostaliśmy pismo, że komisja odbędzie się 13 listopada. W piśmie było też pouczenie, że mamy 14 dni na odwołanie się od terminu, ale nie napisali, czy i kiedy dostalibyśmy dodatkowe terminy - mówi.

Ostatecznie, po półtora roku od złożenia wniosku, komisja wreszcie się odbyła. Jednak to tak naprawdę dopiero początek starań o przyznanie świadczenia. Urzędniczki z komisji poinformowały panią Aleksandrę, że na orzeczenie trzeba będzie zaczekać około dwóch miesięcy. Decyzja uprawomocni się dopiero po dwóch tygodniach od wręczenia i dopiero po tym czasie będzie można ubiegać się o świadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jak szacuje kobieta, cała procedura może mieć finał dopiero około marca przyszłego roku.

Pani Aleksandra podkreśla, że nie chce kolejnej walki z urzędami. Chciałaby natomiast uproszczenia procedur i ograniczenia liczby dokumentów, które trzeba za każdym razem dostarczać. Kobieta uważa, że osoby z wieloletnią, udokumentowaną niepełnosprawnością nie powinny musieć na kolejnych komisjach od nowa udowadniać swojej sytuacji.

Nowelizacja ustawy o świadczeniu wspierającym ma przyspieszyć procedury

Usprawnienie rozpatrywania wniosków ma być jednym z najważniejszych skutków przygotowywanej przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl w ubiegłym tygodniu.

Przypomnijmy, ministerstwo przewiduje m.in. opracowanie szybszej ścieżki dla osób z szybko postępującymi chorobami, trzymiesięczne świadczenie dla rodzin osób, które umrą, zanim otrzymają decyzję, a także zawieszanie postępowań, jeśli przed rozpatrzeniem skończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności. Obecnie takie postępowania są umarzane.

Jak informuje w rozmowie z tvn24.pl wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska, projekt nowelizacji ma być przyjęty przez rząd w drugim kwartale przyszłego roku. Potem będzie musiał przejść całą ścieżkę legislacyjną - od prac w komisjach, przez Sejm i Senat, aż do podpisu prezydenta. A co w międzyczasie?

- Od 2024 roku systematycznie skracamy czasy oczekiwania. One narosły tak bardzo z uwagi na to, jak był zaprojektowany cały system oraz jaka była odsada kadrowa w urzędach wojewódzkich, zajmujących się tymi wnioskami. Liczba miesięcy oczekiwania została już mocno skrócona. W większości województw to już dzisiaj jest od dwóch do czterech miesięcy oczekiwania na decyzję - tłumaczy wiceministra.

Świadczenie wspierające: na Śląsku na decyzję czeka się około roku

Dlaczego więc rodzina z Zabrza czeka tak długo?

- Rzeczywiście, w województwie śląskim czas oczekiwania jest rzeczywiście dłuższy niż w innych. Dzisiaj jest to około 12 miesięcy, ale warto zauważyć, że zaczynaliśmy od 40 miesięcy. Oczywiście to niczego nie usprawiedliwia i nie tłumaczy, nie powinniśmy przechodzić wobec tego do porządku dziennego. Osobiście spotkałam się z wojewodą śląskim, aby opracować plan naprawczy - dodaje Katarzyna Nowakowska.

Jak dodaje wiceszefowa resortu rodziny, w 2025 roku w urzędach wojewódzkich zatrudnienie zostało zwiększone o 192 osoby, które zasiadają w składach orzekających. W tym roku na usprawnienie działania zespołów udało się resortowi pozyskać dodatkową dotację w kwocie 40 mln zł.

Kwestionariusz oceny poziomu potrzeby wsparcia na razie bez zmian

W dyskusjach o świadczeniu wspierającym często podnoszonym problemem jest kwestionariusz wypełniany na potrzebę oceny poziomu wsparcia. Osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy zarzucają, że jest on zawiły, a pytania sformułowane w sposób, który praktycznie wyklucza osoby z chorobami przebiegającymi z zaostrzeniami i remisjami. Czy to się zmieni?

- Na tym etapie nie pracujemy nad zmianą formularza. Istotne było to, żeby powstała nowelizacja. Pracujemy natomiast nad zmianą wytycznych dla zespołów orzekających. Wskazują one bardziej szczegółowo to, jak formularze powinny być uzupełniane. Zmiana wytycznych jest narzędziem służącym do tego, żeby ocena funkcjonalna była jak najbardziej indywidualna, jak najbardziej oddawała rzeczywistą sytuację danej osoby. Natomiast ewentualna zmiana formularza to już kolejny krok i w tym momencie, tak jak wspomniałam, nie pracujemy nad tym - wyjaśnia wiceministra.

Źródło: tvn24.pl, Kontakt24, TVN24
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejOchrona zdrowiaOsoby z niepełnosprawnościamiŚwiadczenia socjalnePacjent
Czytaj także:
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli go na ulicy, nie żyje. Szukają sprawcy pobicia
WARSZAWA
imageTitle
34 kg narkotyków w bagażu. Amerykański koszykarz wpadł na lotnisku
EUROSPORT
Janusz Życzkowski, Michał Rachoń, Miłosz Kleczek
Kolejni pracownicy TV Republika z zarzutami
Polska
Donald Trump
Trump o powrocie Huanga. "Nie wiem, czy w ogóle była szpiegiem"
BIZNES
Phil Collins w 2022 roku
Phil Collins o swoim zdrowiu. "Nie jest ze mną tak źle"
Kultura i styl
Iryzacja na smudze aerodynamicznej za Boeingiem 777 - zdj. przed obróbką
Barwny "ogon" za samolotem. "Piękne i niezbyt częste zjawisko"
METEO
imageTitle
Urban: nie mówię, że to może być mecz przełomowy
EUROSPORT
Kraków po zamachu
Co pojawi się w miejscu zamachu? Kraków rozważa trzy warianty
Kraków
Warszawa 09.11.2026, protest przed Trybunałem Konstytucyjnym, na telebimie Tomasz Sakiewicz
"Rzeczy, które przekraczają pojęcie". Jak daleko posunie się Republika?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Bogucki
Bogucki po rozmowach w Belwederze. "Nikt od stołu nie wstał"
Polska
imageTitle
Potulski pewny siebie przed starciem ze Szwecją. "Żaden problem"
EUROSPORT
Straż Pożarna
Rodzice słabo się poczuli, 14-latek wezwał pomoc
Katowice
Raye
Grammy 2027. Raye powtórzyła rekord Beyonce
Kultura i styl
Donald Tusk
"Nie chcę już dłużej błagać". Tusk zwrócił się do prezydenta
BIZNES
shutterstock_2757694021
Brak seksu to wierzchołek góry lodowej? Przebadano ponad dwa tysiące mężczyzn
Zdrowie
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Będzie wiało i padało. A co pokażą termometry?
METEO
Zatrzymano cztery osoby
Przerzucali ludzi przez granice, przemycali narkotyki. Są kolejni zatrzymani
Katowice
Kraków, 8 listopada 2026 r. Na Rynku Głównym w Krakowie dwie osoby obejmują się, próbując znaleźć ukojenie w trudnych chwilach. W tle stoi policyjny radiowóz, a nad pogrążonym w żałobie miastem przelatuje gołąb
Policjanci z Krakowa wysłani pod Trybunał Konstytucyjny. Oświadczenie służb
Kraków
16 1510 konfa trybunal-0086
Korwin-Piotrowska pokazała żółte karteczki. "Ręczne manipulowanie składami"
Polska
Jechał 131 km/h w obszarze zabudowanym
Pędził z ogromną prędkością, pożegnał się z prawem jazdy
WARSZAWA
Atak zamachowca na rynku w Krakowie
Ona studiuje ratownictwo, on jest żołnierzem. W Krakowie byli na jeden dzień
Kraków
imageTitle
Alcaraz pokazał moc na start ATP Finals
EUROSPORT
Robert Pattinson
"To zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu". Jest nowy Bond
Kultura i styl
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Kilka tysięcy mieszkańców bez ciepła. Gdynia walczy z poważną awarią
Trójmiasto
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Ukraińskie wojska zaatakowały rafinerię i bazy paliwowe w Rosji
BIZNES
imageTitle
"Niespodziewany kandydat do walki z Infantino"
EUROSPORT
Policja zatrzymała 51-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Wszedł do lokalu z kebabem i przeładował broń
Katowice
Sędzia Tomasz Wojciechowski
Zwabił szwagierkę w ustronne miejsce, potem udusił. Ruszył proces apelacyjny
Rzeszów
Łukasz Mejza
Sprawa Łukasza Mejzy. Jest wniosek prokuratury
Polska
Film, który rzekomo pokazuje egzekucję kobiety przez ukraińskich żołnierzy, budzi zastrzeżenia co do swojej autentyczności
FAŁSZEgzekucja czy inscenizacja? Co wiadomo o nagraniu
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica