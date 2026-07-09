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Zdrowie

Spotkanie ministry zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. "Chcemy konkretów"

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Jankowski
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej przed spotkaniem z ministrą zdrowia
Źródło wideo: TVN24
W Ministerstwie Zdrowia trwają rozmowy ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Prezes NIL Łukasz Jankowski mówił przed tym spotkaniem, że chce "usłyszeć konkrety dotyczące całościowej reformy ochrony zdrowia".

Spotkanie rozpoczęło się około godziny 11. Planowane było na koniec czerwca, ale zostało przełożone. - Chcemy dzisiaj pytać o to, jak ministerstwo chce poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych, jaki ma pomysł na skrócenie kolejek, jak chce rozwinąć te postulaty, o których pani minister mówiła wczoraj - powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w rozmowie z dziennikarzami, tuż przed rozpoczęciem rozmów.

Jak mówił, w środę "usłyszeliśmy wiele ogólnych sformułowań". - Dzisiaj chcemy konkretów, projektów aktów prawnych. Chcemy się do nich merytorycznie odnieść, a jednocześnie deklarujemy, że będziemy merytorycznym wsparciem we wprowadzeniu całościowej reformy ochrony zdrowia, która, jak widać, jest zupełnie konieczna - zaznaczył.

Jankowski: na rozmowy o wynagrodzeniach będzie jeszcze czas

Został zapytany o propozycję maksymalnego poziomu wynagrodzeń. Medycy mieliby zarabiać nie więcej niż 240 złotych za godzinę. - Dzisiaj opinię publiczną rozpala rzeczywiście liczba 240. My chcemy się odnieść do całościowej reformy, do jej skutków. Na rozmowy o wynagrodzeniach będzie jeszcze czas - odpowiedział.

Według niego najważniejsze dzisiaj jest to, "jak sprawić, żeby polski pacjent miał lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, jak zmniejszyć kominy płacowe, jak zmniejszyć rozwarstwienie, jak doprowadzić do tego, żeby system był sprawiedliwy".

- O tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Przede wszystkim na stole muszą pojawić się konkrety. Ja mam poczucie, że ministerstwo po raz kolejny wrzuciło do negocjacji postulat płacowy właśnie po to, żeby zogniskować uwagę opinii publicznej na tym problemie. A problemy w ochronie zdrowia, problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250, a może 280 złotych - ocenił Jankowski.

Wczoraj o komentarz po prezentacji ministerialnego "pakietu zmian w ochronie zdrowia" poprosiliśmy wiceprezesa NRL Klaudiusza Komora. W rozmowie z TVN24+ powiedział, że według niego zabrakło istotnych elementów, które miałyby uzdrowić system ochrony zdrowia.

- Cały czas mamy wrażenie, że brakuje podejścia kompleksowego i całościowego do reformy w ochronie zdrowia. Podstawą jest przede wszystkim realna wycena świadczeń. Kominy płacowe wzięły się właśnie przede wszystkim ze zbyt wysokiej wyceny niektórych świadczeń. Zastanawiamy się nad tym, jak to wszystko miałoby się odnosić do umów cywilno-prawnych, jak miałoby być przełożone na przykład na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną - mówił.

Propozycje zmian w ochronie zdrowia

Przypomnijmy, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła w środę na konferencji prasowej planowane zmiany w ochronie zdrowia. Zapowiedziała między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń, jawność konkursów na świadczenia medyczne i przyspieszenie wdrażania rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz wprowadzenie e-kolejki.

Źródło: TVN24, PAP, TVN24+
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Tagi:
Resort zdrowiaOchrona zdrowiaJolanta Sobierańska-GrendaLekarze
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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