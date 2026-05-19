Zdrowie Spór o przyszłość położnych. "To jest bezpieczeństwo kobiet"

Mariola Łodzińska (prezes NIPiP): zależy nam na tym, by zawód położny był kształcony na dotychczasowych zasadach

Kluczowe fakty: Obecnie kształcenie pielęgniarek i położnych odbywa się w dwóch odrębnych ścieżkach.

Nikomu w resorcie nie przyjdzie nawet do głowy pomysł likwidowania zawodu położnej - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Położne mają pełne prawo obawiać się o przyszłość - argumentują związkowcy. Według nich na szali jest też bezpieczeństwo kobiet. Dlaczego?

Czy wprowadzenie odwrotnego modelu kształcenia rozwiązałoby problem?

Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej został przekazany do konsultacji społecznych w miniony piątek. I od razu wywołał gorącą dyskusję. O ile znalazł się w nim szereg rozwiązań od dawna postulowanych, jak m.in. regulacje dotyczące zasad stwierdzania przez pielęgniarki zgonów w opiece paliatywnej i długoterminowej, wystawiania zwolnień lekarskich czy podwaliny dla zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej (APN), to kością niezgody jest zmiana w modelu kształcenia położnych. O co chodzi?

"Dostajemy pisma, że położne chcą być pielęgniarkami"

W obecnie obowiązującej ustawie kształcenie pielęgniarki i kształcenie położnej przebiega w dwóch odrębnych ścieżkach. Osoba, która zdobywa zawód położnej nie może więc co do zasady wykonywać zawodu pielęgniarki. I odwrotnie. Problem polega na tym, że z uwagi na zmiany demograficzne osobom wchodzącym do tego zawodu coraz trudniej znaleźć pracę. Coraz więcej oddziałów położniczych jest też przekształcanych lub likwidowanych, więc realnym problemem staje się też utrata zatrudnienia.

Póki co, udało się wprowadzić do obowiązującej ustawy zapis (art. 5a), który w uzasadnionych przypadkach umożliwia położnym odbycie kursu opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Rozszerza on ich kompetencje o udzielanie szeregu świadczeń dotychczas zarezerwowanych tylko dla pielęgniarek. Nie dotyczy to jednak osób, które dopiero mają podjąć zatrudnienie po uzyskaniu dyplomu, a jedynie tych, które po likwidacji lub przekształceniu oddziału straciłyby pracę.

W przekazanej do konsultacji nowelizacji resort zdrowia zaproponował, by kwalifikacje zawodowe położnej były uzyskiwane po studiach pierwszego stopnia z pielęgniarstwa i co najmniej 18-miesięcznych (3 tysiące godzin) studiach uzupełniających z położnictwa. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka tłumaczyła dziś na spotkaniu z dziennikarzami, że chodzi o to, by po dyplomie absolwentka mogła wybrać, w którym z zawodów chce pracować.

- W mojej ocenie to dobry pomysł, a dwuzawodowość była postulatem płynącym ze strony środowiska. Nikomu w resorcie nie przyjdzie nawet do głowy pomysł likwidowania zawodu położnej. Musimy pamiętać o tym, w jaki sposób zabezpieczyć rynek pracy dla położnych. Dostajemy pisma, że położne chcą być pielęgniarkami - tłumaczyła Katarzyna Kęcka.

Wiceministra zdrowia dodała, że wykształcenie położnej kosztuje budżet państwa od 100 do 120 tysięcy złotych, a osoby wchodzące do tego zawodu po studiach mają ogromny problem, by znaleźć pracę. - Mamy w systemie 44 tysiące położnych, z czego 13 tysięcy jest niepracujących - dodawała Kęcka.

Wiceszefowa resortu zdrowia zaznaczyła, że propozycja jest dopiero projektem, do którego jeszcze przez 25 dni można zgłaszać uwagi. - Ja sama z niecierpliwością będę czekała na zakończenie konsultacji społecznych - powiedziała.

Pielęgniarki: został złożony projekt o zupełnie innym kształcie

Obawy, mimo zapewnień resortu, jednak się pojawiają, a o ich skali może świadczyć to, że od piątku do projektu wpłynęło około tysiąca uwag, choć jak zaznaczyła wiceministra zdrowia, w 80 proc. powtarzalnych. Podczas zwołanej również dziś konferencji prasowej wątpliwości i wyraźny sprzeciw wobec propozycji wyraził samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

- Rozwiązania dotyczące odejścia od samodzielnego kształcenia na kierunku położnictwo nie były rozwiązaniami, które zostały wypracowane przez zespół powołany przez ministra zdrowia w 2023 roku. Zespół zakończył prace w lipcu 2024 roku i na biurko ówczesnej minister zdrowia został złożony projekt nowelizowanej ustawy o zupełnie innym kształcie, niż to co się ukazało teraz - powiedziała Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Jak podkreśliła szefowa samorządu zawodowego, wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co oznaczają dla położnych zmiany demograficzne, związane ze starzejącym się społeczeństwem. Przedstawicielki zawodu nie zgadzają się jednak z propozycją Ministerstwa Zdrowia.

- Chcielibyśmy być może ograniczenia kształcenia na kierunku położnictwo, ale bardziej skłanialibyśmy się do tego, żeby to był kierunek zamawiany. Polegałoby to na tym, że jeśli będzie potrzeba, to wtedy uruchamiamy kierunek i kształcimy w zawodzie położnej. Nam bardzo zależy na tym, żeby ten zawód był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują. To jest bezpieczeństwo kobiet do późnej starości, bezpieczeństwo w opiece nad noworodkiem. Te umiejętności nie są do nabycia w ramach krótkiego kształcenia. To zdobywanie wiedzy przez bardzo wiele godzin - podkreślała Mariola Łodzińska.

- Od dawna widzimy, że nie wszystkie koleżanki znajdują pracę. Dyskutowałyśmy bardzo długo nad tym problemem. Wskazywałyśmy obszary niezagospodarowane, w których bardzo dobrze swoją rolę mogłyby spełniać położne. Z naszej komisji nigdy jednak nie wyszedł żaden dokument, który wnioskowałby o zmianę systemu kształcenia. Zawsze staliśmy na stanowisku, że kształcenie położnych musi być odrębne. To specyficzny zawód, który wymaga osobnego kształcenia - powiedziała Wiesława Welke, przewodnicząca Komisji ds. Położnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych (NIPiP).

Przedstawicielki NIPiP proponują na przykład wprowadzenie szeregu świadczeń, które mogłyby wykonywać położne, takich jak chociażby porada okołomenopauzalna.

A może odwrotny model?

Resort zdrowia jest natomiast zdania, że w nowym modelu na studiach pierwszego stopnia pojawią się przedmioty, które już teraz są wspólne i dla pielęgniarek i dla położnych, a studia uzupełniające będą dotyczyły tylko wiedzy i umiejętności typowych dla położnych. Na pytanie dziennikarzy o to, czy resort nie rozważa wprowadzenia modelu odwrotnego, polegającego na utrzymaniu kształcenia położnej, z możliwością dokształcenia w kierunku pielęgniarstwa, Katarzyna Kęcka powiedziała, że pojawiły się takie uwagi i propozycja również będzie przedmiotem analiz. Okazuje się, że może to jednak nie być takie proste.

- W obecnej ustawie jest zapisane, że pielęgniarka, która chciałaby krótką ścieżką (w 18 miesięcy) skończyć położnictwo, posiada taką możliwość, choć tak naprawdę nie mamy jeszcze do tego programu kształcenia. Położne, które chciałyby na analogicznych zasadach skończyć pielęgniarstwo, takich możliwości już nie mają, bo reguluje to dyrektywa unijna. Wystąpiliśmy do Parlamentu Europejskiego, do przewodniczącego komisji zdrowia Adama Jarubasa, który podjął się inicjatywy wprowadzenia takich zmian, by położne mogły też krótką ścieżką skończyć pielęgniarstwo - powiedziała Mariola Łodzińska.

Chodzi o to, że obowiązująca aktualnie dyrektywa unijna w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych reguluje minimalne wymogi co do kształcenia pielęgniarek. Zgodnie z nią obejmuje ono "co najmniej trzy lata studiów, co można dodatkowo wyrazić przy pomocy równoważnych punktów ECTS, na które składa się co najmniej 4 600 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego, przy czym kształcenie teoretyczne obejmuje co najmniej jedną trzecią, a kształcenie kliniczne co najmniej połowę minimalnego okresu kształcenia".

W przypadku położnych unijne prawo przewiduje w zakresie minimum kształcenia odbycie jednej z dwóch ścieżek: trzyletniego kursu obejmującego naukę teoretyczną i praktyczną lub 18-miesięcznego kursu, obejmującego program, który nie został zrealizowany w ramach równoważnego kształcenia pielęgniarek.