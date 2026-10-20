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Nałóg zmienił jej głos? "Jeśli próbujecie, nie warto. To takie głupie"

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Selena Gomez
Selena Gomez
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Xavier Collin/PAP/Avalon
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Selena Gomez wyznała na Instagramie, że wapowanie nikotyny nieodwracalnie zmieniło jej głos. - Jeśli próbujecie wapować, to nie warto - podkreśliła aktorka i piosenkarka.

W niedzielę Selena Gomez opublikowała relację na Instagramie, w której wyznała, że udało jej się rzucić nikotynę. Przyznała, że nałóg wpłynął jednak na to, jak brzmi teraz jej głos. - Nie będę w stanie zmienić swojego głosu. Bardzo często wapowałam nikotynę - wyznała aktorka.

- Tak trudno jest rzucić nikotynę. Chciałam wam tylko powiedzieć, jeśli przez to przechodzicie albo jeśli próbujecie wapować, to nie warto. To takie głupie i zmieniło mój głos - przyznała. - Więc jeśli nie lubicie słuchać mojego głosu, jest to zupełnie zrozumiałe, nie przeszkadza mi to. Po prostu go nie słuchajcie. Jestem naprawdę podekscytowana, bo udało mi się to przerwać i mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać. To naprawdę trudne, ale wiem, że jeśli przechodzisz przez coś podobnego, to też dasz radę - dodała.

Wapowanie to proces wdychania i wydychania aerozolu (mgiełki) powstającego z podgrzewania płynu (e-liquidu) w e-papierosie lub urządzeniu typu vape. Gomez nie poinformowała jednak, kiedy zaczęła używać e-papierosów ani jak długo trwał jej nałóg. Nie ma też informacji, że na temat wpływu wapowania na jej głos wypowiedział się lekarz.

Głos Seleny Gomez

34-letnia Selena Gomez brzmi inaczej niż jeszcze kilka lat temu. W przeszłości sugerowała, że na jej struny głosowe wpływ ma przewlekła choroba autoimmunologiczna - toczeń - z którym od dawna się zmaga. Pytana o swój głos podczas transmisji na Instagramie w grudniu zeszłego roku powiedziała: - Czasami tak się po prostu dzieje. Czasami mam wrażenie, jakby moje gardło od środka puchło. To wszystko.

O tym, że ma toczeń, Gomez poinformowała w 2015 roku. W 2017 roku z powodu tej choroby przeszła przeszczep nerki, a dawcą była jej przyjaciółka Francia Raisa. Objawy tocznia obejmują m.in. bóle mięśni i stawów, gorączkę, wysypki, ból w klatce piersiowej, wypadanie włosów, problemy z nerkami i zmęczenie.

Selena Gomez
Selena Gomez
Źródło zdjęcia: CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA

BBC przypomina, że nawroty tocznia mogą powodować stan zapalny w okolicy krtani, co może skutkować ochrypnięciem i zmęczeniem głosu. Oprócz tego głos aktorki stał się głębszy wraz z wiekiem, co nie jest niczym niezwykłym, dodaje stacja. Kwestia głosu Amerykanki jest jednak przedmiotem zainteresowania internautów.

BBC opisuje nowe ustalenia ekspertów, według których używanie e-papierosów może wiązać się z problemami z oddychaniem, świszczącym oddechem i kaszlem, zaburzeniami snu, problemami psychicznymi, a nawet ze strony oczu.

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Redagowała AZ

Źródło: BBC, tvn24.pl
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Tagi:
USAE-papierosy
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