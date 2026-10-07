Zdrowie Sejm zajmuje się "pakietem naprawczym" w ochronie zdrowia. Dwie ustawy przyjęte przez komisję Piotr Wójcik |

Jolanta Sobierańska-Grenda: ustawa będzie limitowała wynagrodzenia Źródło zdj. gł.: PAP

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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia jest pierwszym z tzw. "pakietu naprawczego", przygotowanego przez resort zdrowia. Zgodnie z nim, podmioty lecznicze udzielające zamówień na świadczenia zdrowotne, będą miały publikować ogłoszenia o konkursach na swojej stronie internetowej oraz w specjalnym systemie teleinformatycznym. W tych samych miejscach byłyby też udostępniane informacje o podmiotach lub osobach, których oferty zostały otwarte, oraz o zaproponowanych warunkach finansowych.

Chodzi o przejrzystość

- Zmiany służą zwiększeniu przejrzystości postępowań i zapewnieniu publicznego dostępu do najważniejszych informacji o zamówieniach na świadczenia zdrowotne - tłumaczył podczas pierwszego czytania projektu w komisji zdrowia wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Jak podkreślił wiceminister, ustawa będzie dotyczyła wszystkich podmiotów, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, niezależnie od tego, jaka jest ich forma prawna oraz kto jest organem założycielskim.

Uwagi i poprawki do projektu zgłaszał poseł Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak tłumaczył, chodziło w nich przede wszystkim o odbiurokratyzowanie projektowanych przepisów.

- Przewidujecie podwójną biurokrację: z jednej strony to, że podmiot będzie zmuszony te ogłoszenia zamieszczać w systemie, a z drugiej – na własnej stronie internetowej. Wiele tych stron jest nieczytelnych, nikt się nimi nie zajmuje na bieżąco, trudno znaleźć na nich te informacje. Druga kwestia jest taka, że kluczowe dla przejrzystości jest to, by dane o wynikach konkursów były publikowane na rządowym portalu dane.gov.pl. Jest tam infrastruktura do tego, żeby je przechowywać - tłumaczył.

Poprawki zgłaszane przez posła Cieszyńskiego zostały odrzucone w głosowaniu, podobnie jak jego wniosek o wysłuchanie publiczne wszystkich pięciu projektów z pakietu 22 października.

Dziś na stole jeszcze jeden projekt

Podczas pierwszego z dwóch zaplanowanych na dzisiaj posiedzeń komisja zdrowia zajęła się jeszcze jednym projektem. W nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zawarto zapisy dotyczące wydłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej sieci szpitali (PSZ) do połowy 2029 roku. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowania szpitalom działającym w ramach PSZ, które wejdą na ścieżkę restrukturyzacji i konsolidacji.

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Po południu komisja zbierze się raz jeszcze i zajmie najszerzej komentowanym projektem. Ma on wprowadzić m.in. maksymalne stawki godzinowe dla osób zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia oraz zakaz zawierania umów ze spółdzielniami zrzeszającymi medyków czy kontraktów z wynagrodzeniami określanymi jako procent od wyceny wykonanych procedur.

O co chodzi w "pakiecie naprawczym"?

"Pakiet naprawczy" obejmuje łącznie pięć ustaw i szereg rozporządzeń przygotowanych przez kierowany przez Jolantę Sobierańską-Grendę resort zdrowia w odpowiedzi na falę doniesień o nieprawidłowościach w publicznym systemie. To m.in. kominy płacowe (bardzo wysokie zarobki) części medyków na kontraktach czy nieprawidłowości w raportowaniu czasu pracy, polegające na dublowaniu obecności jednej osoby w kilku miejscach w tym samym czasie.

Resort chce również, na mocy rozporządzenia, określić maksymalny pułap wydatków, jakie może ponosić szpital na wynagrodzenia. Obecnie, w niektórych miejscach przekraczają one nawet całkowitą wysokość wpływów z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.