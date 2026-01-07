Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Schizofrenia i osteoporoza idą w parze. Naukowcy znaleźli wyjaśnienie

depresja schizofrenia kobeta tlum shutterstock_2595607679
- Gdy mówimy o depresji, to nie ma takich depresji, które trwają całe życie. Depresja zawsze się kończy - mówił Cezary Żechowski, psychiatra, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Źródło: Wywiad medyczny TVN24+
Analiza genomów ponad pół miliona osób ujawniła, że schizofrenia i osteoporoza dzielą ze sobą liczne fragmenty DNA. Naukowcy wskazują, że związek między tymi chorobami różni się w zależności od rodzaju kości, co może tłumaczyć, dlaczego pacjenci psychiatryczni częściej doznają złamań.

Schizofrenia to przewlekła choroba, objawiająca się głębokimi zaburzeniami, w których przebiegu występuje brak spójności między myśleniem, emocjami i zachowaniem. "Objawy można podzielić na 2 grupy. Do pierwszej należą urojenia, omamy, zaburzenia mowy, dezorganizacja zachowania – są to tzw. objawy pozytywne, dość łatwo zauważalne. W drugiej grupie są symptomy skutkujące utratą zdolności do przeżywania i wyrażania emocji, które mogą powodować izolację osoby chorej i jej wycofanie się z życia społecznego. To tzw. objawy negatywne, trudne do rozpoznania" - informują eksperci MZ na stronie pacjent.gov.pl.

Seniorzy łamią się w ciszy. Trzy czwarte osób nie zna diagnozy
Dowiedz się więcej:

Seniorzy łamią się w ciszy. Trzy czwarte osób nie zna diagnozy

Z kolei osteoporoza to choroba, podczas której dochodzi do zmniejszenia gęstości mineralnej kości oraz zaburzeń ich struktury i jakości. "Prowadzi to do ich kruchości i zwiększonego ryzyka złamań. Proces ten jest nieodwracalny i postępuje z wiekiem. Początkowo choroba nie daje objawów – utrata tkanki kostnej nie boli. Dlatego osteoporoza bywa nazywana cichym złodziejem kości. Z czasem dochodzi do osteoporotycznych złamań kości, które mogą wystąpić nawet przy niewielkim urazie, a w niektórych przypadkach – samoistnie, na skutek przeciążenia osłabionej kości" - czytamy w serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Teraz okazuje się, że te choroby mają wspólne podłoże genetyczne. Na łamach "Genomic Psychiatry" opisano analizę danych genetycznych ponad 500 tys. osób, która pokazała, że wiele fragmentów DNA jest powiązanych jednocześnie z genami wpływającymi na pracę mózgu oraz na kondycję kości.

Regiony DNA, które łączą schizofrenię i osteoporozę

Schizofrenia i osteoporoza mają 195 wspólnych regionów genetycznych - wykazał międzynarodowy zespół naukowców. Może to tłumaczyć, dlaczego pacjenci psychiatryczni częściej doświadczają złamań kości i otwierać drogę do skuteczniejszej profilaktyki.

Zidentyfikowane regiony powiązane są m.in. z metabolizmem związków azotowych, rozwojem struktur anatomicznych oraz regulacją procesów komórkowych. Mają więc znaczenie zarówno dla funkcjonowania układu nerwowego, jak i dla tworzenia oraz utrzymania tkanki kostnej.

Polski implant dla chorych na osteoporozę. Przełomowy i ekologiczny
Dowiedz się więcej:

Polski implant dla chorych na osteoporozę. Przełomowy i ekologiczny

Od lat wiadomo, że osoby chore na schizofrenię częściej cierpią na osteoporozę i doznają złamań, ale brakowało genetycznego wyjaśnienia tego zjawiska - podkreślili autorzy publikacji. Jak dodali, dotychczas jako możliwe przyczyny wymieniano m.in. niedobory witaminy D, zaburzenia metaboliczne czy działanie leków przeciwpsychotycznych.

Która kość ma najsilniejszy związek ze schizofrenią?

Zespół kierowany przez dr. Fenga Liu z Tianjin Medical University General Hospital (Chiny) wykazał również, że wspólne podłoże genetyczne nie jest jednakowe dla wszystkich kości. Najsilniejszy związek ze schizofrenią stwierdzono w przypadku gęstości mineralnej kości pięty.

W przypadku gęstości mineralnej całego ciała wykryto 41 wspólnych miejsc w genomie, dla kręgosłupa lędźwiowego - sześć miejsc, a dla szyjki kości udowej - cztery. Dla kości przedramienia nie wykryto żadnych statystycznie istotnych zależności, co autorzy wiążą z niewielką liczebnością badanej grupy, choć nie wykluczają też słabszego rzeczywistego związku biologicznego.

Nowe możliwości

Istotne jest także odkrycie, że wspólne warianty genetyczne często działają w różnych kierunkach. Tylko część z nich wpływa na schizofrenię i gęstość kości w ten sam sposób. W wielu przypadkach warianty zwiększające ryzyko schizofrenii wiążą się jednocześnie z obniżeniem gęstości kości, podczas gdy inne mają efekt odwrotny. Zdaniem naukowców właśnie to może wyjaśniać, dlaczego wcześniejsze analizy całego genomu wskazywały na słabe powiązania między badanymi chorobami.

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?
Dowiedz się więcej:

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?

Poznań

Eksperci uważają, że na bazie ich badania mogą powstać skuteczniejsze metody identyfikacji tych pacjentów ze schizofrenią, u których ryzyko osteoporozy jest szczególnie wysokie. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do wcześniejszego monitorowania stanu kości i wdrażania działań zapobiegawczych.

"Dane te rodzą również pytania dotyczące doboru leków. Skoro pewne warianty genetyczne predysponują zarówno do schizofrenii, jak i kruchości kości, czy niektóre leki przeciwpsychotyczne oddziałują na te szlaki bardziej niż inne? Czy podejście farmakogenomiczne mogłoby zoptymalizować dobór leczenia, aby zminimalizować skutki uboczne ze strony układu kostnego u pacjentów z predyspozycjami genetycznymi?" - zastanawiają się naukowcy w swojej publikacji.

Badacze zaznaczyli jednak, że przeprowadzona analiza dotyczyła wyłącznie osób pochodzenia europejskiego, dlatego pełne zrozumienie związku między schizofrenią a zdrowiem kości wymaga badań w innych populacjach.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieZdrowie psychiczneBadania naukowegenetyka
Czytaj także:
Atak zimy w Holandii
Zimowy paraliż w Holandii. Setki odwołanych lotów, gigantyczne korki
METEO
Ubytek na torach w Będzelinie
Ponad metr wyrwy w torowisku. Sprawę zbada prokuratura, PKP ma swoją wersję
Łódź
imageTitle
Lewandowski wspomina rozmowę, która "zmieniła jego życie"
EUROSPORT
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Policjant próbował zgwałcić policjantkę podczas zakrapianej imprezy
WARSZAWA
shutterstock_424107649 IKEA
Gigant meblowy zamyka duże sklepy. "Stawiamy na mniejszy format"
BIZNES
imageTitle
Wolny dzień po meczu kadry? Czekają na decyzję króla Karola
EUROSPORT
Kierowca ciężarówki zasłabł
Zasłabł za kierownicą, ciężarówka w rowie
Wrocław
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ma "wykorzystywać stanowisko" do budowania poparcia. Z taką strategią "nie da się wygrać"
Polska
Dzieci bawiły się na lodzie
Zabawa dzieci i dorosłych na zamarzniętym zbiorniku wodnym
Katowice
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu
Ciało mężczyzny na terenie szpitala
Poznań
Najbardziej znanym mieszkańce Puszczy Białowieskiej jest żubr (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna wszedł do zagrody żubrów. "Incydent, który nigdy nie powinien się wydarzyć"
Białystok
Śnieg, zima
Mróz i śnieg. Tu pogoda będzie niebezpieczna
METEO
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście w szpitalach
WARSZAWA
Tankowiec Bella 1
Ścigają ich Amerykanie. Rosja wysłała okręt wojenny do eskorty
Świat
Matka i syn aresztowani za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
Matka i syn zepchnęli człowieka do studzienki i tam go podpalili
WARSZAWA
imageTitle
Wysokie ceny biletów na konkursy skoków narciarskich w Zakopanem
EUROSPORT
Zabrał zabawkę wartą 30 zł, groził pracownikom
Łup za 30 złotych, groźba 10 lat więzienia
Olsztyn
imageTitle
Dwa kroki od trofeum. Barcelona zaczyna walkę o Superpuchar
EUROSPORT
AdobeStock_573281782
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
BIZNES
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadek podczas kuligu. Dwie osoby ranne
Poznań
Szef firmy Nvidia - Jensen Huang - i nowy chip Vera Rubin
Zapowiadają rewolucję technologiczną. "Gigantyczny skok wydajności"
BIZNES
Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Dlaczego Maduro miał problem z siadaniem, a żona bandaż na głowie? Ludzie Trumpa opowiedzieli
Świat
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Przydacz o ataku USA na Wenezuelę: raczej patrzę na to jako wydarzenie pozytywne niż negatywne
Polska
"Polak ma niemal trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec". Co sędzia pokręcił?
"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie
Michał Istel
Samolot z eskortą lądował w Gdańsku
Samolot NATO lądował w eskorcie wojskowych myśliwców
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
METEO
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, trafił do aresztu
Znęcał się nad matką, w trakcie interwencji zaatakował policjanta nożem
Lublin
Smog
RCB ostrzega przed smogiem
METEO
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Popyt na mieszkania wraca. Co z cenami?
BIZNES
Aldrich H. Ames
Nie żyje "najbardziej szkodliwy zdrajca" w historii CIA
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica