Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Zdrowie

Nowe przyczyny trzeciego najgroźniejszego raka na świecie. Można to zatrzymać

|
Źródło: TVN24
Przyczyny raka wątroby wyraźnie się zmieniają. Choć coraz lepiej kontrolujemy zakażenia wirusowe, rośnie znaczenie zaburzeń metabolicznych związanych z otyłością i cukrzycą. To one mogą napędzać wzrost zachorowań, które do 2050 roku sięgną nawet 1,5 mln rocznie.
Kluczowe fakty:
  • Rak wątroby jest obecnie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów na świecie.
  • Główne przyczyny raka wątroby przesuwają się z zakażeń wirusowych na zaburzenia metaboliczne - cukrzycę i otyłość.
  • Eksperci podkreślają, że nawet 60 proc. przypadków raka wątroby można zapobiec. W jaki sposób?
  • Czy i w jaki sposób AI może ograniczyć śmiertelność z powodu raka wątroby?

Pierwotny rak wątroby należy do największych i najbardziej palących wyzwań współczesnej medycyny. Jak podaje "Portal Hypertension & Cirrhosis", choroba ta zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów na świecie. W 2022 roku lekarze zgłosili niemal 870 tysięcy nowych przypadków zachorowań.

Mimo ogromnych sukcesów odnotowanych w ostatnich latach w profilaktyce i leczeniu, wskaźniki zapadalności i śmiertelności utrzymują się na niepokojąco wysokim poziomie. Prognozy ekspertów na nadchodzące lata są jeszcze bardziej alarmujące - jeśli obecne trendy epidemiologiczne się utrzymają, do 2050 roku liczba nowych przypadków może wzrosnąć do ponad 1,5 miliona rocznie.

Od wirusów do zaburzeń metabolicznych

Przez dziesięciolecia główną przyczyną rozwoju nowotworów wątroby były wirusowe zapalenia wątroby. Najnowsze badania pokazują jednak wyraźną zmianę w etiologii tej choroby. Miejsce infekcji wirusowych coraz częściej zajmują zaburzenia metaboliczne oraz czynniki wynikające bezpośrednio z naszego stylu życia. Naukowcy wskazują, że stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną (MASLD) staje się dominującym zagrożeniem. Jest ona ściśle powiązana z narastającą epidemią otyłości, cukrzycą oraz szeroko pojętymi zaburzeniami metabolicznymi, które dotykają coraz większą część populacji.

W pięć lat można całkowicie cofnąć zmiany. Warunek: całkowita abstynencja
Dowiedz się więcej:

W pięć lat można całkowicie cofnąć zmiany. Warunek: całkowita abstynencja

Choć powszechne programy szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz nowoczesne terapie przeciwwirusowe skutecznie zredukowały liczbę nowotworów o podłożu zakaźnym, ich miejsce zajmują nowe czynniki ryzyka. Należą do nich przede wszystkim: niewłaściwa dieta, brak regularnej aktywności fizycznej oraz wspomniane już otyłość i cukrzyca. To one w coraz większym stopniu odpowiadają dziś za rozwój chorób nowotworowych wątroby.

Globalna analiza

Zrozumienie tych zmian było możliwe dzięki kompleksowej analizie przeprowadzonej przez międzynarodowy zespół badawczy. Pracami kierowali prof. Jian Zhou oraz dr Ao Huang z Uniwersytetu Fudan w Chinach, przy współpracy z prof. Danem G. Dudą z Harvard Medical School. Naukowcy wykorzystali największe dostępne bazy epidemiologiczne, w tym GLOBOCAN 2022 oraz projekt Global Burden of Disease (GBD).

Badanie to pozwoliło na identyfikację kluczowych trendów demograficznych i epidemiologicznych. Jak się okazuje, najczęstszą postacią nowotworu - stanowiącą niemal 80 proc. wszystkich przypadków - jest rak wątrobowokomórkowy. Co istotne, ponad 40 proc. światowych zachorowań przypada obecnie na Chiny. Sytuacja w tym kraju jest odzwierciedleniem zarówno historycznych problemów z wirusowym zapaleniem wątroby, jak i błyskawicznie rosnących zagrożeń wynikających ze współczesnego stylu życia.

Padł rekord. Polska transplantologia ma powody do dumy
Dowiedz się więcej:

Padł rekord. Polska transplantologia ma powody do dumy

Analiza zespołu prof. Zhou wyraźnie pokazuje duże dysproporcje między poszczególnymi regionami. Najwyższe wskaźniki zachorowalności i śmiertelności występują w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej - w tym szczepień, badań przesiewowych i nowoczesnego leczenia - bezpośrednio przekłada się na gorsze rokowania pacjentów.

Statystyki wskazują również na konkretne grupy podwyższonego ryzyka. Nowotwór ten częściej dotyka mężczyzn, osoby w podeszłym wieku oraz pacjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dodatkowym, specyficznym dla niektórych regionów czynnikiem ryzyka pozostaje ekspozycja na czynniki środowiskowe, takie jak aflatoksyny. Są to silnie rakotwórcze związki chemiczne produkowane przez pleśnie rodzaju Aspergillus, które mogą zanieczyszczać żywność, dodatkowo potęgując zagrożenie w najbiedniejszych częściach świata.

Szansa, której nie możemy zmarnować

Mimo niepokojących prognoz eksperci zwracają uwagę, że wiele zależy od czynników, na które mamy realny wpływ. - Rak wątroby w coraz większym stopniu wiąże się z czynnikami, którym można zapobiegać i które można modyfikować - podkreśla prof. Zhou.

Wyjęli kobiecie wątrobę, usunęli olbrzymi guz i wszczepili ją z powrotem. Wielki sukces polskich lekarzy
Dowiedz się więcej:

Wyjęli kobiecie wątrobę, usunęli olbrzymi guz i wszczepili ją z powrotem. Wielki sukces polskich lekarzy

Jego zdaniem przesunięcie przyczyn choroby z wirusowych na metaboliczne oznacza nie tylko nowe wyzwania, ale też większe możliwości działania. - Choć obciążenie chorobą może rosnąć, dużej części przypadków można by uniknąć dzięki ukierunkowanym interwencjom - dodaje.

Szacunki są jednoznaczne: nawet 60 proc. przypadków raka wątroby można zapobiec.

Kluczowa jest zintegrowana strategia obejmująca:

  • kontynuację programów szczepień,
  • radykalną zmianę stylu życia (dieta i ruch),
  • poprawę standardów bezpieczeństwa żywności,
  • wczesne wykrywanie i leczenie chorób współistniejących.

W walce z rakiem wątroby coraz większą rolę odgrywają nowe technologie. W krótkiej perspektywie kluczowe pozostają działania podstawowe: promocja zdrowych nawyków i regularne badania osób z grup ryzyka. W dłuższej - coraz większe znaczenie może mieć sztuczna inteligencja (AI).

"Jakby ktoś wyjął baterię". Pacjenci długo nie poznają diagnozy, a choroba niszczy wątrobę
Dowiedz się więcej:

"Jakby ktoś wyjął baterię". Pacjenci długo nie poznają diagnozy, a choroba niszczy wątrobę

Włączenie AI do opieki klinicznej daje możliwość dokładniejszego przewidywania ryzyka, wcześniejszego wykrywania zmian nowotworowych oraz lepszego planowania leczenia. Ma to szczególne znaczenie w regionach z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej, gdzie wczesna diagnostyka wciąż stanowi największą barierę w skutecznym leczeniu.

Apel o równy dostęp do zdrowia

Naukowcy podkreślają, że narzędzia potrzebne do ograniczenia liczby zgonów z powodu raka wątroby już istnieją. - Łącząc profilaktykę, wczesne wykrywanie i innowacje technologiczne, dysponujemy rozwiązaniami, które mogą znacząco zmniejszyć śmiertelność w ciągu najbliższej dekady - mówi dr Huang.

Masz tę grupę krwi? Dowiedziono, że znacznie zwiększa ryzyko przewlekłej choroby
Dowiedz się więcej:

Masz tę grupę krwi? Dowiedziono, że znacznie zwiększa ryzyko przewlekłej choroby

Warunkiem realnej zmiany jest jednak ich powszechna dostępność, a nie ograniczenie do najbogatszych społeczeństw. - Równy dostęp do tych interwencji będzie kluczowy dla osiągnięcia wymiernych efektów - podkreśla prof. Dan G. Duda. Bez bardziej sprawiedliwego podziału zasobów medycznych rak wątroby nadal będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych w kolejnych latach.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
OtyłośćNowotworySzczepieniaZdrowy styl życiaZdrowieChoroby cywilizacyjneBadania naukowe
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
To był cios w gospodarkę Chin
Maciej Michałek
imageTitle
Świątek chce wyrównać rachunki. Gra z Andriejewą w Stuttgarcie
NA ŻYWO
pap_20251224_1GI
Setki milionów złotych strat. Śledztwo w sprawie Zondacrypto
BIZNES
Kanye West
Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Kultura i styl
imageTitle
Do siedmiu razy sztuka. Muchova w półfinale w Stuttgarcie
EUROSPORT
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
36 min
pc
Ziobro o premierze: boją się starcia ze mną. Mówi, kiedy wróci do Polski
imageTitle
Wygrała przez ippon. Polka z medalem mistrzostw Europy
EUROSPORT
Ziobro 2
Ziobro dla TVN24: przygotowuję się do batalii sądowej
Polska
Łukasz Mejza
Drogowa recydywa posła PiS. Lista jest długa
Sebastian Zakrzewski
Deszcz, wiosna, Kraków
Duża zmiana pogody tuż-tuż
METEO
Śledztwo w sprawie makabrycznego odkrycia
Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. Nie żyje ojciec i 9-letni syn
Kielce
Ormuz – cieśnina
Tak rynek zareagował na otwarcie cieśniny Ormuz
BIZNES
Taco Hemingway
Były kontrowersje, jest decyzja. "Usunięcie fragmentów utworu"
Polska
social media shutterstock_2564867453
"Naprawdę dopracowany atak". Nowe oszustwo na popularnej platformie
BIZNES
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Pomyłka po przylocie z Antalyi. Straż Graniczna "wyłapywała" pasażerów
WARSZAWA
Prace w Chorzowie w pobliżu estakady
Po blisko roku na estakadę wrócą tramwaje
Katowice
imageTitle
Wielka awantura tuż po meczu. "Dziecinada"
EUROSPORT
Policjant był nietrzeźwy na służbie (zdjęcie ilustracyjne)
Przemoc wobec praktykantki w Obornikach. Nagranie wywołało burzę
Poznań
Oskarżony o zastrzelenie psa i stalking
Tragiczny finał sąsiedzkiego konfliktu. Zastrzelony pies i zarzut stalkingu
Trójmiasto
Muzeum Narodowe w Pradze
Bezpłatny wstęp do muzeów i galerii? Decyzja ministerstwa
Świat
burger shutterstock_1502596934
Ten typ diety zmienia strukturę mięśni ud. Wyglądają jak steki
Zdrowie
Szczecin, 18.12.2019. Podejrzany Marcin D. doprowadzany do szczecińskiego Sądu Rejonowego
Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, usłyszał zarzuty i został aresztowany
Trójmiasto
Ormuz – cieśnina
Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej
BIZNES
Paliwa
"3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków". Korzyści rządowego pakietu
BIZNES
Świnoujście. Podejrzany o zabójstwo 63-latki trafił do aresztu
Zabił kobietę, która dała mu schronienie i jedzenie. Akt oskarżenia
Szczecin
Łukasz Mejza
Kaczyński o Mejzie: zapłacił, przeprosił, więc dlatego jeszcze jest w PiS
Polska
Tomasz Lenz
"Prywatny zabieg na publicznym mieniu". Nowe ustalenia
Kujawsko-Pomorskie
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tusk o spotkaniu z Pełczyńską-Nałęcz. "To było moje ostatnie zdanie"
Polska
Dziewczynka miała siniaki na całym ciele
"Choroba królów". Jak z nią żyć?
Anna Bielecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica