Nowe przyczyny trzeciego najgroźniejszego raka na świecie. Można to zatrzymać Oprac. Agata Daniluk |

Pandemia otyłości na świecie Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Rak wątroby jest obecnie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów na świecie.

Główne przyczyny raka wątroby przesuwają się z zakażeń wirusowych na zaburzenia metaboliczne - cukrzycę i otyłość.

Eksperci podkreślają, że nawet 60 proc. przypadków raka wątroby można zapobiec. W jaki sposób?

Czy i w jaki sposób AI może ograniczyć śmiertelność z powodu raka wątroby?

Pierwotny rak wątroby należy do największych i najbardziej palących wyzwań współczesnej medycyny. Jak podaje "Portal Hypertension & Cirrhosis", choroba ta zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów na świecie. W 2022 roku lekarze zgłosili niemal 870 tysięcy nowych przypadków zachorowań.

Mimo ogromnych sukcesów odnotowanych w ostatnich latach w profilaktyce i leczeniu, wskaźniki zapadalności i śmiertelności utrzymują się na niepokojąco wysokim poziomie. Prognozy ekspertów na nadchodzące lata są jeszcze bardziej alarmujące - jeśli obecne trendy epidemiologiczne się utrzymają, do 2050 roku liczba nowych przypadków może wzrosnąć do ponad 1,5 miliona rocznie.

Od wirusów do zaburzeń metabolicznych

Przez dziesięciolecia główną przyczyną rozwoju nowotworów wątroby były wirusowe zapalenia wątroby. Najnowsze badania pokazują jednak wyraźną zmianę w etiologii tej choroby. Miejsce infekcji wirusowych coraz częściej zajmują zaburzenia metaboliczne oraz czynniki wynikające bezpośrednio z naszego stylu życia. Naukowcy wskazują, że stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną (MASLD) staje się dominującym zagrożeniem. Jest ona ściśle powiązana z narastającą epidemią otyłości, cukrzycą oraz szeroko pojętymi zaburzeniami metabolicznymi, które dotykają coraz większą część populacji.

Choć powszechne programy szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz nowoczesne terapie przeciwwirusowe skutecznie zredukowały liczbę nowotworów o podłożu zakaźnym, ich miejsce zajmują nowe czynniki ryzyka. Należą do nich przede wszystkim: niewłaściwa dieta, brak regularnej aktywności fizycznej oraz wspomniane już otyłość i cukrzyca. To one w coraz większym stopniu odpowiadają dziś za rozwój chorób nowotworowych wątroby.

Globalna analiza

Zrozumienie tych zmian było możliwe dzięki kompleksowej analizie przeprowadzonej przez międzynarodowy zespół badawczy. Pracami kierowali prof. Jian Zhou oraz dr Ao Huang z Uniwersytetu Fudan w Chinach, przy współpracy z prof. Danem G. Dudą z Harvard Medical School. Naukowcy wykorzystali największe dostępne bazy epidemiologiczne, w tym GLOBOCAN 2022 oraz projekt Global Burden of Disease (GBD).

Badanie to pozwoliło na identyfikację kluczowych trendów demograficznych i epidemiologicznych. Jak się okazuje, najczęstszą postacią nowotworu - stanowiącą niemal 80 proc. wszystkich przypadków - jest rak wątrobowokomórkowy. Co istotne, ponad 40 proc. światowych zachorowań przypada obecnie na Chiny. Sytuacja w tym kraju jest odzwierciedleniem zarówno historycznych problemów z wirusowym zapaleniem wątroby, jak i błyskawicznie rosnących zagrożeń wynikających ze współczesnego stylu życia.

Analiza zespołu prof. Zhou wyraźnie pokazuje duże dysproporcje między poszczególnymi regionami. Najwyższe wskaźniki zachorowalności i śmiertelności występują w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej - w tym szczepień, badań przesiewowych i nowoczesnego leczenia - bezpośrednio przekłada się na gorsze rokowania pacjentów.

Statystyki wskazują również na konkretne grupy podwyższonego ryzyka. Nowotwór ten częściej dotyka mężczyzn, osoby w podeszłym wieku oraz pacjentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dodatkowym, specyficznym dla niektórych regionów czynnikiem ryzyka pozostaje ekspozycja na czynniki środowiskowe, takie jak aflatoksyny. Są to silnie rakotwórcze związki chemiczne produkowane przez pleśnie rodzaju Aspergillus, które mogą zanieczyszczać żywność, dodatkowo potęgując zagrożenie w najbiedniejszych częściach świata.

Szansa, której nie możemy zmarnować

Mimo niepokojących prognoz eksperci zwracają uwagę, że wiele zależy od czynników, na które mamy realny wpływ. - Rak wątroby w coraz większym stopniu wiąże się z czynnikami, którym można zapobiegać i które można modyfikować - podkreśla prof. Zhou.

Jego zdaniem przesunięcie przyczyn choroby z wirusowych na metaboliczne oznacza nie tylko nowe wyzwania, ale też większe możliwości działania. - Choć obciążenie chorobą może rosnąć, dużej części przypadków można by uniknąć dzięki ukierunkowanym interwencjom - dodaje.

Szacunki są jednoznaczne: nawet 60 proc. przypadków raka wątroby można zapobiec.

Kluczowa jest zintegrowana strategia obejmująca:

kontynuację programów szczepień,

radykalną zmianę stylu życia (dieta i ruch),

poprawę standardów bezpieczeństwa żywności,

wczesne wykrywanie i leczenie chorób współistniejących.

W walce z rakiem wątroby coraz większą rolę odgrywają nowe technologie. W krótkiej perspektywie kluczowe pozostają działania podstawowe: promocja zdrowych nawyków i regularne badania osób z grup ryzyka. W dłuższej - coraz większe znaczenie może mieć sztuczna inteligencja (AI).

Włączenie AI do opieki klinicznej daje możliwość dokładniejszego przewidywania ryzyka, wcześniejszego wykrywania zmian nowotworowych oraz lepszego planowania leczenia. Ma to szczególne znaczenie w regionach z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej, gdzie wczesna diagnostyka wciąż stanowi największą barierę w skutecznym leczeniu.

Apel o równy dostęp do zdrowia

Naukowcy podkreślają, że narzędzia potrzebne do ograniczenia liczby zgonów z powodu raka wątroby już istnieją. - Łącząc profilaktykę, wczesne wykrywanie i innowacje technologiczne, dysponujemy rozwiązaniami, które mogą znacząco zmniejszyć śmiertelność w ciągu najbliższej dekady - mówi dr Huang.

Warunkiem realnej zmiany jest jednak ich powszechna dostępność, a nie ograniczenie do najbogatszych społeczeństw. - Równy dostęp do tych interwencji będzie kluczowy dla osiągnięcia wymiernych efektów - podkreśla prof. Dan G. Duda. Bez bardziej sprawiedliwego podziału zasobów medycznych rak wątroby nadal będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych w kolejnych latach.