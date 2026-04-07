Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Są już wszędzie, nawet w jedzeniu. Polscy naukowcy: przegrywamy wyścig z tymi bakteriami

|
shutterstock_1957402561
Antybiotyki przestają działać. Brytyjscy lekarze alarmują
Źródło: TVN24 BiS
Antybiotykooporność zabija miliony ludzi rocznie, a jej geny naukowcy znajdują już nawet w liściach pietruszki. Badaczki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ostrzegają, że stoimy u progu kryzysu, który może cofnąć medycynę o dekady. Czy da się go jeszcze zatrzymać?
Kluczowe fakty:
  • Antybiotykooporność to jedno z największych zagrożeń zdrowia publicznego. W 2019 r. zakażenia bakteriami opornymi były bezpośrednią przyczyną 1,27 mln zgonów na świecie, a liczba ta wciąż rośnie.
  • Polska należy do krajów o bardzo wysokim zużyciu antybiotyków, co powoduje szybki wzrost lekooporności. Czy da się cofnąć tę tendencję?
  • Według polskich badaczek z UWM, ścieki szpitalne to kluczowy rezerwuar "superbakterii".
  • Zatrzymanie tego poważnego kryzysu wymaga skoordynowanych działań. Lekarze tłumaczą - jakich?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie".

Antybiotykooporność, czyli zdolność bakterii do przetrwania w obecności leków, które dawniej je zwalczały, to dziś jedno z najpoważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego na świecie. Jak podkreśla prof. Ewa Korzeniewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM), proces ten postępuje w tempie, który drastycznie wyprzedza możliwości współczesnej nauki w zakresie tworzenia nowych medykamentów.

Sytuacja jest na tyle poważna, że lekarze coraz częściej zmuszeni są sięgać po tzw. leki ostatniej szansy, gdy standardowe terapie okazują się całkowicie bezużyteczne.

Antybiotykooporność. "Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się już w momencie odkrycia penicyliny"
Dowiedz się więcej:

Statystyki, które przerażają

Skala problemu najlepiej widoczna jest w liczbach. Według danych opublikowanych w czasopiśmie "The Lancet", tylko w 2019 roku bezpośrednią przyczyną śmierci 1,27 mln osób na świecie były zakażenia bakteriami opornymi. W kolejnych milionach przypadków lekooporność była kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do zgonu pacjentów. Prognozy na przyszłość są równie mroczne - bez podjęcia zdecydowanych i skoordynowanych działań, liczba ofiar w nadchodzących dekadach będzie gwałtownie rosnąć.

"Pacjenci postrzegają antybiotyk jako panaceum na wszystko". Lekarze alarmują
Dowiedz się więcej:

METEO

Polska, niestety, znajduje się w samym centrum tego kryzysu. Nasz kraj należy do grupy państw o bardzo wysokim zużyciu antybiotyków, co bezpośrednio przekłada się na poziom lekooporności i tysiące zgonów rocznie. Choć oporność jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z ewolucji, to - jak wyjaśnia prof. Monika Harnisz z UWM - proces ten został drastycznie przyspieszony przez powszechne nadużywanie antybiotyków, zarówno w leczeniu ludzi, jak i w hodowli zwierząt. Co gorsza, bakterie potrafią przekazywać sobie nawzajem geny oporności, co sprawia, że zjawisko to rozprzestrzenia się niczym pożar.

Z rur kanalizacyjnych na talerze

Olsztyńskie badaczki od blisko 20 lat zajmują się mikrobiologią środowiskową, analizując, jak lekooporność wydostaje się poza mury szpitali. Ich prace wpisują się w nowoczesne, holistyczne podejście "Jedno zdrowie" (One Health), które zakłada nierozerwalną więź między zdrowiem ludzi, zwierząt i stanem środowiska naturalnego. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu "Lekooporność drobnoustrojów środowiskowych w perspektywie podejścia holistycznego Jedno Zdrowie" są alarmujące.

Chemikalia szkodzą bardziej niż sądzono. Nowe badania
Dowiedz się więcej:

Głównymi drogami, którymi bakterie lekooporne trafiają do ekosystemu, są ścieki oraz obornik wykorzystywany w rolnictwie. Naukowczynie wykazały obecność antybiotyków, bakterii i genów oporności nie tylko w wodach powierzchniowych i gruntowych, ale także w glebie i roślinach uprawnych. - Wykazałyśmy ich obecność także w korzeniach i liściach pietruszki, co oznacza, że mogą trafiać do łańcucha pokarmowego człowieka - ostrzega prof. Korzeniewska.

Szpitale jako rezerwuary "superbakterii"

Szczególnym źródłem zagrożenia są ścieki szpitalne. We współpracy z blisko 70 placówkami w całej Polsce, badaczki z UWM analizują skalę oporności na antybiotyki rezerwowe. Skupiają się m.in. na patogenach wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako priorytetowe, w tym na bakteriach opornych na karbapenemy - potężne leki stosowane tylko wtedy, gdy wszystko inne zawiedzie.

Coraz groźniejsze bakterie. Antybiotyki nie dają rady
Dowiedz się więcej:

Programy

Zaskoczeniem dla naukowców okazała się nie tylko obecność tych substancji, ale ich ogromne stężenie. Ścieki szpitalne, zawierające ludzkie odchody, trafiają do kanalizacji, a następnie do oczyszczalni, stając się jednym z kluczowych rezerwuarów lekooporności. Liczba bakterii w niektórych próbkach była tak wysoka, że standardowe procedury laboratoryjne wymagały znacznie większych rozcieńczeń, aby uzyskać wiarygodne wyniki.

Polski "superlek" na horyzoncie

W obliczu narastającego zagrożenia, kluczowe staje się poszukiwanie alternatywnych metod leczenia. W Polsce trwają obecnie prace nad rozwiązaniem, które może zrewolucjonizować walkę m.in. z infekcjami opornymi na antybiotyki. Zespół pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Bilińskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracuje nad biosyntetycznym "supermikrobiomem" zamkniętym w kapsułce.

Polacy stworzą jeden z najważniejszych leków XXI wieku? Prace trwają
Dowiedz się więcej:

Projekt ten, wykorzystujący sztuczną inteligencję i zaawansowane obliczenia genomiczne, ma na celu stworzenie leku, który zamiast tradycyjnego antybiotyku wykorzystuje dobroczynne bakterie od najzdrowszych dawców do walki z patogenami. Dr Biliński także alarmuje, że już 17 proc. populacji globalnej jest nosicielami bakterii opornych, co sprawia, że zgony z powodu pojedynczej, nieuleczalnej infekcji stają się tragicznie częste. Polski wynalazek, hodowany w bioreaktorach naśladujących środowisko jelit, ma potencjał, by skutecznie eliminować te niebezpieczne drobnoustroje z organizmu pacjenta - pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Czy możemy zatrzymać ten proces?

Choć sytuacja wydaje się dramatyczna, naukowcy podkreślają, że wciąż mamy szansę spowolnić narastanie lekooporności, choć wymaga to szybkich i skoordynowanych działań na wielu polach. Kluczowe jest racjonalne stosowanie antybiotyków - nie powinniśmy naciskać na ich przepisywanie przy infekcjach wirusowych, a jeśli już je przyjmujemy, musimy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Ważne jest także skracanie hospitalizacji oraz rygorystyczna higiena.

Dużą nadzieję dają nowe regulacje unijne, które wprowadzają obowiązek monitorowania oporności bezpośrednio w ściekach, co może stworzyć sprawniejszy system wczesnego ostrzegania. Profesor Biliński radzi również, by każdy z nas dbał o własny mikrobiom poprzez dietę (najlepiej śródziemnomorską), sen i regularną aktywność fizyczną, unikając jednocześnie żywności wysoce przetworzonej. - Bez zdecydowanych działań możemy wrócić do sytuacji, w której nawet podstawowe infekcje bakteryjne będą trudne do leczenia - podsumowuje prof. Korzeniewska.

Bakterie oporne na antybiotyki - pomóc może kombinacja leków
Dowiedz się więcej:

METEO

Walka z antybiotykoopornością to dziś nie tylko kwestia nowych leków, ale przede wszystkim zmiana naszego podejścia do środowiska i własnego zdrowia w duchu idei "Jedno zdrowie". 7 kwietnia, w Światowy Dzień Zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przypomina, że zdrowie człowieka nie istnieje w oderwaniu od świata, który go otacza. A koncepcja „Jedno zdrowie” przestaje być naukową ideą, a staje się koniecznością - bo bakterie nie uznają granic między szpitalem, środowiskiem i naszym talerzem.

To, jak używamy antybiotyków, jak produkujemy żywność i jak dbamy o ekosystem, bezpośrednio przekłada się na nasze szanse w starciu z infekcjami. Pytanie nie brzmi już, czy ten kryzys nadejdzie - ale czy zdążymy go zatrzymać.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
LekiMedycynaZdrowieochrona środowiskaWHO
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
"Poczułam okropny smród spalenizny". Zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
WARSZAWA
Wypadek TGV
Zderzenie z pociągiem we Francji. Ciężarówką kierował Polak
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
METEO
Niewydolność żylna miednicy i endometrioza powodują niemal identyczne objawy
Objawy jak endometrioza, ale jest dużo mniej znana. Jak ją zdiagnozować?
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Gwiazda peletonu nie wystartuje w Piekle Północy
EUROSPORT
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Miliarder powiązany z Trumpem chce przejąć największą firmę muzyczną świata
BIZNES
Petr Pavel
Prezydent Czech mówił o "ginącej demokracji w Polsce"? Mamy odpowiedź
Zuzanna Karczewska
Kanye West
BBC: Kanye West bez możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii, festiwal Wireless odwołany
Kultura i styl
Kobieta zachowywała się agresywnie, doszło do rękoczynów
Atakowała, obrażała i kazała "wracać do Ukrainy". Zarzuty
Poznań
shutterstock_2623121045
Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów
BIZNES
Jechał pijany ciągnikiem
Jechał pijany ciągnikiem. Groził siekierą mężczyźnie, który go zatrzymał
Lublin
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Polska niegotowa na starość. Seniorzy więźniami własnych mieszkań
Zdrowie
imageTitle
Piłkarz spowodował śmiertelny wypadek. Grozi mu siedem lat więzienia
EUROSPORT
shutterstock_1679982538
Polacy stworzą jeden z najważniejszych leków XXI wieku? Prace trwają
Zdrowie
W samolot LOT-u uderzył piorun
W samolot LOT-u uderzył piorun
WARSZAWA
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Rehabilitant stanął przed sądem, jest oskarżony o molestowanie pacjentki
Wrocław
Sedzia Jakub Iwaniec
Miał jeździć po alkoholu. Zajmie się pijanymi kierowcami
Polska
imageTitle
"Musimy biegać jak szaleni". Industria wierzy w odrobienie strat
EUROSPORT
Zdjęcie opublikowane przez NASA
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
METEO
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
BIZNES
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem zaostrza się. Apel do prokuratorów przed rozprawą
BIZNES
shutterstock_2590085289
Polityczny spór o zdrowie. Wotum nieufności, projekty zmian i głos związkowców
Piotr Wójcik
jfk airport lotnisko nowy jork shutterstock_1818136
Na pokładzie samolotu zdarza się to "niezwykle rzadko". Komunikat przewoźnika
Zbudowano 64 domy
Domy na wynajem. Niski czynsz, za 15 lat możliwość wykupu
Tomasz Mikulicz
J.D. Vance i Viktor Orban
J.D. Vance na Węgrzech. Ujawnił powód, dla którego "wysłał go prezydent USA"
imageTitle
Legenda NBA ma dość nieefektownych wsadów. Szykuje rewolucję
EUROSPORT
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
71-latek zmarł po policyjnej interwencji. Pierwsze ustalenia prokuratury
Wrocław
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
METEO
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
WARSZAWA
Korek na A6 w stronę Berlina (zdjęcie ilustracyjne)
Wielki korek na A6 w stronę Berlina
Szczecin
