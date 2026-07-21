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Zdrowie

Rząd omawia pakiet zmian w ochronie zdrowia. Tusk: leczenie nie jest brutalnym biznesem

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Donald Tusk
Donald Tusk o reformie zdrowia i wynagrodzeniach lekarzy: Biedy nie ma
Źródło zdj. gł.: TVN24
Rada Ministrów zajmuje się dziś pakietem zmian w publicznej ochronie zdrowia. Wśród proponowanych rozwiązań m.in. limity wynagrodzeń: do 76,8 tys. zł miesięcznie i 250 zł za godzinę. - Leczenie nie jest po prostu brutalnym biznesem - mówił premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu.

Reforma ma być odpowiedzią na doniesienia o nieprawidłowościach w publicznych placówkach. Jej założenia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła 8 lipca. Pakiet obejmuje między innymi limity wynagrodzeń, dokładną kontrolę czasu pracy medyków, centralną e-kolejkę i szybsze wdrażanie e-rejestracji.

Cztery projekty rozporządzeń trafiły już do konsultacji. Dotyczą także monitorowania harmonogramów przyjęć i wydatków szpitali na wynagrodzenia. Więcej o planowanych zmianach pisaliśmy w tvn24.pl.

- Dzisiaj będziemy w skupieniu słuchać pani minister zdrowia w sprawie przygotowanych projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących oczekiwanych przez ludzi zmian w ochronie zdrowia - powiedział Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu.

"Atmosfera dwuznaczności, a czasami wręcz skandalu"

- Najwięcej emocji, jak państwo pamiętacie, budziła kwestia nieuzasadnionych kominów zarobkowych i niejasności, jeśli chodzi o sposób kształtowania zarobków lekarzy - mówił premier.

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Jak zaznaczył, o uporządkowanie systemu zwracali się do niego również sami przedstawiciele środowiska lekarskiego. - Sami lekarze wielokrotnie w tych dniach zwracali się do mnie z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny, transparentny, żeby ludzie naprawdę czuli, że tam jest wszystko w porządku, mówiąc ludzkim językiem - powiedział Tusk.

Premier zapewnił jednocześnie, że planowane rozwiązania nie mają być wymierzone w personel medyczny. - Lekarze, pielęgniarki, wszystkie zawody medyczne, zasługują na najwyższy szacunek. Co do tego nikt nie ma wątpliwości - podkreślił.

Dodał jednak, że brak jasnych zasad wynagradzania szkodzi także całemu środowisku. - Źle byłoby, gdyby wokół zarobków przynajmniej niektórych grup czy niektórych konkretnych lekarzy narastała atmosfera dwuznaczności, a czasami wręcz skandalu - stwierdził.

Limit wynagrodzenia. "Biedy nie ma"

Jednym z głównych elementów przygotowywanej ustawy ma być wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia. - Mówiliśmy o potrzebie uregulowania górnego pułapu zarobków, jeśli chodzi oczywiście o publiczną służbę zdrowia, żeby nie było wątpliwości - podkreśli premier.

Zgodnie z przedstawioną przez resort zdrowia propozycją miesięczny limit ma wynosić 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76,8 tys. zł (zakładając, że medyk przepracuje 300 godzin - red.). - Biedy nie ma. Niektórym będzie się wydawało, że to bardzo dużo, bo to jest dużo - mówił Donald Tusk.

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Premier przekonywał, że rozwiązanie zostało przygotowane tak, aby ograniczyć nieuzasadnione zarobki, ale jednocześnie nie pogorszyć sytuacji większości lekarzy. - Rozmawiałem z panią minister długie godziny na temat tego, jak w sposób mądry, nie polityczny, tylko naprawdę mądry, przemyślany, podejść do tego problemu. Nie chodzi o wzbudzanie jakichś emocji, nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle - zaznaczył.

- Wręcz przeciwnie. Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy - dodał. Jak przyznał, limit może jednak spotkać się ze sprzeciwem części medyków, którzy w dotychczasowym systemie otrzymywali znacznie wyższe wynagrodzenia. - Nielicznym będzie się wydawało, że to jest mało, bo zarabiali w tym niekonsekwentnym i zupełnie niekontrolowanym systemie wynagrodzeń dużo, dużo więcej - mówił Tusk.

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- Ten pułap, ten limit, wydaje się przyzwoity i na pewno nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800 zł naprawdę jest chyba godna kwota - ocenił.

Równolegle resort chce dokładniej kontrolować czas pracy medyków. Placówki mają przekazywać NFZ rzeczywiste grafiki, uwzględniające godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy poszczególnych osób. - To ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane było także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować - mówił premier.

Jak zaznaczył, chodzi zarówno o kontrolę publicznych wydatków, jak i bezpieczeństwo chorych.

"Leczenie nie jest po prostu brutalnym biznesem"

Rząd chce również zlikwidować system, w którym wynagrodzenie lekarza jest określane jako procent od wartości wykonanej procedury medycznej. - Nie będzie wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest po prostu brutalnym biznesem - powiedział premier. Jak tłumaczył, część procedur medycznych jest bardzo droga. Powiązanie wynagrodzenia z ich wartością mogło więc prowadzić do wypłacania pojedynczym osobom wielotysięcznych stawek za godzinę pracy. - Liczenie procentu od procedury, a niektóre procedury są bardzo drogie, doprowadzało do sytuacji, które wzbudziły uzasadnione emocje - stwierdził.

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- Te wielotysięczne wynagrodzenia za godzinę muszą się skończyć i dzięki tym rozwiązaniom powinny się skończyć - dodał Donald Tusk.

Jawne kontrakty w publicznych placówkach

Kolejnym elementem pakietu ma być pełna jawność kontraktów zawieranych przez placówki korzystające ze środków publicznych. - Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków - zapowiedział premier. Podkreślił, że zasada ta nie ma dotyczyć wyłącznie lekarzy, lecz wszystkich podmiotów otrzymujących publiczne pieniądze. - Żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości - mówił Tusk.

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Publikowane mają być między innymi wartości kontraktów zawieranych ze spółkami, podmiotami gospodarczymi i osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. - Jawność nie jest czymś szczególnym. Natomiast bardzo powinna też uzdrowić atmosferę wokół zarobków - ocenił szef rządu.

Resort sprawdzi łączne zarobki medyków

Tusk odniósł się także do podpisanej już ustawy, która ma umożliwić resortowi zdrowia łączenie danych o wynagrodzeniach medyków pracujących w różnych miejscach. - Na podstawie numeru PESEL Ministerstwo Zdrowia będzie w stanie zidentyfikować zarobki w ochronie zdrowia i je zindywidualizować. Będzie wiadomo, ile dany lekarz zarabia w różnych miejscach pracy - powiedział.

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Premier zastrzegł, że informacje te nie mają służyć publicznemu ujawnianiu zarobków konkretnych osób. - Nie po to, żeby epatować opinię publiczną czy media tymi zarobkami, tylko po to, żeby realistycznie ocenić, na ile ustawy są realizowane, na ile racjonalnie działają jednostki podległe w ten czy inny sposób władzom publicznym i korzystające z pieniędzy NFZ - wyjaśnił.

Projekty ustaw w Sejmie na początku września

Cztery zapowiadane projekty rozporządzeń trafiły już do konsultacji. - Będziemy potrzebowali kilku tygodni, co jest związane z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji - powiedział Donald Tusk. Jak dodał, projekty ustaw powinny trafić do Sejmu na początku września. - Nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent miał jakikolwiek formalny pretekst do zawetowania - zaznaczył premier.

Rząd chce zakończyć prace możliwie szybko, ale z zachowaniem wszystkich wymogów proceduralnych. Rozporządzenia, które nie wymagają uchwalenia przez Sejm, mają zostać przyjęte wcześniej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ochrona zdrowiaResort zdrowiaDonald TuskRządJolanta Sobierańska-GrendaZdrowieLekarzeWynagrodzenia w ochronie zdrowia
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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