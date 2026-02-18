Rodzice rezygnują, choć szczepionka darmowa. Jak logistyka zabija profilaktykę

Główny Inspektor Sanitarny o fali zachorowań na grypę Źródło: TVN24

Do redakcji Kontakt24 zgłosił się Marcin Dymkowski, pediatra pracujący w jednej z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Gdańsku. - Ścieżka szczepień przeciwko grypie dla dzieci jest maksymalnie nieefektywna. Przez to, mimo że szczepienie jest bezpłatne, korzysta z niego bardzo mało osób - sygnalizuje.

Rodzice rezygnują ze względów czysto logistycznych

W rozmowie z tvn24.pl Marcin Dymkowski wyjaśnia, że aby zaszczepić dziecko przeciwko grypie, rodzice lub opiekunowie osoby nieletniej muszą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po receptę, którą następnie muszą zrealizować w aptece, a później wrócić do POZ w celu realizacji szczepienia. To oznacza dwie wizyty z dzieckiem w przychodni w szczycie sezonu infekcyjnego.

- Droga do szczepienia dziecka jest znacznie wydłużona w stosunku do osoby dorosłej. W tej chwili szczepionki dla dzieci są nieodpłatne, ale nie ma ich w przychodniach, a dzieci nie mogą być szczepione w aptece. Ze względów czysto logistycznych część rodziców rezygnuje, nawet jeśli chcieliby zaszczepić dziecko. Gdybym miał te szczepionki w przychodni, wyszczepialność automatycznie mogłaby znacząco wzrosnąć - przekonuje lekarz.

Pediatra mówi, że model efektywnego prowadzenia szczepień przeciwko grypie mogliśmy obserwować na wczesnym etapie pandemii COVID-19, kiedy to jeszcze nie było szczepionek przeciwko koronawirusowi, ale ludzie chętnie szczepili się właśnie przeciwko grypie.

- Był to jedyny czas, kiedy szczepionka przeciwko grypie była dostępna bezpłatnie dla osób dorosłych, w gabinetach POZ. Wtedy też wyszczepialność wzrosła do około 8 procent. Warto jednak dodać, że nawet wówczas o dzieciach w tym systemie zapomniano - mówi Dymkowski.

To nie tylko sprawa dzieci

Pediatra przekonuje, że jeśli miałby w przychodni zapas szczepionek, iniekcję mógłby wykonać nawet przy okazji innej wizyty. Miałby też lepsze argumenty, by do zaszczepienia dziecka przekonać niezdecydowanych rodziców. Do rozwiązania pozostawałoby tylko zorganizowanie dostaw.

- Część POZ-ów chętnie by się w nie po prostu zaopatrzyła w hurtowniach i rozliczyła koszt szczepionki w NFZ. Takie rozwiązanie już funkcjonowało w czasach COVID-owych. Druga opcja, pewnie trudniejsza dla rządzących, to zakup centralny i odgórnie zaplanowana dystrybucja, tak jak w przypadku HPV czy COVID - mówi Marcin Dymkowski.

Dlaczego to tak ważne? Przede wszystkim z uwagi na niską wyszczepialność Polaków przeciwko grypie. Spójrzmy na liczby. Z danych Centrum eZdrowia wynika, że w tym sezonie szczepionkę przeciwko grypie przyjęło łącznie niespełna 300 tysięcy osób w wieku 0-19 lat (dane są prezentowane w przedziałach wiekowych 0-4, 5-9, 10-14 oraz 15-19). Jeśli zestawimy to z danymi z piramidy wieku polskiej populacji to okaże się, że ze szczepienia skorzystało zaledwie 4 procent osób w wieku 0-19 - i to pomimo że szczepienia są bezpłatne do osiągnięcia wieku pełnoletniego. A stawką, jak przypomina lekarz, jest nie tylko zdrowie dzieci i młodzieży.

- Szczepienie przeciwko grypie jest nie tylko indywidualne, ale w dużej mierze populacyjne. Osoba zaszczepiona może zachorować, ale choruje krócej i ma mniejszy ładunek przekazywania infekcji. Położenie większego nacisku na szczepienie dzieci chroni dorosłych, zwłaszcza seniorów. A około tysiąca zgonów z powodu grypy to właśnie osoby starsze - mówi Marcin Dymkowski.

Rozmowy trwają od pół roku

Czy jest szansa na uproszczenie ścieżki szczepienia dzieci przeciwko grypie? Zapytaliśmy w Ministerstwie Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.

O zdanie zapytaliśmy też dr. Pawła Grzesiowskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego. - Od pół roku trwają na ten temat rozmowy. Na stole leży między innymi propozycja dowartościowania procedury w POZ. Działałoby to trochę tak jak w przypadku testów combo - przychodnia dostanie określoną kwotę za zaszczepionego pacjenta, a po jej stronie jest już zakup szczepionki i wykonanie szczepienia. Wcześniej Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji musiałaby oczywiście taki produkt rozliczeniowy odpowiednio wycenić. Ostateczna decyzja co do tego, czy taka opcja szczepień zostanie wprowadzona, zależy natomiast od ministra zdrowia - mówi Grzesiowski.

Tymczasem z danych Centrum eZdrowia wynika, że to w najmłodszych grupach wiekowych notuje się największy odsetek zachorowań na grypę w stosunku do populacji. Obecnie jest to prawie 1220 przypadków na 100 tys. osób dla populacji 0-4 lat; 874 na 100 tys. (5-9 lat), 502,5 na 100 tys. (10-14 lat) oraz 298,6 na 100 tys. (15-19 lat). Dla całej populacji współczynnik ten osiąga wartość 373,1 na 100 tys.