Oburzenie po decyzji w sprawie szczepień. "Szczególna forma gaslightingu"

Sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy przedstawił raport o spadku oczekiwanej długości życia Amerykanów Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Robert F. Kennedy Jr. zdecydował o zwolnieniu wszystkich członków komitetu doradczego ds. szczepień, by - jak twierdzi - zapewnić Amerykanom maksymalne bezpieczeństwo szczepień.

Decyzja wywołała oburzenie przedstawicieli świata nauki.

Kennedy słynie z kontrowersyjnych poglądów na temat szczepień. Głoszone przez niego teorie prześledziła redakcja Konkret24.

Kennedy, który od lat wyraża sceptycyzm wobec szczepień, argumentował na łamach "WSJ", że konieczna jest reorganizacja CDC, by odbudować publiczne zaufanie do szczepień.

"Opinia publiczna musi wiedzieć, że rekomendacje ze strony naszych agencji zdrowia są oparte o bezstronną naukę. To zapewni, że Amerykanie otrzymają możliwie najbezpieczniejsze szczepionki" - napisał.

Pracownik CDC, proszący o anonimowość, komentując słowa ministra, ocenił w NBC News, że "twierdzenie, że robią to, aby przywrócić wiarę w CDC, jest szczególną formą gaslightingu (forma manipulacji, polegająca na działaniu, które doprowadza do tego, że ofiara przestaje ufać własnym osądom, pamięci czy percepcji - przyp. red.)".

Wypowiedź obraźliwa dla naukowców

Sean O’Leary, ekspert ds. chorób zakaźnych z Amerykańskiej Akademii Pediatrii, ocenił, że wypowiedź ministra "jest bardzo obraźliwa dla wielu naukowców, którzy poświęcają niezliczone godziny na ten proces" - podała stacja.

Komitet doradczy ds. szczepień (ACIP) wydaje rekomendacje dla CDC w sprawie tego, kto powinien otrzymywać dane szczepionki, w tym rekomenduje kalendarz szczepień dzieci. Dyrektor CDC następnie analizuje rekomendacje i podejmuje decyzję w sprawie ich wdrożenia. Zazwyczaj przychyla się do rekomendacji ekspertów.

Kontrowersyjne poglądy i decyzje

O tym, że Robert F. Kennedy Jr. zostanie sekretarzem ds. zdrowia prezydent USA Donald Trump poinformował w połowie listopada ubiegłego roku. Kennedy słynie z kontrowersyjnych poglądów na temat zdrowia, a zwłaszcza szczepień ochronnych. Redakcja Konkret24, w artykule "Uczynić Amerykę znowu zdrową". Robert F. Kennedy Jr. i jego chore teorie" prześledziła sylwetkę amerykańskiego ministra zdrowia i głoszone przez niego teorie. Przekonywał on w swoich artykułach i wystąpieniach m.in. o tym, że substancje chemiczne zawarte w wodzie powodują u dzieci homoseksualizm, fluor obniża inteligencję, wirus HIV nie jest przyczyną AIDS, a szczepionki powodują autyzm.

Jak donosi "New York Times", w okresie sprawowania przez Kennedy’ego funkcji ministra zdrowia Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zapowiedziała m.in. ograniczenie dostępności szczepionek przeciwko COVID-19 do dorosłych w wieku 65 lat i starszych oraz Amerykanów z chorobami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, takimi jak astma, cukrzyca, nowotwory czy otyłość. Wzbudziło to duże wątpliwości Amerykanów co tego, czy ze szczepień będą mogły skorzystać w ramach ubezpieczenia również zdrowe osoby dorosłe. Sekretarz zdecydował także o zmniejszeniu o 12 miliardów dolarów dotacji dla stanowych agencji zdrowia, w których zawarte były fundusze niezbędne do modernizacji stanowych programów szczepień dziecięcych.