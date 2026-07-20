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Zdrowie

Cztery rozporządzenia i duża ustawa. Resort zdrowia rusza z pakietem zmian

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Ministerstwo Zdrowia
Sobierańska-Grenda o zmianach w systemie ochrony zdrowia. "Chcę dziś wysłać jasny sygnał"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Resort zdrowia pracuje nad pakietem zmian, które mają usprawnić monitorowanie kolejek do świadczeń, zwiększyć kontrolę nad czasem pracy medyków i przyspieszyć rozwój centralnej e-rejestracji. Do konsultacji trafiły już trzy z czterech zapowiadanych projektów rozporządzeń. Równolegle resort przygotowuje ustawę przewidującą m.in. limit stawek godzinowych dla pracowników ochrony zdrowia.

W wykazie prac legislacyjnych ministra zdrowia zamieszczono informacje o czterech projektach rozporządzeń. Trzy z nich już trafiły do konsultacji społecznych.

Elektroniczne harmonogramy na więcej świadczeń

Pierwszą konsultowaną regulacją jest projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Obejmuje on rozszerzenie o nowe świadczenia aplikacji Kolejki Centralne (AP KOLCE).

"Projekt zmian zakłada poprawę monitorowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawidłowości prowadzenia harmonogramu przyjęć na wybrane świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, w tym identyfikowanie przypadków wielokrotnych zapisów tej samej osoby na to samo świadczenie" - napisano w informacji o projektowanej regulacji.

Wspomniana aplikacja zapewnia NFZ dostęp do aktualnych danych dotyczących czasów oczekiwania oraz liczby osób oczekujących na świadczenie w skali kraju. Jak czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR), rozszerzenie jej zasięgu umożliwi bieżące monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących. Autorzy projektu rozporządzenia wskazują dziesięć nowych procedur medycznych, w odniesieniu do których świadczeniodawcy będą zobowiązani prowadzić odrębne harmonogramy przyjęć.

Mają to być:

  • endoskopowe zabiegi jelita, w tym diagnostyczne,
  • zabiegi przetoki pęcherza moczowego,
  • wycięcie pęcherzyka żółciowego,
  • zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie kończyny dolnej,
  • zabiegi endoskopowe i przezskórne trzustki,
  • zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie kończyny górnej,
  • endoskopowe zabiegi przełyku i żołądka, w tym diagnostyczne,
  • zabiegi rekonstrukcyjne skóry,
  • zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów,
  • korekcja rozszczepu wargi, podniebienia.

"Pozwoli to na ustalenie liczby oczekujących i czasu oczekiwania na konkretne świadczenia zdrowotne realizowane w ramach danej komórki organizacyjnej. Pacjent będzie także mógł łatwiej wyszukać świadczeniodawcę realizującego daną procedurę, a Narodowy Fundusz Zdrowia monitorować dostęp do tych procedur" - czytamy w OSR.

NFZ pozna dokładne grafiki pracy

Drugi z przekazanych do konsultacji projektów to nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zawiera ona zapisy w sprawie raportowania do NFZ rzeczywistych grafików pracy.

Teraz NFZ otrzymuje godzinowe raporty z ambulatoriów, natomiast ze szpitali tygodniowe. Prezes NFZ Filip Nowak na konferencji, podczas której był ogłaszany pakiet zmian, powiedział, że celem jest uzyskiwanie przez Fundusz raportów godzinowych także ze szpitali. - Żebyśmy mogli wiedzieć, nawet jeśli retrospektywnie, w którym szpitalu, o której godzinie był lekarz, a przynajmniej był zgłoszony do systemu. Płacąc za pracę lekarza, musimy wiedzieć, gdzie ten lekarz jest, żeby nie zdarzały się sytuacje, że lekarz był wykazany w dwóch miejscach - zaznaczył Nowak.

"Oczekiwanym efektem projektowanej regulacji jest zwiększenie przejrzystości procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, usprawnienie mechanizmów monitorowania i kontroli wykonywania umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zwiększenie efektywności działań podejmowanych w celu weryfikacji zgodności realizacji świadczeń z obowiązującymi przepisami i warunkami umów" - czytamy w OSR.

Zapowiadane rozporządzenie w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej ma dotyczyć wprowadzenia maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu. Ministra zdrowia, zapowiadając tę zmianę, informowała, że limity będą różne dla różnych rodzajów szpitali, a projektowana regulacja powstanie w oparciu o analizy, które zleciła Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Sobierańska-Grenda powiedziała, że obecnie wynagrodzenia w budżetach szpitali stanowią średnio 81,3 proc. środków otrzymywanych z NFZ, rekomendowane przez resort jest 60 proc.

Projektowana regulacja wprowadza trzy wskaźniki jakości opieki zdrowotnej dotyczące zasobów kadrowych. Pierwszy z nich obejmuje udział kosztów zasobów kadrowych w przychodach z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Drugi wskaźnik obejmuje udział kosztów zasobów kadrowych z tytułu umów o pracę w wartości kosztów zasobów kadrowych. Trzeci wskaźnik obejmuje udział kosztów zasobów kadrowych personelu medycznego w kosztach zasobów kadrowych ogółem.

"Projektowana regulacja ma na celu uzupełnienie obszaru zarządczego o parametry pozwalające na ocenę struktury kosztów kadrowych ponoszonych przez świadczeniodawców oraz ich relacji do przychodów uzyskiwanych z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozwoli to na zwiększenie przejrzystości i porównywalności danych dotyczących wykorzystania zasobów kadrowych w podmiotach udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych, bez zmiany zakresu świadczeń gwarantowanych oraz bez określania nowych warunków realizacji świadczeń" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

W projekcie nie zapisano konkretnych wartości, dotyczących tego, jaki maksymalny udział procentowy w budżecie szpitali mogą mieć wydatki na wynagrodzenia. Jak wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, konsultowany projekt ma stworzyć ramy prawne dla takich limitów. Rekomendacje co do ich wysokości przygotowuje natomiast Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ma na to czas do końca sierpnia.

Czekamy jeszcze na jeden projekt

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji ma z kolei dotyczyć rozszerzenia Centralnej e-Rejestracji na 39 specjalizacji do końca 2027 roku, czyli o dwa lata wcześniej niż pierwotnie planowano. Wdrożenie tych zmian oznacza, że do lekarzy specjalistów będzie można umawiać się przez aplikację mojeIKP czy Internetowe Konto Pacjenta.

Teraz tą drogą działają zapisy na mammografię, test HPV HR i do kardiologa, a od 1 sierpnia przez centralną e-rejestrację będzie można zapisać się na wizytę do angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc.

Limity stawek godzinowych dla medyków będą wprowadzane ustawowo

Ponadto resort zdrowia poinformował, że pracuje też nad projektem wielowątkowej ustawy, która obejmie szereg zapowiadanych zmian. To projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który oczekuje na wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W czwartek Sobierańska-Grenda powiedziała, że mają się w nim znaleźć zapisy zakładające m.in. wprowadzenie limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto dla lekarzy, a także obowiązek związania się lekarzy z konkretną placówką medyczną na przynajmniej pół etatu. Placówka ta ma być głównym pracodawcą, od którego medyk będzie musiał uzyskać zgodę na pracę w innych miejscach. Przewidywany jest także zakaz zawierania umów przez szpitale i przychodnie ze spółkami lekarskimi.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaResort zdrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
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