Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Zdrowie

Rewolucja na talerzach uczniów. Co się zmieni od pierwszego września?

shutterstock_432895555
Rusza pilotażowy program leczenia otyłości dzieci i młodzieży
Źródło: TVN24
Ma być więcej warzyw, większy wybór i mniej smażenia. Od września 2026 roku szkolne stołówki w całej Polsce przejdą systemową zmianę. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia wprowadza obowiązkowe posiłki roślinne, standardy diety planetarnej oraz ostrzejsze wymogi jakościowe. Zmiany obejmą niemal 36 tysięcy szkół i przedszkoli.
Kluczowe fakty:
  • Co najmniej raz w tygodniu szkoły będą musiały serwować w pełni roślinny posiłek bez żadnych produktów odzwierzęcych. Co jeszcze będą jedli uczniowie?
  • Od września 2026 r. mają obowiązywać także nowe zasady dla sklepików szkolnych - dopuszczona zostanie sprzedaż napojów i alternatyw roślinnych. Resort zdrowia zmienia też zdanie w kwestii sprzedaży kawy w szkołach.
  • Szkoły mają dostosowywać porcje do wieku uczniów, umożliwiać wybór dodatków i monitorować ilość wyrzucanego jedzenia.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Poniedziałek: krem z pieczonych warzyw na wywarze jarzynowym, kasza bulgur z duszoną ciecierzycą, pomidorami i ziołami, do tego surówka z kiszonej kapusty i marchewki. We wtorek - pieczone mięso z warzywami korzeniowymi, a obok pełnowartościowa alternatywa: kotleciki z czerwonej soczewicy z sosem jogurtowo-roślinnym i sałatką. W środę ryba pieczona z cytryną i koperkiem, a dla chętnych wersja roślinna - gulasz z fasoli i warzyw. Czwartek znów bez mięsa: makaron pełnoziarnisty z sosem z pieczonej dyni i białej fasoli. Piątek - dzień elastyczny: naleśniki pełnoziarniste z farszem warzywnym albo kolejny obiad roślinny oparty na strączkach. W każdym dniu warzywa stanowią podstawę posiłku, smażenie pojawia się sporadycznie, a porcje są dopasowane do wieku uczniów.

To nie jest menu w prywatnej szkole z wysokim czesnym, ale standard, który od września 2026 roku ma obowiązywać w publicznych szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ziemniaki i buraki zamiast batatów i okry? Ta dieta pomaga chronić zdrowie i środowisko

Ziemniaki i buraki zamiast batatów i okry? Ta dieta pomaga chronić zdrowie i środowisko

Anna Bielecka
1 godz 7 min
Czego nie robić, gdy dziecko się "psuje z jedzeniem"? Zasada jest prosta

Czego nie robić, gdy dziecko się "psuje z jedzeniem"? Zasada jest prosta

Karolina Bałuc, Maria Mikołajewska

Nowe przepisy Ministerstwa Zdrowia zmieniają nie tylko jadłospisy, ale też sposób myślenia o żywieniu zbiorowym. Zmiany obejmą ponad 6,8 miliona uczniów i niemal 36 tysięcy placówek w kraju. Dokument ten zastąpi dotychczasowe przepisy z 2016 roku, stawiając na nowoczesne podejście do dietetyki oparte na zasadach diety planetarnej.

Roślinny obiad standardem, nie wyborem

Kluczowym elementem reformy jest wprowadzenie do stałego menu co najmniej jednego w pełni roślinnego obiadu w tygodniu. Posiłek ten musi być przygotowany na bazie nasion roślin strączkowych, takich jak soczewica, fasola czy ciecierzyca, i nie może zawierać żadnych produktów odzwierzęcych. To jednak nie koniec zmian dla osób wybierających dietę bezmięsną. Rozporządzenie nakłada na placówki obowiązek zapewnienia roślinnej alternatywy również w dni, w których serwowane jest mięso lub ryba. Struktura tygodniowego jadłospisu została precyzyjnie określona przez Ministerstwo Zdrowia.

W typowym tygodniu szkolnym uczniowie mogą spodziewać się:

• co najmniej jednego obiadu w pełni roślinnego na bazie strączków bez produktów odzwierzęcych; • dwóch dni z obiadem na bazie świeżego mięsa, przy czym obowiązkowa jest równoległa opcja roślinna dla chętnych; • jednego dnia z daniem rybnym, również z zapewnioną alternatywą roślinną; • jednego dnia tzw. elastycznego, w którym szkoła może zdecydować się na obiad roślinny, mączny lub rybny.

Dodatkowo resort wymaga, aby co najmniej dwa razy w tygodniu zupy były przygotowywane wyłącznie na wywarach warzywnych. Cały system ma być planowany tak, aby obiad dostarczał od 20 do 30 procent dziennego zapotrzebowania energetycznego, co będzie monitorowane w ujęciu dekadowym.

Więcej warzyw, mniej smażenia

Nowe regulacje wyraźnie przesuwają akcent na jakość produktów. Warzywa lub owoce muszą pojawiać się w każdym posiłku, przy czym resort zdrowia wyraźnie zaznaczył, że udział warzyw powinien być większy niż owoców. W codziennej diecie uczniów zwiększony zostanie również udział produktów pełnoziarnistych oraz tłuszczów roślinnych.

Miał 18 miesięcy, gdy nagle przestał jeść. Akceptował tylko suchy chleb i makaron
Dowiedz się więcej:

Miał 18 miesięcy, gdy nagle przestał jeść. Akceptował tylko suchy chleb i makaron

Ograniczenia obejmą również sposób przygotowywania potraw - te smażone będą mogły gościć na szkolnych stołach maksymalnie dwa razy w tygodniu. Promowane mają być produkty sezonowe, lokalne oraz pochodzące z upraw ekologicznych. Zmiany obejmą także szkolne sklepiki. Dopuszczona zostanie w nich sprzedaż napojów roślinnych oraz roślinnych alternatyw produktów mlecznych, pod warunkiem że będą one wzbogacone w wapń i witaminę B12 oraz spełnią określone limity dotyczące zawartości cukru, tłuszczu i soli.

Koniec z marnowaniem żywności

W nowym rozporządzeniu po raz pierwszy oficjalnie pojawia się pojęcie diety planetarnej, łączącej profilaktykę zdrowotną z troską o środowisko naturalne. Jednym z jej filarów jest ograniczanie marnowania żywności. Resort zdrowia zauważa, że straty jedzenia - zarówno podczas przygotowania, jak i w formie tzw. resztek talerzowych - to poważny problem finansowy i ekologiczny.

Obiad na śniadanie, i tylko kotlet? To się nie może udać. "Jedzenie to lekcja"
Dowiedz się więcej:

Obiad na śniadanie, i tylko kotlet? To się nie może udać. "Jedzenie to lekcja"

Aby temu przeciwdziałać, szkołom rekomendowane są konkretne rozwiązania organizacyjne. Wśród nich znalazły się m.in. porcje dostosowane do wieku dzieci oraz możliwość wyboru dodatków, takich jak rodzaj kaszy czy ilość warzyw. Podkreśla się także znaczenie estetyki podawania posiłków oraz częstsze wprowadzanie obiadów jednodaniowych. Placówki będą zachęcane do monitorowania ilości wyrzucanego jedzenia, co ma pomóc w lepszym dopasowaniu produkcji do rzeczywistych potrzeb uczniów.

A co z kawą w szkołach?

Istotną korektą w finalnej wersji rozporządzenia jest rezygnacja z planowanego zakazu sprzedaży kawy w placówkach oświatowych. Pierwotnie resort zdrowia proponował całkowite usunięcie tego napoju ze szkół, co miało być odpowiedzią na postulaty rodziców i dyrektorów zgłaszane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednak w toku konsultacji publicznych wpłynęło blisko 800 opinii, a wycofanie zakazu kawy stało się jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów.

Dwie kawy dziennie chronią przed poważną chorobą? Wyniki 40-letnich badań
Dowiedz się więcej:

Dwie kawy dziennie chronią przed poważną chorobą? Wyniki 40-letnich badań

O zmianę przepisów apelowało m.in. Polskie Stowarzyszenie Vendingu. Organizacja ta argumentowała, że zakaz uderzyłby w polskie firmy operujące automatami, a jednocześnie byłby nieskuteczny, gdyż uczniowie i tak mogliby kupować kawę w okolicznych sklepach poza terenem szkoły. Głos w sprawie zabrał również Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, który przekazał, że obecnie żadne gremium naukowe w Polsce nie zajęło stanowiska w kwestii wieku, od którego można bezpiecznie spożywać kawę. Instytut zauważył, że spośród 81 przeanalizowanych krajów, tylko trzy posiadają oficjalne rekomendacje dotyczące picia kawy przez dzieci i młodzież. Ostatecznie kawa nie zniknie ze szkolnych korytarzy.

Wsparcie dla kadr i edukacja

Resort zdrowia przyznaje, że wdrożenie tak szerokich zmian będzie wymagało odpowiedniego przygotowania kadr. Kluczowe okażą się szkolenia personelu kuchennego oraz wsparcie dla dyrekcji szkół. W ten proces aktywnie włącza się Fundacja ProVeg, realizująca program "Szkoła na Roślinach".

W ramach inicjatywy pracownicy stołówek mają dostęp do warsztatów prowadzonych m.in. przez Katarzynę Gubałę, ambasadorkę ProVeg i promotorkę kuchni roślinnej. Zajęcia obejmują nie tylko zasady kuchni wegetariańskiej, lecz także planowanie menu opartego na strączkach i warzywach sezonowych oraz sposoby atrakcyjnego podawania posiłków.

Patrycja Homa, prezeska Fundacji ProVeg, podkreśla ideę stojącą za tymi zmianami, zaznaczając, że nadrzędną zasadą jest to, iż "każde dziecko i nastolatek powinny mieć dostęp do preferowanej żywności, przede wszystkim zdrowej i jakościowej". Według niej wprowadzenie pełnowartościowych posiłków roślinnych to inwestycja w edukację, która uczy młodych ludzi podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów żywieniowych.

Dieta planetarna w szkole. A co z rodzicami?
Dowiedz się więcej:

Dieta planetarna w szkole. A co z rodzicami?

Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia programu "Szkoła na Roślinach", nowe rozwiązania mogą spotkać się z pozytywnym odbiorem uczniów. Koordynatorka projektu Katarzyna Płaza zwraca uwagę, że zainteresowanie roślinnymi daniami rośnie, jeśli są one odpowiednio przygotowane i estetycznie podane. Wprowadzenie diety planetarnej do szkół eksperci postrzegają jako sygnał bardziej kompleksowego podejścia do zdrowia dzieci - uwzględniającego nie tylko bieżącą jakość diety, ale także jej długofalowy wpływ na środowisko i przyszłe nawyki żywieniowe.

Opracowała Agata Daniluk/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
dzieciDietażywnośćSzkołaResort zdrowiaZdrowie
Czytaj także:
Śnieg, Rosja
Śnieżyca w Moskwie. "Spodziewane są rekordowe opady"
METEO
Katarzyna Kęcka na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
Luka w zdrowiu rośnie do 30 miliardów, a w rozmowach pat. "To temat na reformę państwa"
Piotr Wójcik
Pilne
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni
Polska
imageTitle
Zatrważające przeoczenie. Sędziowie mogli wypaczyć wynik
EUROSPORT
Sarna na krze na Wiśle
Sarna dryfowała na krze. Służby ruszyły z pomocą
Trójmiasto
Sycylia po przejściu burzy Harry
Fale wyrzuciły na brzeg już 15 ciał. Media o możliwej przyczynie
Świat
Zgłoszenie o drażniącym zapachu uruchomiło akcję służb
Drażniący zapach i ewakuacja mieszkańców
Wrocław
cholesterol shutterstock_2616402807
Badania i leki to nie wszystko. Nowe zalecenia w walce z cholesterolem
Zdrowie
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Szefowa Polski 2050: chciałam skończyć operę mydlaną o wicepremierze
Polska
imageTitle
Wypieki, bełkot, nonsensowne zdania na wizji. Zaangażował się nawet premier
EUROSPORT
Znaleźli ciało 27-latki (zdjęcie ilustracyjne)
Kobieta utonęła w balii. Zatrzymali jej partnera
Białystok
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
BIZNES
Książę Andrzej, król Karol III (2022)
Były książę w rękach policji. Jest oświadczenie króla
Świat
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Rozpoczęły się odwierty pod budowę czwartej linii metra
WARSZAWA
Rekin w wodach Oceanu Południowego
"W wodach Antarktyki nie ma rekinów". A jednak zdarzył się wyjątek
METEO
Ciało noworodka było porzucone w rowie
Porzucone ciało noworodka w rowie. Policja apeluje o pomoc
Olsztyn
Książę Andrzej
Były książę Andrzej został zatrzymany. Co wiemy do tej pory
Świat
telefon, bankomat, smartfon
Od dziś obowiązuje nowy limit w bankomatach
BIZNES
W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli kilkadziesiąt noży i miecze
Kilkadziesiąt noży i miecze w mieszkaniu. 38-latek groził budowlańcom i policjantom
Małe pudełko, wielka pomoc
W pudełka po butach pakują kosmetyki i słowa otuchy. Trwa zbiórka
Poznań
imageTitle
Sochan gotowy do gry. Szansa na debiut już tej nocy
EUROSPORT
Silny mróz
Może być nawet -15 stopni. Lodowate chwile w dziewięciu województwach
METEO
Pytasz chatbota o zdrowie? To musisz o czymś wiedzieć
"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk w Zielonce
Tusk: to nie jest tylko gra słów
BIZNES
Donald Trump
Oni pojawią się na posiedzeniu Rady Pokoju. Kogo nie będzie?
Świat
Przewożą lód do ziemianek
Leśnicy zbierają wielkie kostki lodu. Mają ważne zastosowanie
Białystok
imageTitle
Miał niewielkie szanse na przeżycie. Stanął na olimpijskim podium
EUROSPORT
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu
WARSZAWA
W wielu miejscach w Japonii nieprzerwanie pada śnieg
Odwołane loty, nie jeżdżą pociągi. Jedna osoba nie żyje
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica