Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Rekordowe zaległości NFZ. Szpitale leczą, ale wciąż czekają na pieniądze

|
shutterstock_2273440563
Krupa: NFZ to urząd do dzielenia biedy
Źródło: TVN24
Szpitale wciąż nie mają rozliczonych kosztów leczenia w programach lekowych za ubiegły rok - wynika z analizy sporządzonej przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Kwota zaległości jest rekordowa - to dwa miliardy złotych. Dla pacjentów już korzystających z terapii oznacza to obawę o ciągłość leczenia. Dla tych, którzy dopiero się o to starają - że będą musieli zaczekać.
Kluczowe fakty:
  • NFZ ma wielomiliardowe zaległości w rozliczaniu programów lekowych. Szpitale muszą kredytować kosztowne terapie, a to zagraża ich stabilności finansowej i ciągłości leczenia pacjentów.
  • Najbardziej cierpią pacjenci dopiero włączani do nowych terapii. Opóźnienia i niedoszacowane kontrakty ograniczają dostęp do innowacyjnego leczenia, pogłębiając nierówności w ochronie zdrowia.
  • Eksperci mówią, że źródłem problemu jest chroniczne niedofinansowanie systemu, rosnące zobowiązania NFZ i brak systemowych reform finansowania ochrony zdrowia.
  • Więcej tekstów o systemie ochrony zdrowia można znaleźć w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Programy lekowe są w polskiej ochronie zdrowia rozwiązaniem, które pozwala na objęcie refundacją najbardziej innowacyjnych i często bardzo kosztownych terapii.

Jak przypomina Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), szpitale, które realizują programy lekowe, muszą najpierw samodzielnie pokryć koszty terapii, zanim Narodowy Fundusz Zdrowia je rozliczy i za nie zapłaci. Jeśli są opóźnienia w płatnościach, placówki "kredytują" płatnika, aby móc dalej leczyć tych, którzy do terapii zostali już włączeni oraz kwalifikować kolejnych chorych. Z danych zebranych przez FPP wynika, że szpitale nie otrzymały pełnych płatności za ubiegły rok, zarówno za leczenie onkologiczne, jak i nieonkologiczne.

Szpitale muszą kredytować leczenie

Do tej pory NFZ rozliczył niespełna 14 mld zł za ubiegły rok (całkowita wartość świadczeń to 16 mld zł). Na pozostałe środki placówki wciąż czekają, a zaległości dotyczą nie tylko samej końcówki roku, ale również drugiego i trzeciego kwartału.

- To poważny kłopot dla podmiotów leczniczych. Oznacza to dla nich, że muszą kredytować tę działalność, i to na kwotę ponad dwóch miliardów złotych. Nigdy poziom zaległości nie był tak duży. Może to prowadzić do tego, że te placówki, które są w gorszej sytuacji finansowej, a takich w Polsce przecież nie brakuje, będą się zastanawiać, czy dalej prowadzić tę działalność - komentuje dla tvn24.pl Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć
Dowiedz się więcej:

115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć

Z informacji przesłanej przez FPP wynika, że szpitale czekają na rozliczenie m.in. leczenia pacjentów z nowotworami hematoonkologicznymi, takimi jak ostra białaczka limfoblastyczna czy chłoniaki T- i B-komórkowe. Podobna sytuacja dotyczy nowotworów kobiecych. Za leczenie raka szyjki macicy Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił tylko 70 proc. należnych kwot, a w przypadku raka endometrium - 55 proc.

- Zwróćmy uwagę na to, że te braki płatności dotyczą też ginekologii onkologicznej. Pomimo że mamy nielimitowe finansowanie programów lekowych w onkologii, to jednak nie oznacza to, że ośrodki otrzymują płatności. Druga rzecz jest taka, że pacjenci w programach nieonkologicznych dostają informację, że powinni się zgłosić na leczenie później, a to już oznacza nierówność w dostępie do świadczeń. Dobrze byłoby poznać skalę takiego zjawiska, ale nie mamy takich danych. To wszystko jest na zeszyt, na telefon - mówi Wiśniewski.

FPP podaje, że w programach lekowych dla pacjentów z chorobami nieonkologicznymi zaległości obejmują m.in. leczenie chorób nerek, choroby Parkinsona oraz leczenie profilaktyczne pacjentów po przeszczepach. Duże braki widać w leczeniu kardiomiopatii - tu NFZ uregulował 63 proc. zobowiązań - oraz miastenii, gdzie zapłacono tylko połowę należności.

Tyle NFZ zapłacił za jednego pacjenta. Rekordowe kwoty
Dowiedz się więcej:

Tyle NFZ zapłacił za jednego pacjenta. Rekordowe kwoty

Szpital nie może się zadłużać i za takie leczenie płacić

A jak odczuwają to lekarze i ich pacjenci? Zapytaliśmy klinicystów prowadzących programy lekowe w neurologii i dermatologii.

- W neurologii nowoczesne leczenie jest prowadzone głównie w programach lekowych. Niestety, na dziś nie są rozliczone nawet leki, które podaliśmy w programach lekowych w roku 2025. Zostały one kupione przez ośrodki leczące i wydane pacjentom. Świadczeniodawcy nadal czekają na zwrot pieniędzy, które wydali na te leki, nie mówiąc już o tak zwanej obsłudze programów lekowych, czyli o pracy personelu i o badaniach diagnostycznych. Aktualnie rozliczany jest dopiero trzeci kwartał 2025 roku, a przecież jesteśmy już na półmetku pierwszego kwartału nowego roku - komentuje w rozmowie z naszym reporterem prof. Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

- Generalnie są duże zaległości w rozliczeniach i nie zmienia się to od lat. Co do programów lekowych - jeśli nie jesteśmy w stanie pacjentowi zapewnić ciągłości leczenia, z uwagi na to, że nie ma ciągłości w rozliczeniu, to szpital nie może się zadłużać i za takie leczenie płacić. Oczywiście zawsze stawaliśmy na głowie, żeby tę ciągłość leczenia zapewnić, a przecież oznacza ona dla chorych normalne funkcjonowanie - podkreśla dr Piotr Sobolewski, starszy asystent w Klinice Dermatologii PIM MSWiA w Warszawie.

Prezydent podpisał, ale oczekuje zmian. Chodzi o budżet i finansowanie ochrony zdrowia
Dowiedz się więcej:

Prezydent podpisał, ale oczekuje zmian. Chodzi o budżet i finansowanie ochrony zdrowia

Jak dodaje, w przypadku łuszczycy czy łuszczycowego zapalenia stawów rezygnacja czy przerwanie terapii, nawet na krótki okres sprawia, że choroba wraca bardzo szybko. W efekcie pacjenci muszą chodzić na zwolnienia lekarskie, często wręcz wycofują się z życia społecznego. Przerwa w leczeniu oznacza też duże ryzyko wytworzenia przeciwciał przeciwko lekowi, a to oznacza, że po ponownym włączeniu taka terapia będzie już nieskuteczna. Piotr Sobolewski mówi, że przypadki, kiedy terapię trzeba było zawiesić zdarzały się incydentalnie, bo szpital robi co się da, by utrzymać ciągłość innowacyjnego i skutecznego leczenia.

- Problemy finansowe najbardziej odczuwają osoby włączane dopiero do terapii. Jeśli pieniędzy brakuje, to uznajemy, że pierwszeństwo mają osoby, które już są w terapii - dodaje lekarz.

"Nowe kontrakty są niedoszacowane"

Jeśli dokładnie przyjrzymy się danym, to okaże się, że w najmniejszym stopniu zostały rozliczone koszty programów lekowych, które zostały uruchomione niedawno. W przypadku ataksji Friedreicha (neurologia) - rozliczonych zostało zaledwie 11,32 proc. kosztów. W przypadku ciężkiej postaci łysienia plackowatego (dermatologia) - 51,22 proc. Oba programy zostały uruchomione w lipcu 2025 roku, oba były bardzo wyczekiwane przez pacjentów. Opóźnienia w płatnościach już na wstępie mogą oznaczać, że kolejni pacjenci, którzy liczą na objęcie ich innowacyjnymi terapiami, dłużej zaczekają na włączenie do leczenia. A w tym czasie choroba przecież postępuje.

Lekarze zwracają uwagę także na to, że w wielu przypadkach kontrakty na prowadzenie programów lekowych w 2026 roku są niedoszacowane. - One mają zaniżone wartości w stosunku do realnych potrzeb. Świadczy o tym chociażby fakt, że są to niższe kwoty, niż te, które wydaliśmy w ubiegłym roku. A przecież leczymy chorych przewlekle, więc pacjentów co roku nam nie ubywa, a wręcz przybywa - komentuje prof. Alina Kułakowska.

Po roku diagnoz czas na terapię. Co dalej z polską ochroną zdrowia
Dowiedz się więcej:

Po roku diagnoz czas na terapię. Co dalej z polską ochroną zdrowia

Przykład? Leczenie migreny. Jak mówi Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko, neurolog realizująca ten program lekowy, kwota zakontraktowana przez NFZ nie wystarcza na pełną obsługę zakwalifikowanych już do leczenia pacjentów. - Wystarcza mi na przyjęcie pięciu pacjentek na wizytę kontrolne i trzy podania toksyny botulinowej oraz jedno podanie fremanezumabu. A ja potrzebuję podać pięć razy toksynę botulinową i pięć razy fremanezumab. Jeśli leczę pacjentki regularnie, a tego ode mnie wymaga program lekowy, to muszę te pieniądze dokładać, a to generuje nadwykonania. Część pieniędzy z tego tytułu mam już wypłacone, ale Narodowy Fundusz Zdrowia dużo jeszcze zalega mi z pokryciem nadwykonań za ubiegły rok. Kontrakt jest mocno niedoszacowany w stosunku do potrzeb - przyznaje lekarka.

Chęć pomocy, potrzeby pacjentów i "Bogu ducha winny NFZ"

Skąd biorą się te problemy? Tu jak bumerang wraca temat niedofinansowania systemu ochrony zdrowia. - To gra, w której nie ma wygranych. Ośrodki chcą nieść pomoc, pacjenci potrzebują leczenia, a Bogu ducha winny NFZ nie ma pieniędzy, żeby zapłacić. Wszyscy trzymają się na muszce, a jedyną odpowiedzią jest zmiana finansowania systemu ochrony zdrowia. Ten model, który mamy, już się wyczerpał - podkreśla Wojciech Wiśniewski.

O luce w finansowaniu publicznej ochrony zdrowia pisaliśmy już wielokrotnie. O tym, jaka jest skala niedoszacowania, najlepiej świadczy to, że potrzeby systemowe w coraz mniejszym stopniu pokrywają składki zdrowotne. Z roku na rok trzeba dokładać do niego większe kwoty z dotacji z budżetu państwa. W tym roku wynosi ona 26 miliardów złotych, a mimo to w kasie płatnika publicznego zabraknie 23 miliardów.

Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków
Dowiedz się więcej:

Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków

- To wynika z tego, że na NFZ są nakładane kolejne obowiązki, na które nie daje się im pieniędzy. Uruchomienie nowych programów lekowych to takie samo nowe zobowiązanie jak chociażby "ustawa podwyżkowa". NFZ nie jest temu winny. Oni robią co mogą, ale nie może być tak, że zaciągamy kolejne zobowiązania i liczymy na to, że wierzyciel do nas nie przyjdzie. Obawiam się też tego, że istnieje pewien punkt, moment, w którym i dostawcy i banki przestaną to finansować, albo wzrosną koszty. Wtedy pacjenci odczują te problemy jeszcze bardziej - komentuje Wiśniewski.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zawnioskowała o omówienie kwestii problemów z rozliczaniem programów lekowych podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, które ma się odbyć 18 lutego. FPP oczekuje informacji o planowanym terminie uregulowania zaległych zobowiązań oraz przedstawienia zbiorczych danych dotyczących wartości kontraktów na programy lekowe w 2026 r.

Póki co nie ma jednak zgody ani co do tego, czy i jak zmienić finansowanie ochrony zdrowia, ani jak zoptymalizować ponoszone koszty. Nie ma konsensusu chociażby w kwestii zmian w tzw. ustawie podwyżkowej, która zakłada lipcowe waloryzacje płac pracowników w ochrony zdrowia w oparciu o wskaźniki liczone w stosunku do średniego wynagrodzenia w gospodarce. Realizacja waloryzacji, jeśli nic się nie zmieni, oznacza w tym roku podwyżki o 8,82 proc. i może pochłonąć 70 mld zł. Już w ubiegłym roku na przeprowadzenie podwyżek pieniędzy zabrakło (około 18 mld zł) i trzeba je było przesuwać, a koszt waloryzacji wyniósł wtedy "zaledwie" 58 mld zł.

Napisz do autora: piotr1.wojcik@wbd.com

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiafinanseResort zdrowiaResort finansów
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
"Wichrowe wzgórza" reż. Emerald Fennell
"Punkowy", a może "bezduszny". Czy warto zobaczyć "Wichrowe wzgórza"? 
Kultura i styl
shutterstock_2211362781
Pracownicy giganta zgodzili się na zawieszenie części świadczeń
BIZNES
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
WARSZAWA
Przedszkolu nr 69 w Poznaniu groziła likwidacja
Sprzeciwili się likwidacji przedszkoli. Chcą być wzorem dla innych
Filip Czekała
Ga, ga.
Imię Miećka wymyśliła sama. Niezwykłe role Bożeny Dykiel
Kultura i styl
Pasażerowie pchają autobus na Słowackiego w Gdańsku
Paraliż komunikacji. Pasażerowie musieli pchać autobus. Nagranie
Trójmiasto
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
WARSZAWA
Konferencja posłów Lewicy
Sejm zdecydował w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej
imageTitle
Krytyka pod adresem Świątek. "Oskarżona o brak klasy"
EUROSPORT
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
METEO
Policja w miejscu zamachu na generała Aleksiejewa
Rosjanie chcieli zabić własnego generała? "Moje źródła to potwierdzają"
Tatiana Serwetnyk
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Podejrzenie przemocy w rodzinie zastępczej. Dzieci odebrane, ośmiolatek w szpitalu
Łódź
Policja (zdj. ilustracyjne)
Matka z ojcem pijani, w mieszkaniu niemowlę
Białystok
Konkret24. "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze. Ile jest miliardów w "równoległym budżecie"?
Miliardy poza budżetem? "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze
Michał Istel
imageTitle
Mistrz zmuszony do wysiłku. Ma trzecie złoto tych igrzysk
EUROSPORT
imageTitle
Wystartował w samym plastronie, potem pomylił trasę
EUROSPORT
pap_20230425_16X
"Powinniśmy być dumni". Niemcy zainteresowani polską bronią
BIZNES
10 min
1302_sejm_wita
"Wypowiada się pan jak pierwsza naiwna"
Sejm Wita
Sebastian Kaleta przerwał wypowiedź Ryszarda Terleckiego
Gorąco w PiS. Terlecki o Kalecie: gów****ria
Kierowca został zatrzymany
Wulgarny napis o grupie Speed. Kierowca ukarany
Szczecin
Rak trzustki
Nowa opcja leczenia raka trzustki w USA. Stosuje się ją także w przypadku glejaka
Zdrowie
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką
Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu
WARSZAWA
Zablokowała przejazd tramwajów, bo była zdenerwowana na motorniczego
Szła przed tramwajem, bo "była zdenerwowana na motorniczego"
Łódź
Pies
Rząd szykuje nowy obowiązek dla właścicieli psów
BIZNES
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Chcą zmian w Strefie Czystego Transportu. Zyskaliby właściciele starszych aut
WARSZAWA
imageTitle
Utwór polskiej legendy wybrzmiał w olimpijskim finale tańca
EUROSPORT
imageTitle
Zatrzymany po 16 latach, na igrzyskach. Wybierał się na mecz
EUROSPORT
Thomas Rose
"W cztery oczy" z ambasadorem USA. "Przekroczył standardy dyplomatyczne"
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alarmy IMGW dla 13 województw
METEO
Firma
Rewolucja dla przedsiębiorców. Sejm wprowadza "jedno cyfrowe okienko"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica