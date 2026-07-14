Zdrowie Naprawa ochrony zdrowia to wyzwanie na lata. Czy jest gotowość na "wyjście poza tryb wyborczy"? Piotr Wójcik |

Prof. Piotr Czauderna: taki moment dziejowy może się długo nie powtórzyć Źródło wideo: iTV Sejm Źródło zdj. gł.: PAP

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Kluczowe fakty: Przedstawiciele rządu i opozycji zadeklarowali podczas Okrągłego Stołu dla Ochrony Zdrowia gotowość do ponadpartyjnej współpracy. Są jednak warunki

Wskazano na konieczność dostosowania systemu do nowych wyzwań. Jakich konkretnie?

Eksperci podkreślili potrzebę integracji środowiska politycznego oraz opracowania całościowej strategii dla całego systemu ochrony zdrowia.

- Takiej zmiany nie da się dokonać ani w jeden dzień, ani w jeden tydzień. Taka zmiana musi trwać, jeśli ma być całościowa i wyleczyć system. Będzie się toczyć i wykraczać poza tę kadencję - mówiła przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, otwierając wtorkowe spotkanie, na którym zabrakło jej koalicjantów z Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wiceminister zdrowia: system trzeba dostosować do zmieniających się wyzwań

Obecny na posiedzeniu wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski przyznał, że reforma ochrony zdrowia to plan, który będzie musiał trwać kilka lat, a jego wdrażanie będzie wymagało ponadpartyjnego porozumienia.

- Kto nie sprawowałby w tym kraju władzy, będzie musiał go kontynuować. To, co zaprezentowała ostatnio minister Jolanta Sobierańska-Grenda, to prowadzenie stałych działań porządkujących system ochrony zdrowia i wdrażanie reform potrzebnych tu i teraz, ale i zmierzających do dalszego ciągu reform. Chodzi o uporządkowanie tych wielu problemów, które istnieją już od wielu lat i o których mówiło się, ale nic istotnego, poza tym mówieniem, się nie działo - powiedział Maciejewski.

Przypomnijmy, szefowa resortu zdrowia zapowiedziała w ubiegłą środę między innymi wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków i limitów na to, ile lecznice będą mogły procentowo przeznaczać w swoich budżetach na płace. Na stole położyła też m.in. jawność konkursów na świadczenia medyczne, przyspieszenie wdrażania rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji czy wprowadzenie e-kolejki. Wiceminister Tomasz Maciejewski przyznał podczas Okrągłego Stołu, że te zabiegi mają doprowadzić do zwiększenia przejrzystości wydatkowania pieniędzy wpływających do systemu ochrony zdrowia. W długofalowym ujęciu potrzebna jest jednak głębsza reforma.

- Ten system był dobry na czasy, w których powstawał, ale świat się zmienił. System szpitalnictwa był dostosowany do takich warunków, jakie były w latach 60., ale byliśmy też zabezpieczeniem medycznym dla Układu Warszawskiego. W tej chwili mamy zupełnie inne wyzwania i musimy o tym pamiętać. Demografia to też element, który nie został do tej pory zaopiekowany. To nie tylko nasze wyzwania, ale i europejskie. Polskie społeczeństwo starzeje się jednak wyjątkowo szybko w stosunku do innych krajów - powiedział.

Doradca prezydenta: składka zdrowotna do zmiany? Nie teraz

Wraz z postępem procesów demograficznych spada m.in. baza osób płacących składkę zdrowotną, a rośnie udział w strukturze społecznej osób w wieku poprodukcyjnym. W efekcie tych zmian rosną potrzeby zdrowotne, a źródło ich finansowania staje się coraz mniej wydolne. To tylko jedno, ale istotne zjawisko, przekładające się na to, że do budżetu ochrony zdrowia coraz więcej trzeba dokładać z kasy państwa.

Obecny na posiedzeniu prof. Piotr Czauderna, doradca prezydenta Karola Nawrockiego ds. ochrony zdrowia, powiedział, że znajdujemy się w momencie dziejowym, w którym pojawia się przestrzeń na oczekiwane głębokie zmiany, z dużą szansą na społeczne poparcie dla nich.

- Jak na razie mam uczucie niedosytu i nie chciałbym, abyśmy ten moment dziejowy zmarnowali, bo długo nie może się powtórzyć. Dyskusja o podwyżce składki zdrowotnej, mimo że potrzebna, w obecnej sytuacji będzie dosyć trudna. To też temat, od którego nie można uciekać - powiedział.

Czauderna odniósł się też do kwestii propozycji wprowadzenia limitu stawki godzinowej za pracę medyka. Według szefowej resortu zdrowia miałoby to być 240 złotych.

Urszula Demkow (Polska 2050): kurs powinien być jeden: na dobro pacjenta Źródło zdjęcia: PAP

- Trzeba mieć informacje, żeby podejmować decyzje. Jeśli mówimy o ustawie, mającej pozwolić na uzyskanie danych dotyczących zarobków lekarzy [po numerze PESEL - czeka na podpis prezydenta - red.], tego, jaka jest skala problemu [kominów płacowych - red.], a zanim te dane zostały zebrane, podejmujemy decyzje, że jakieś progi wyznaczamy, to ta kolejność jest nie taka, jaka być powinna - ocenił, zapewniając jednocześnie o chęci współpracy Kancelarii Prezydenta przy zmianach w ochronie zdrowia.

Opozycja: zmiany w służbie zdrowia wymagają decyzji politycznych

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucili stronie rządowej brak realnych działań. Senator Stanisław Karczewski przypomniał, że na profilaktykę przeznacza się w Polsce zaledwie 2 proc. budżetu na zdrowie, czyli ponad dwukrotnie mniejszy odsetek niż średnia europejska (5 proc.). Powołanie na stanowisko ministra zdrowia najpierw Izabeli Leszczyny, a potem apolitycznej Jolanty Sobierańskiej-Grendy ocenił natomiast jako eksperymenty polityczne.

- Ministerstwo nie ma teraz takiej pozycji politycznej, żeby cokolwiek zmienić - powiedział, a wśród postulatów zmian wymienił propozycje wysuwane już wcześniej przez PiS. To, po pierwsze, ujednolicenie organów założycielskich tak, aby szpitale na danym terenie miały jednego właściciela i nie konkurowały ze sobą o te same zasoby. Drugą propozycją miałoby być oddzielenie państwowej służby zdrowia od prywatnej.

- Słów było już ogromnie dużo i nadal jesteśmy w punkcie wyjścia. Kurs powinien być jeden: na dobro pacjenta. Każdy akt prawny, każdą zmianę w systemie ochrony zdrowia powinniśmy, jak papierkiem lakmusowym, badać pod kątem tego, co się stanie z pacjentem - apelowała Urszula Demkow z Polski 2050, która w resorcie zdrowia kierowanym przez Izabelę Leszczynę pełniła funkcję ministra zdrowia.

Pacjenci i eksperci: bez integracji środowiska politycznego to się nie uda

Debatę toczącą się między politykami skrytykowali eksperci i przedstawiciele organizacji pacjenckich.

- Naszym największym postulatem jest wyjście poza tryb wyborczy i partyjną silosowość. Zdrowie nie może być kartą przetargową przy każdych wyborach. Planowanie długofalowe jest możliwe, a przykładem jest opracowana na dziesięć lat Narodowa Strategia Onkologiczna. Oczekujemy opracowania takiej strategii dla całego systemu, stworzonej przy udziale wszystkich sił politycznych i interesariuszy systemu - mówiła Dorota Korycińska z Federacji Pacjentów Onkologicznych.

Dorota Korycińska (FPO): zdrowie nie może być kartą przetargową przy każdych wyborach Źródło zdjęcia: PAP

- Napisałem trzy raporty o tym, jak bardzo w systemie nie ma pieniędzy i, o dziwo, nie ma ich - ironizował Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Jak dodał, fundamentalnym zadaniem jest przywrócenie stabilności finansowej Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Przypomnijmy, wciąż niezałatana jest kilkunastomiliardowa luka w kasie NFZ w tym roku, a spodziewany niedobór w roku przyszłym to 22 mld zł. Zdaniem Wiśniewskiego, krótkoterminowo takie bilansowanie jest możliwe wyłącznie poprzez dosypanie pieniędzy z budżetu państwa.

- Docelowo jednak powinniśmy zmierzać w stronę finansowania z podatków, uzupełnionych nowoczesnymi formami opodatkowania, takimi jak podatki od grzechu [np. od niezdrowej żywności czy alkoholu - red.] - przekonywał ekspert.

- Jedynym od kilkunastu lat momentem, kiedy w Sejmie widzieliśmy wdrażanie konsekwentnej polityki zdrowotnej, był rok 2016. Przyjęty był wtedy program "Narodowa Służba Zdrowia". Można się z nim było zgadzać lub nie, ale był wytyczony kierunek. W kolejnych latach zostało to zarzucone. Przygotujcie solidną książeczkę z rozwiązaniami, a nie kilka punktów - wskazywał Wojciech Wiśniewski.

Wojciech Wiśniewski (PTG): musicie się zdecydować na plan ponadpolityczny Źródło zdjęcia: PAP

Ekspert zaapelował również o to, by środowisko polityczne mocniej zintegrowało się wokół celu, jakim jest naprawa systemu ochrony zdrowia. W jego ocenie potrzeba jak najwięcej ponadpartyjnych spotkań roboczych.

- Musicie przekonać nie tylko nas, ale i siebie nawzajem. Musicie się zdecydować na plan ponadpolityczny, bo mamy ustrój taki, jaki mamy i rząd musi współpracować z prezydentem. Najbardziej odważne zmiany muszą zajść w roku 2027-2028 i ta kooperacja będzie do tego niezbędna. A jest naprawdę masa rzeczy, w których się państwo zgadzacie - skwitował.