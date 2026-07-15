Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pod koniec czerwca ukazała się publikacja Zero o tym, że SOR Szpitala Południowego miał w błyskawicznym tempie zajmować się wpływowymi działaczami Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzinami. Działacze KO mieli oczekiwać na przyjęcie w odseparowanym pokoju, formalnie należącym do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chorób Kręgosłupa (WCCK). Do tej pory nie podano jednak żadnych nazwisk polityków, którzy mieli być tam przyjmowani. Nam też - mimo rozmów z szeregiem osób związanych ze szpitalem - nie udało się ich ustalić i potwierdzić istnienia tzw. "saloniku VIP".

Postanowiłyśmy jednak przyjrzeć się działalności samego WCCK. Okazuje się, że przyjrzała mu się również NIK (kontrola odbyła się przed wybuchem afery, obejmowała lata 2022-2025). Wyniki? Czytamy o nich w opublikowanym w środę raporcie z kontroli w Szpitalu Południowym.

"Pokój łóżkowy"

Dwuosobowa czarna sofa, drewniany stolik, po drugiej stronie dwa fotele, kozetka lekarska, aneks kuchenny, dekoracyjna lampa, telewizor, na ścianie szaro-czarny obraz. Tak na zdjęciach, które wyciekły do sieci, miał wyglądać opisywany przez Zero "salonik VIP".