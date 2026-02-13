Nowa opcja leczenia raka trzustki w USA. Stosuje się ją także w przypadku glejaka

Polski szpital przoduje w leczeniu raka trzustki. Lekarzom pomaga robot Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów, wyjątkowo trudnych do leczenia z powodu braku skutecznych terapii. W USA pięcioletnie przeżycia uzyskuje się jedynie u 13 proc. pacjentów. W Polsce te liczby są jeszcze bardziej niepokojące - pięcioletnie przeżycie dotyczy zaledwie 5-6 proc. pacjentów, co stawia raka trzustki wśród najbardziej śmiertelnych nowotworów w naszym kraju. Ponad 80 proc. zachorowań dotyczy osób po 55. roku życia.

W zależności od stadium choroby wykonywana jest operacja, radioterapia lub leczenie farmakologiczne.

Pola TTF prowadzą do zaburzenia wzrostu nowotworu

Nową opcją jest terapia z użyciem pola elektrycznego (TTFields), czyli takiej, w której stosuje się naprzemienne, niskointensywne pola elektryczne. Jak tłumaczą eksperci na stronie cancer.org, przeprowadza się ją za pomocą elektrod umieszczonych na skórze w pobliżu guza. Ta metoda jest również wykorzystywana w leczeniu glejaka wielopostaciowego. Jeśli chodzi o raka trzustki, może być zastosowana jedynie w przypadku miejscowo zaawansowanego raka trzustki i w skojarzeniu z chemioterapią (gemcytabiną i nab-paklitakselem).

Podstawą do jej zatwierdzenia było badanie kliniczne trzeciej fazy o nazwie Panova-3, w którym wykazano statystycznie istotną poprawę całkowitego przeżycia oraz wydłużenie czasu progresji bólu u pacjentów z tym nowotworem. - Trzustka jest narządem trudnym do leczenia chirurgicznego, ze względu na fakt, iż znajduje się pomiędzy strukturami nieodzownymi dla funkcjonowania człowieka. Metoda ta była badana u pacjentów z rakiem trzustki w stadium choroby nieresekcyjnej, czyli takiej, w której co prawda rak trzustki nie daje przerzutów odległych, ale obejmuje naciekiem struktury kluczowe dla funkcjonowania chorego - powiedział kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie prof. Lucjan Wyrwicz.

Jak wyjaśnił specjalista, pola TTF prowadzą do zaburzenia wzrostu nowotworu poprzez przerwanie procesu podziału komórek, co skutkuje ich uśmierzeniem. Na ciele pacjenta umieszczane są samoprzylepne anteny, podłączone do przenośnego urządzenia generującego fale radiowe prowadzące do zaburzenia rozwoju raka. Jednocześnie z tym leczeniem podawana jest standardowa chemioterapia. - Aby leczenie było najbardziej skuteczne, pacjent powinien stosować urządzenie aż przez 18 godzin dziennie - zaznaczył onkolog. Terapia jest jednak dobrze tolerowana. Jej typowymi objawami ubocznymi są odczyny skórne, związane z koniecznością naklejania anteny na skórę brzucha i pleców pacjenta. Prof. Wyrwicz zwrócił uwagę, że wykazano skuteczność tej metody w innych nowotworach, równie trudnych do leczenia jak rak trzustki, na przykład w glejaku wielopostaciowym. Jej zastosowanie w przypadku tego nowotworu mózgu jest obecnie badane przez zespół prof. Macieja Harata z Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Prace te finansuje Agencja Badań Medycznych.

Leczenie glejaka z użyciem pola TTFields zatwierdziła amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) jako uzupełnienie standardowej terapii opartej na chemioterapii temozolomidem. Badania zespołu prof. Macieja Harata polegają na ocenie skuteczności jej stosowania w połączeniu z radiochirurgią stereotaktyczną, opartą na obrazowaniu FET-PET (w porównaniu do monoterapii TTFields). W Polsce terapia TTFields nie jest jeszcze refundowana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Dostępna jest jedynie komercyjnie.

Blokada molekularna sprawdziła się na modelach zwierzęcych

Niedawno pisaliśmy o tym, że obiecujące wyniki, jeśli chodzi o raka trzustki, dały badania laboratoryjne hiszpańskich naukowców.

Specjaliści z Narodowego Centrum Badań nad Rakiem (CNIO) pokazali, że w modelach zwierzęcych nietoksyczna terapia oparta na trzech lekach potrafiła całkowicie wyeliminować nowotwór i zapobiec jego nawrotom przez wiele miesięcy.

Naukowcy skupili się na trzech procesach, które pozwalają komórkom nowotworowym rosnąć i unikać obumarcia.

Pierwszym celem była mutacja genu KRAS, uznawana za jeden z głównych "silników" tego nowotworu. Do jej zablokowania wykorzystano nowoczesny inhibitor RMC-6236. Drugim elementem terapii był afatynib - lek hamujący aktywność białka EGFR, które wysyła do komórek nowotworowych sygnały pobudzające je do wzrostu, a trzecim -substancja SD36, degrader białka STAT3, kluczowego dla przetrwania komórek rakowych. Trzy leki zastosowane razem skutecznie blokowały zdolność nowotworu do namnażania się i adaptacji.

Skuteczność tej strategii sprawdzono w trzech wymagających modelach zwierzęcych. Najbardziej spektakularne efekty zaobserwowano u myszy, którym wszczepiono komórki nowotworowe bezpośrednio do trzustki. Po zastosowaniu terapii guzy zniknęły całkowicie, a badania tkanek nie wykazały nawet śladowych pozostałości nowotworu ani jego podścieliska.

Autor badania zwraca jednak uwagę, że droga od badań przedklinicznych do realnego zastosowania terapii u pacjentów jest długa i ściśle regulowana. Jak spekuluje "El Economista", możliwe, że inhibitor KRAS zostanie zatwierdzony do stosowania w określonych wskazaniach już w 2026 roku, a najpóźniej do 2027 roku. W przypadku degraderów STAT3, choć żaden z nich nie został jeszcze dopuszczony do użycia klinicznego, cząsteczki z tej grupy są już testowane w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

Opracowała ap/pwojc