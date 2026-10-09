Zdrowie Nowe leki to nie wszystko. W walce z rakiem piersi kluczowe jest wczesne rozpoznanie Piotr Wójcik |

Podstawowym badaniem przesiewowym w kierunku raka piersi jest mammografia Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Program wczesnego wykrywania raka piersi umożliwia bezpłatne badania dla kobiet w wieku 45-74 lat, jednak zgłasza się do niego zaledwie co trzecia uprawniona.

Wczesne rozpoznanie raka piersi zwiększa szanse na całkowite wyzdrowienie i pozwala na mniej inwazyjne leczenie.

Nowoczesne terapie umożliwiają leczenie kobiet w ciąży oraz zabezpieczenie płodności przed lub w trakcie leczenia onkologicznego.

Jakiego wsparcia potrzebują pacjentki po zakończeniu terapii? Nie tylko rehabilitacji.

- W 2006 roku pięcioletnie przeżycie kobiet z rozpoznaniem tego nowotworu to było około 72-73 procent. W tej chwili jest to około 85 procent. Można więc mówić o poprawie, ale jeśli spojrzymy na to, że rocznie w Polsce umiera na ten nowotwór prawie siedem tysięcy kobiet, to okaże się, że wciąż mamy dziennie niemal 20 zgonów spowodowanych rakiem piersi - powiedział prof. Maciej Krzakowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, podczas zorganizowanej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie konferencji z okazji Miesiąca Świadomości Raka Piersi.

Według Krajowego Rejestru Nowotworów rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Rocznie rozpoznawany jest u ponad 20 tys. osób. Stanowi on około 23 proc. wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i około 14 proc. zgonów z tego powodu. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu.

Profilaktyka otwiera więcej możliwości

Jak podkreślił prof. Maciej Krzakowski, profilaktyka raka piersi wciąż pozostaje najważniejszym wyzwaniem. Dzięki niej chorobę można wykryć na wczesnym stadium, a to daje lekarzom szansę na zastosowanie najskuteczniejszych opcji leczenia. Terapia jest w takich przypadkach coraz częściej prowadzona z intencją całkowitego wyleczenia.

W Polsce działa program wczesnego wykrywania raka piersi z wykorzystaniem mammografii. Na bezpłatne badanie może się zgłosić bez skierowania każda kobieta w wieku 45-74 lat, która nie miała wykonanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach NFZ. Na wizytę można zapisać się, nawet nie wychodząc z domu - przez Internetowe Konto Pacjenta. Tymczasem z danych NFZ (stan na 1.10.2026) wynika, że z takiej możliwości skorzystało zaledwie 32,95 proc. uprawnionych Polek.

- Zasługi mammografii jako badania przesiewowego, pozwalającego wykryć chorobę wcześnie, są w świetle współczesnej wiedzy niekwestionowane. Badania przesiewowe, jeśli obejmą 70 procent populacji, do której są kierowane, mają zdecydowany wpływ na poprawę wyników leczenia i na to, aby rak piersi nie skracał ludzkiego życia. Niewiele jest w onkologii technologii, które niewielkim kosztem mają potencjał na zmniejszenie nadmiernej umieralności z powodu nowotworu - podkreślała prof. Barbara Radecka, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Michał Chrobot, dyrektor Departamentu Opieki Koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia zapewniał, że resort dokłada starań, by jak najbardziej ułatwić korzystanie z profilaktyki i zachęcić Polki do badań.

- Staramy się otwierać ją jak najszerzej, poprzez chociażby zwiększanie kryteriów wiekowych, poprzez możliwość wykonania tego badania bez skierowania, poprzez te cyfrowe udoskonalenia, poprzez możliwość zapisania się na wiele wolnych miejsc do mammografii w całej Polsce, nawet z użyciem telefonu. Największym problemem jest oczywiście zgłaszalność. To wyzwanie XXI wieku. Brakuje tego ostatniego elementu, czyli chęci wykonania badania - podkreślił.

Eksperci podkreślali, że wczesne wykrycie wpływa nie tylko na zwiększenie prawdopodobieństwa całkowitego wyleczenia, ale także na zakres operacji wycięcia guza i to, jak będzie się układała dalsza terapia.

- Jeśli rak ma jeden centymetr, to nasze postępowanie jest naprawdę małoinwazyjne, pozwalające wyleczyć pacjentki praktycznie w stu procentach - podkreślał prof. Zbigniew Nowecki, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Koordynacja opieki i dostosowanie do sytuacji życiowej pacjentek

W opinii ekspertów pacjentka z rozpoznaniem raka piersi nie powinna być prowadzona przez pojedynczego specjalistę, lecz przez skoordynowany zespół. Kluczowa w odpowiedniej opiece nad chorą jest rola wyspecjalizowanych ośrodków, Breast Cancer Unitów, w których zapewniona jest współpraca w procesie terapeutycznym onkologa klinicznego z chirurgiem, radioterapeutą i patomorfologiem. Niebagatelne jest również znaczenie udziału w opiece nad pacjentką rehabilitanta, psychoonkologa, kardiologa, a w przypadku starszych pacjentek - również geriatry. Na tę ostatnią grupę chorych szczególnie zwrócił uwagę prof. Zbigniew Nowecki.

- Mam zaszczyt w swojej klinice prowadzić współpracować z kardioonkologami, a także z onkogeriatrami. To jest chyba pierwszy w Polsce ośrodek, w którym przyjmujemy panie w wieku 75 plus. Jaki jest ważny problem u tych pań? Ponad 40 procent tych kobiet z rozpoznanym rakiem piersi mieszka sama. Mają one problem z tym, żeby dotrzeć do miejsca, w którym będą prawidłowo leczone - podkreślił prof. Nowecki.

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Skuteczne leczenie onkologiczne powinno jednak uwzględniać nie tylko obecną sytuację pacjentek, ale też ich plany życiowe, w tym możliwość macierzyństwa. W październiku ubiegłego roku pisaliśmy w tvn24.pl o tym, że nowotwory i terapie onkologiczne mogą u części chorych prowadzić do przedwczesnej i nieodwracalnej niepłodności czy menopauzy. Od 1 czerwca 2024 roku działa rządowy program in vitro. Jego ważnym komponentem jest finansowanie zabezpieczenia płodności na przyszłość u osób leczonych onkologicznie. Polega ono na pobraniu i kriokonserwacji komórek rozrodczych pacjentom przed lub w trakcie leczenia. W przypadku kobiet to jest zamrażanie komórek jajowych, a w przypadku mężczyzn zamrażanie plemników.

Dostęp do nowoczesnych, bezpiecznych terapii, pozwala też coraz częściej leczyć kobiety, u których nowotwór wykryto już w trakcie ciąży, bez konieczności jej terminacji.

- Mówimy o leczeniu młodych pacjentek, o tym, że mogą zostać mamami. Mówimy też o leczeniu kobiet w ciąży - wskazywała dr Katarzyna Pogoda, przewodnicząca Sekcji Raka Piersi Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

- W mojej klinice urodziło już ponad 150 kobiet, u których raka piersi stwierdzono w ciąży. One urodziły zdrowe dzieci. To też jest bardzo ważny aspekt i nie tylko nasz ośrodek już teraz leczy te pacjentki - podkreślał prof. Zbigniew Nowecki.

Powrót do życia po raku piersi

Podejmowanie coraz częściej terapii z intencją całkowitego wyleczenia oznacza, że coraz większa liczba kobiet kończy leczenie raka piersi. Wraz z tym pojawiają się nowe wyzwania związane z ich powrotem do codziennego życia.

- To kwestia rehabilitacji, to kwestia wsparcia psychologicznego. Bardzo ważne zagadnienie, czyli możliwość powrotu do pracy, bo przecież wiele kobiet choruje w okresie aktywności zawodowej. Mówimy wiele o pełnieniu swoich ról rodzinnych i społecznych po przebyciu leczenia nowotworowego, ale również ważne są te role zawodowe - podkreślała prof. Barbara Radecka.

Jak zaznaczyła, współczesna medycyna powinna patrzeć na pacjentkę szerzej niż tylko przez pryzmat choroby. Istotne są jej życie rodzinne.

- Ten paradygmat zmiany podejścia, że nie leczymy chorobę, a leczymy człowieka, to jest domena ostatnich lat w medycynie - dodała.

O tym, że diagnoza nowotworowa nie musi oznaczać rezygnacji z planów życiowych, mówiła również posłanka Katarzyna Piekarska. Zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia osobom, które przeszły chorobę nowotworową, możliwości powrotu na rynek pracy bez konieczności ciągłego ujawniania swojej przeszłości medycznej. Chodzi o tzw. prawo do zapomnienia.