Pustoszy organizm i portfel. "Koszty nie kończą się na terapii"

Rośnie liczba zachorowań na raka jelita grubego u młodych

Kluczowe fakty: To jeden z najczęściej występujących nowotworów w Polsce, każdego roku raka jelita grubego diagnozuje się u około 20 tysięcy osób.

Mimo że część leczenia finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjenci często ponoszą dodatkowe koszty związane z diagnostyką, konsultacjami i przyspieszeniem procesu leczenia.

W najtrudniejszej sytuacji są pacjenci o niższych dochodach, którzy nie mogą sobie pozwolić na prywatne usługi.

Wydatki pacjentów nie kończą się na terapii onkologicznej. Obejmują także wsparcie psychologiczne, dietetyczne, rehabilitację, dojazdy i noclegi.

Marzec jest obchodzony jako Miesiąc Świadomości Raka Jelita Grubego. Nowotwór ten pozostaje jednym z najczęściej występujących w Polsce. Mimo że duża część leczenia onkologicznego jest finansowana przez NFZ, wielu pacjentów ponosi dodatkowe koszty z własnej kieszeni. Między innymi po to, by przyspieszyć diagnostykę czy skonsultować się w innym ośrodku.

"Chcą jak najszybciej poznać diagnozę"

- Kolonoskopia w Polsce i tak jest dość tania w porównaniu z tym, jakie ceny są na przykład w krajach skandynawskich. Spora część osób, które chciały poddać się gastroskopii czy kolonoskopii, decyduje się faktycznie na pokrycie kosztów z własnej kieszeni, bo chcą jak najszybciej poznać diagnozę. Po prostu czegoś sobie odmówią - komentuje dla tvn24.pl Iga Rawicka z Fundacji EuropaColon.

- Diagnoza raka jelita grubego bardzo często oznacza dla pacjenta i jego bliskich nie tylko konieczność szybkiego rozpoczęcia leczenia, ale też zmierzenie się z kosztami, które wykraczają poza samą terapię. To wydatki związane z diagnostyką, dojazdami, wsparciem specjalistów, żywieniem medycznym czy codziennym funkcjonowaniem w czasie choroby - mówi Katarzyna Kalińska, asystentka zarządu portalu Pomagam.pl, cytowana w przesłanej do nas informacji prasowej.

Cięcia dotkną najuboższych

Jak czytamy w informacji, kolonoskopia wykonana prywatnie kosztuje średnio 430-1000 zł, a dodatkowe procedury, takie jak pobranie wycinków czy polipektomia, oznaczają kolejne wydatki. Tomografia komputerowa to koszt rzędu 350-800 zł, rezonans magnetyczny - 800-1800 zł, a badania badania molekularne guza mogą pochłonąć nawet około 1,8 tys. zł lub więcej.

Te wszystkie procedury, podobnie jak rehabilitacja, na którą według Barometru WHC czeka się teraz w Polsce około siedmiu miesięcy, są objęte refundacją, ale już teraz czas oczekiwania na badania jest długi. Według Onkoskanera Fundacji Alivia (stan na 20.03.2026 - dane z ostatnich 30 dni) jest to w przypadku rezonansu magnetycznego średnio 77 dni, a tomografii komputerowej średnio 48 dni.

Kolejki, jak przewidują eksperci, mogą się wydłużyć, i to znacznie, bo NFZ planuje aż o 60 procent obciąć stawki, po jakich rozlicza szpitalom nadwykonania w przypadku właśnie tych badań. Dyrektorzy szpitali już dziś ostrzegają, że to poniżej progu rentowności i nadprogramowych badań wykonywać najprawdopodobniej nie będą. NFZ zastrzega wprawdzie, że cięcia stawek nie będą dotyczyć osób w procedurze karty DiLO, jednak praktyka pokazuje, że tą szybką ścieżką objęta jest wciąż tylko część pacjentów z nowotworami.

- Plany NFZ dotkną jednak tak naprawdę tych najmniej zarabiających, bo oni sobie tego nie zafundują - komentuje Iga Rawicka.

"Koszty nie kończą się na terapii"

Jak przypomina portal Pomagam.pl, koszty związane z chorobą nie ograniczają się wyłącznie do terapii onkologicznej. Pacjenci często potrzebują wsparcia psychoonkologa, psychologa, dietetyka, rehabilitacji czy fizjoterapii, co oznacza kolejne regularne wydatki.

Dodatkowym obciążeniem są też dojazdy na badania, konsultacje i leczenie do ośrodków poza miejscem zamieszkania, a czasem również noclegi. Przy wielotygodniowej lub wielomiesięcznej terapii koszty transportu i pobytów stają się stałym i znaczącym elementem budżetu całej rodziny.

- Bardzo szybko pojawiają się regularne wydatki na wsparcie psychoonkologiczne, konsultacje dietetyczne, żywienie medyczne, a także dojazdy do ośrodków specjalistycznych czy noclegi poza miejscem zamieszkania. To właśnie te powtarzalne, codzienne koszty bardzo często stają się dużym obciążeniem dla pacjentów i ich rodzin - podkreśla Katarzyna Kalińska.

Te same problemy dostrzega też Iga Rawicka. - Dostęp do bezpłatnych świadczeń dla ubezpieczonych społecznie jest tylko teoretyczny. Szereg wspomnianych wydatków - na opatrunki, dojazdy czy specjalistyczne żywienie - trzeba ponosić z własnej kieszeni. I są to koszty dość wysokie, a wielu osób na to nie stać. Jakość życia z chorobą jest dla takich pacjentów bardzo dużym wyzwaniem - komentuje Rawicka.

A jakie to koszty? Jak wylicza portal Pomagam.pl:

prywatna rehabilitacja to od 150 do 250 zł za wizytę

konsultacja z lekarzem specjalistą - do 400 zł

W przypadku żywienia medycznego koszty różnią się zależnie od liczby przyjmowanych środków i wyglądają tak:

1 butelka dziennie: ok. 210–450 zł miesięcznie

2 butelki dziennie: ok. 420–900 zł miesięcznie

3 butelki dziennie: nawet 600–1350 zł miesięcznie

Tak duże obciążenia sprawiają, że część osób zakłada zbiórki internetowe, by sfinansować swoje życie z chorobą.