Podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się w ostatni piątek, kandydat na prezydenta z ramienia PiS Karol Nawrocki został zapytany przez swojego konkurenta z KO Rafała Trzaskowskiego o kwestie zdrowotne związane z rządowym programem in vitro.

- Z całą pewnością sam nie będę wychodził z inicjatywami wokół tego typu programu - odpowiedział Nawrocki. - Te inicjatywy oczywiście się dzieją, u pana w samorządzie, w innych samorządach. W Polsce z tego programu urodzili się już obywatele państwa polskiego - dodał.

I podkreślił: - Mówiłem o tym nieraz publicznie, że nie będę wielkim przeciwnikiem, nie będę przeciwdziałał samorządowym projektom, które się toczą, a o dzieci, które są narodzone czy które są na świecie z in vitro, będę dbał jak o wszystkich innych obywateli państwa polskiego. Natomiast na moje inicjatywy w tym temacie ze względu na mój światopogląd państwo i pan nie możecie liczyć - powiedział Nawrocki.

"Chcę zapytać o in vitro, bo pana środowisko zwalczało ten program. Czy pan by z tym walczył?" Źródło: zdjęcia organizatora

Program

Tymczasem w Polsce aż 30 tysięcy par zakwalifikowało się do rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Program wrócił 1 czerwca 2024 roku po kilku latach nieistnienia, gdy zlikwidowano go decyzją władz Zjednoczonej Prawicy.

Chciałabym, by kandydat na prezydenta Karol Nawrocki przeczytał ten tekst.

Umawiam się na rozmowę z Pauliną, która leczy niepłodność metodą in vitro. Jest już po trzecim transferze zarodka.

Po kilku dniach przychodzi wiadomość: - To już trzecie poronienie. Przepraszam, teraz nie dam rady.

To samo pisze Julia.

- Myślałam, że będę mogła ci opowiedzieć, jak udało nam się zajść w ciążę. Drugi transfer nie wyszedł. Mąż w ogrodzie, ja cały czas płaczę. Niedługo Dzień Matki… To wszystko boli tak, jakby cię ktoś uderzył.

Jak informuje resort zdrowia, program in vitro zapewnia do sześciu indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu w różnych wariantach:

do czterech cykli zapłodnienia z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia;

do dwóch cykli zapłodnienia z oocytami (czyli żeńskimi komórkami jajowymi) od dawczyń - z możliwością zapłodnienia sześciu komórek rozrodczych w jednym cyklu;

do sześciu cykli z dawstwem zarodków.

Najwięcej par zostało zakwalifikowanych do programu in vitro w Mazowieckiem i na Śląsku

Proszę doktora Grzegorza Mrugacza, ginekologa i dyrektora medycznego sieci klinik "Bocian", o to, by jak najprościej wyjaśnił, na czym polega leczenie metodą in vitro.

- In vitro oznacza "na szkle", a więc pewien etap procesu zapłodnienia przeprowadzany jest poza organizmem kobiety. Całość procedury polega na tym, że jeśli uzyskamy komórkę jajową i tę komórkę jajową pod mikroskopem ocenimy i oczyścimy, to możemy ją zapłodnić plemnikiem mężczyzny, partnera czy męża. I przez pierwsze dwa, trzy albo pięć dni życia zapłodnionej komórki hodujemy ją w specjalnych warunkach w inkubatorach, po czym zarodek przenosi się do jamy macicy. I jest już koniec in vitro. Dalej rozwija się on "in vivo", czyli jest w organizmie matki - tłumaczy dr Mrugacz.

In vitro, jak mówi dr Mrugacz, to najbardziej zaawansowana metoda leczenia niepłodności. Są jeszcze inne, takie jak na przykład inseminacja, która polega na wprowadzeniu nasienia bezpośrednio do macicy kobiety. In vitro zaś odbywa się w warunkach laboratoryjnych.

Czas po transferze dla par oczekujących na dziecko jest najważniejszy i najbardziej stresujący. W ciągu kilku tygodni okazuje się, czy transfer się udał i czy w jamie macicy rozwija się płód.

Rozmawiam z Weroniką tuż przed ważnym dla niej dniem.

- Tak się składa, że jutro mam transfer. To jest mój czwarty transfer. Jeden z nich był udany i właśnie siedzi u mojego taty na kolanach. Ma 14 miesięcy. O syna walczyliśmy, zanim z powrotem uruchomiono rządowy program in vitro. Teraz, gdy program znów jest dostępny, postanowiliśmy powalczyć o drugie dziecko. Proszę pani, ja celowo mówię, że to jest walka. Nikt nie ma pojęcia, przez co my, pary z problemem niepłodności, przechodzimy. Jaki to był dla nas trud, ile wyrzeczeń, łez, bólu.

Urodziło się pierwsze dziecko z rządowego programu in vitro (materiał ze stycznia 2025 r.) Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Weronika, zanim udało się jej zajść w ciążę, do kliniki dojeżdżała ponad 100 kilometrów.

- To była duża klinika we Wrocławiu, za wszystko trzeba było płacić z własnej kieszeni, bo programu nie było. Klinika duża, mnóstwo gabinetów, a z nami leczyły się może jeszcze trzy pary, bo mało kogo na to wtedy było stać. Dojazdy, koszt badań, wyniosło nas to wtedy prawie 40 tysięcy złotych. Teraz jesteśmy w tej samej klinice, program działa od roku i dziennie lekarze wykonują po piętnaście punkcji czy transferów. Nie musieliśmy wykonywać żadnych badań, bo znamy przyczynę naszych problemów. Od razu zakwalifikowano nas do transferów.

Żałoba

Maja Staśko to aktywistka, która relacjonuje w mediach społecznościowych całą procedurę związaną z in vitro. Cierpi na endometriozę, co znacząco utrudnia zajście w ciążę.

Maja: - Długo nie wiedziałam, że tę endometriozę mam. Lądowałam na ostrym dyżurze, ból ciała był tak ogromny, że myślałam, że umrę. Ginekolodzy nigdy nic nie widzieli, chodziłam po gastrologach, internistach, szukałam przyczyny bólu, który odbierał mi chęć do życia. Po pół roku starań o dziecko ginekolog powiedział, że nie ma co chodzić po lekarzach, tylko trzeba "działać", mając na myśli stosunki. "Działanie" jednak nic nie dawało. Gdy po roku nieudanych starań powiedziałam mu o silnych bólach po wypróżnianiu, uznał, że taka moja uroda. Wkurzyłam się, poszliśmy do kliniki leczenia niepłodności i tam od razu wyszło, że mam torbiele endometrialne. Chodziłam do lekarzy z endometriozą czternaście lat, zanim się o niej dowiedziałam. Wtedy też okazało się, że i po stronie mojego partnera jest problem z jakością nasienia.

Maja tłumaczy, że według ekspertów zaawansowana emdometrioza jest przyczyną kwalifikacji do programu in vitro, ale nie wiedziała o tym jej lekarka.

- To dziwna, wciąż niedostatecznie zbadana choroba. Jej objawy są czasem niespecyficzne, może się osadzać w płucach, mózgu, są kobiety, które mimo endometriozy zachodzą spontanicznie w ciążę. Ostatecznie to wyniki partnera umożliwiły nam udział w programie. Jesteśmy po dwóch nieudanych transferach.

Oba momenty transferu Maja relacjonowała w sieci. Gdy okazało się, że obie próby są nieudane, zapłakana mówiła w relacjach na Instagramie, że przeżywa rodzaj żałoby.

- To jest bardzo trudne emocjonalnie doświadczenie. Właściwie cały ten czas wyłam. Czułam w sobie takie wewnętrzne umieranie, to było naprawdę okropne. W dodatku z powodu leczenia hormonalnego wszystkie emocje były podsycane i przeżywałam je znacznie silniej, wypadały mi włosy, pogorszył mi się wzrok, schudłam. Mamy też świadomość, i nie da się od tego uciec, że wiele par zakwalifikowanych do programu nie doczekało się dziecka. Zajście w ciążę nie jest proste przy niepłodności i przy in vitro też nie. Częściej zdarza się, że jedna próba się nie uda, niż uda. Godzenie się z tym, że może nam się nie udać, jest bardzo trudne.

Do programu in vitro trzeba przejść specjalistyczną kwalifikację

Weronika też opowiada, że razem z mężem ponieśli duży koszt psychiczny walki o dziecko.

- Mogłabym napisać o tym książkę. Problem u nas leży po stronie męża; cierpi na chorobę, która powoduje, że ma tylko jeden procent odpowiednich plemników. Tylko że to była nasza wspólna walka. Pamiętam wsłuchiwanie się w swoje ciało, wielogodzinne rozmowy, co jest z moim ciałem nie tak, że jednak nie zaskoczyło - może coś zaniedbałam? Ogromne poczucie winy i żal, że nas to spotkało. Pytałam siebie, dlaczego my, ludzie, którzy tak bardzo chcą mieć rodzinę, nie możemy tego dziecka mieć. Porównywałam się do osób, które zaliczyły wpadkę, nie chciały dziecka i rodzicielstwo było dla nich trudem. Pytałam siebie, dlaczego to tak niesprawiedliwe. Bardzo trudno było mi wyjść z tej pętli.

"Pani za mało się stara"

Marlena Ewa Kazoń jest psychoterapeutką par i małżeństw, a także terapeutką traumy. Często pracuje z pacjentkami, które leczą niepłodność. Opowiada, że w walce o dziecko jest duże napięcie, uruchamia się wiele emocji związanych z rywalizacją. Kobiety nieustannie wsłuchują się w swoje ciało, bo boją się, że ono znów zawiedzie.

Kazoń: - Wiele kobiet czuje się winnych. Czują, że są w jakimś sensie wybrakowane. Analizują, co zrobiły nie tak. Moje pacjentki mówiły mi na przykład, że to na pewno przez papierosy, które paliły w młodości. Albo przez to, że mieszkały w wielkim mieście zamiast na wsi i stres sprawił, że dziś nie mogą zajść w ciążę. Mówiły: "Po co mi były studia, przecież ja się do niczego nie nadaję bez dziecka?". Rodzi się w głowie mnóstwo absurdalnych powodów, przez które można w siebie uderzać.

Polska awansowała w europejskim rankingu dotyczącym leczenia niepłodności (materiał z grudnia 2024 r.) Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

A w tak trudnej sytuacji, tłumaczy psychoterapeutka, poczucie sprawczości jest przecież iluzoryczne, choć pary bardzo jej pragną.

- Obok jest wielka nadzieja, że się uda i to jest długo motywujące. Moim zdaniem najtrudniejsze jest dla pary to, że partnerzy są w pewnym trójkącie. Z jednej strony rodzina i jej oczekiwania albo trzymanie sekretu, że leczymy niepłodność. Z drugiej siostry - kuzynki, koleżanki, które zachodzą w ciążę ot tak. I rozmaici lekarze, którzy mówią: "Nie wiem, dlaczego się nie udało". Są też tacy, i słyszę to w gabinecie, którzy mówią: "Może się pani za mało stara". Ten komunikat jest zresztą bardzo przemocowy - mówi Kazoń.

I dodaje: - Gdy już para trafi do kliniki niepłodności, po każdym nieudanym transferze szuka przyczyn niepowodzenia. Padają propozycje, by adoptować zarodek, ale nie każdy jest na to gotowy, woli starać się latami. Ważne jest to, by każda pacjentka wiedziała, ile chce dać sobie szans. Przecież kilka procedur in vitro ma też skutki uboczne, wiąże się z ryzykiem poważnych problemów hormonalnych, onkologicznych i innych - tłumaczy Kazoń.

Pytam Weronikę, jaki ma plan starań o drugie dziecko. Czy będzie wraz z mężem próbować do skutku?

- Wcześniej mieliśmy dwie procedury. Z pierwszej punkcji wyszedł nam jeden zarodek, nie udało się. Przy drugim podejściu było już pięć zarodków, dwa z nich były w porządku, a jeden z nich to nasz synek. Ten drugi prawidłowy zarodek jutro będzie transferowany. Jeśli się nie uda, lecimy z procedurą od początku. Ale tylko do momentu, gdy wystarczy mi sił. Mało się o tym mówi, że leczenie niepłodności ma swoje skutki uboczne. Miałam zmiany hormonalne, od których robiły mi się egzemy, problemy skórne tak silne, że schodziła mi skóra do krwi. Miałam torbiele na jajnikach, mięśniaki z powodu zawyżonej ilości progesteronu, który jest potrzebny do transferu. Garściami wypadały mi włosy. Trochę przeszłam...

Pytam Weronikę, jak się czuła, gdy już była w ciąży.

- Potem, gdy już transfer się udał, wcale nie było łatwiej. Kolejny stres, chuchanie na siebie. Właściwie zamknęłam się w domu, bo bałam się, że ciąży, która była dla nas przecież cudem, może zaszkodzić wszystko. Bałam się grypy, covidu, wszystkiego, co mogłoby odebrać nam nadzieję. Jak się pojawiły ruchy dziecka, to nagrałam chyba sto filmików. I potem, w dwudziestym tygodniu, wylądowałam na patologii ciąży z plamieniem. Bałam się, że to przeze mnie, że coś zrobiłam źle. Myśl o tym, że mogę stracić ciążę, odbierała mi chęć do życia. Naprawdę nie wiem, czy przeżyłabym poronienie. Wszyscy mówili mi: zobaczysz, że prawdziwy stres zacznie się, gdy dziecko się urodzi. Tylko że my, kobiety, które walczyły tyle o dziecko, wręcz marzymy o tym momencie, kiedy będziemy mogły wziąć je na ręce. Nikt tak jak my nie pragnie płaczu niemowlaka, nieprzespanych nocy, codziennej rutyny wokół opieki nad dzieckiem. Nic nie było mi straszne.

Miała oczy jak pięć złotych

Maja podkreśla, że jej szczere dzielenie się w sieci kwestiami związanymi z in vitro pokazało skalę braku społecznej wiedzy na ten temat. Ale i okrucieństwo lub hipokryzję rozmaitych środowisk.

- Społeczna wiedza na temat in vitro jest niska, pełna stereotypów. Słyszałam często i czytałam w komentarzach pod swoimi wpisami w mediach społecznościowych, że in vitro to droga na skróty. Jakby procedura in vitro była jakimś daniem z mikrofalówki. Albo że to ciąża urojona. Ludzie pisali, że produkujemy sobie dziecko, zabijamy zdrowe zarodki, co oczywiście jest kłamstwem. Osoby, które rzekomo troszczą się o każdy zarodek i są przeciwne aborcji, nagle cieszyły się z mojego poronienia biochemicznego. Katoliczki odnotowywały na portalu X z satysfakcją, że straciłam ciążę biochemiczną. Przerażające - opowiada Maja.

Naczytałam się, że jestem wybrakowana, jałowa, nie jestem kobietą. Borykaliśmy się ze stratą tak jak wszystkie inne pary w naszej sytuacji. Na szczęście poza tym była masa komentarzy ze wsparciem. To mi bardzo dużo dało. Maja Staśko, aktywistka

Weronika wspomina, że trudne były dla niej rozmowy z rodziną o tym, że dziecko przyszło na świat metodą in vitro.

- Przed całą procedurą nie mówiliśmy mojej babci, że się leczymy. Ona uważała, że to dzieci z probówki, a nie prawdziwi ludzie. Jakaś hybryda sztucznie łączona, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Dopiero jak syn się urodził, powiedzieliśmy jej, że przyszedł na świat metodą in vitro. Miała oczy jak pięć złotych. Mąż pytał: i co, człowiek jak człowiek, prawda? Niczym się nie różni od innych dzieci. Dopiero wtedy zrozumiała, czym jest pozaustrojowe zapłodnienie. Teść z kolei długo uważał, że jeśli dziecko jest z in vitro, to na pewno nie jest dzieckiem mojego męża. Jak ktoś to teraz czyta, może śmiać się z tego, że ludzie są tak niewyedukowani. Tylko jak to dotyczy ciebie i twojej rodziny, to sprawia ogromny ból. Sporo czasu nam zajęło, by to wszystko wytłumaczyć, ale ja lubię o tym opowiadać. Z mężem traktujemy to jak wspólną przygodę, która zakończyła się sukcesem. Mam takie marzenie, by ludzie, którzy czytają teraz nasze historie, zrozumieli, że in vitro to taki sam proces, który dzieje się w naturze, ale tutaj odbywa się poza ciałem. Wie pani, jakie to piękne doświadczenie, że mogliśmy to na własne oczy zobaczyć?

Rodzice dziecka z in vitro złożyli pozew za słowa o "hodowli" dzieci (materiał ze stycznia 2024 r.) Źródło: Uwaga TVN

Kazoń tłumaczy, że o wsparcie emocjonalne ze strony najbliższych jest w tym okresie trudno.

- Kobiety dużo bardziej w tym temacie cierpią, bo trudno o bezwarunkowe wsparcie mamy dla starającej się o ciążę córki. Trudno o bezwarunkowe wsparcie przyjaciółki, która ma trójkę dzieci i dwojga nie chciała na przykład, po prostu się przydarzyły. Trudno później wychodzić na imprezy, gdzie są dzieci.

Nie jest łatwo z jednej strony żyć w ogromnym pragnieniu, a z drugiej w ogromnej bezsilności. Jeśli to po stronie kobiety leży problem, pojawia się również strach o to, że partner odejdzie do kobiety, która będzie mogła mieć z nim dziecko. Marlena Ewa Kazoń, psychoterapeutka

Pytam doktora Grzegorza Mrugacza o obumieranie zarodków, co wciąż budzi tyle kontrowersji, zwłaszcza wśród osób wierzących.

- Polega to na tym, że program in vitro można przeprowadzić nawet na jednej komórce. I wtedy nie mówimy w ogóle o żadnym niszczeniu zarodków czy doprowadzaniu do utraty zarodków, bo mamy jedną komórkę. Tak jak w życiu! - odpowiada.

I dodaje: - Ale tak jak w życiu skuteczność zapłodnienia nie jest stuprocentowa, więc dążymy do tego, by zapłodnić więcej tych komórek. Chcemy mieć wyższą skuteczność i większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieli w wyniku hodowli zarodek, który będzie potencjalnie zdolny do zagnieżdżenia się i do rozpoczęcia normalnego rozwoju ciąży. Tych komórek uzyskujemy więcej poprzez stymulację jajników u kobiety. Stymulację prowadzi się przez 10-14 dni, podając odpowiednie leki. Końcowym etapem jest nakłucie jajników, my to nazywamy punkcją. Przeniesione komórki jajowe w warunkach laboratoryjnych są zapładniane plemnikami. Zwykle zapładniamy sześć komórek jajowych, a w niektórych sytuacjach medycznych można zapładniać ich więcej. To już w zależności od sytuacji pary, która się do nas zgłasza.

Procedura in vitro składa się z kilku etapów Źródło: Klinika "Bocian" w Warszawie

Leczenie zawładnęło życiem

Cały proces leczenia, mówi Maja, polega na nieustającym czekaniu.

- A to na wyniki, a to na implementację albo kolejną wizytę. Czułam, że nie mam żadnej sprawczości ani kontroli nad swoim życiem, które ogranicza się do czekania na telefon od embriolożki. Dni i miesiące pamiętam głównie przez to, że tu był pierwszy transfer, tam drugi, leczenie po prostu zawładnęło naszym życiem - opowiada.

Partner Mai: - W tym wszystkim podzieliliśmy się obowiązkami, bo cała logistyka wokół leczenia jest naprawdę wyczerpująca. Maja zajmowała się badaniami, wizytami, zapisywała wszystkie informacje, które leki, zastrzyki, suplementy trzeba brać. Ja przejąłem na siebie domowe obowiązki, to, żebyśmy mieli zakupy w lodówce, żebyśmy zjedli, wyspali się. Do tego oczywiście każde z nas ma swoją pracę. Musieliśmy się nawzajem wspierać, Maja miała wiele momentów załamań.

Imponujący efekt rządowego programu in vitro (materiał ze stycznia 2025 r.) Źródło: TVN24

Maja zwraca uwagę, że dla par leczących niepłodność trudna jest też propaganda sukcesu, którą tworzą politycy wokół programu rządowego. - Do tej pory jesteśmy niewidoczni, bo mamy za sobą głównie straty. A przecież częściej in vitro wygląda właśnie tak, niż kończy się ciążą za pierwszym podejściem.

Po co pani było tyle lat studiowania?

Pytam psychoterapeutkę, jak pacjentki mogą sobie pomóc.

Kazoń: - Na pewno ważne jest stworzenie pewnego planu. Na przykład ustalenie, że staramy się trzy lata albo pięć lat. Zajmowanie się rzeczami, które sprawiają nam przyjemność, ale nie przez pryzmat zajścia w ciążę, a tego, że jesteśmy tu i teraz dla siebie. Może to być remontowanie domku w lesie, nowe studia - cokolwiek, co robimy dla siebie. Miałam pacjentkę, która zawsze latała na wakacje do Egiptu. Zapytałam ją o to, dlaczego akurat tam jeździ. Powiedziała, że całe miesiące myślała, że może być w ciąży, więc bała się planować wakacje, bała się, że podróż, lot samolotem może ciąży zaszkodzić. A gdy się okazywało, że jednak znów się nie udało, jedyne dostępne dla niej oferty wakacyjne to był Egipt. W tej walce jest sporo wyrzeczeń. Intensywnego sportu nie można uprawiać, sushi nie, sera pleśniowego nie, tego nie można pić ani jeść, bo przyjmuje się leki.

Psychoterapeutka zwraca uwagę, że lekarze często mówią: "Dlaczego państwo nie przyszli pięć lat temu?".

- Chciałabym, by to wybrzmiało: to są bardzo negatywne komunikaty. Nie wiemy, dlaczego ktoś nie przyszedł wcześniej. Może nie miał partnera, z którym chciał mieć dzieci, nie miał pieniędzy albo leczył się na nowotwór. Sama słyszałam piętnaście lat temu od lekarzy: "Ale na co pani czekała?", "Czemu pani tyle czasu tę decyzję odwlekała?", "Po co pani było tyle lat studiowania?". Do mężczyzn te słowa nie są tak często kierowane, to pacjentki nadal je słyszą, ocenia się ich styl życia, wypytuje, czym się zajmowały przez lata, zamiast starać się o dziecko. To bardzo patriarchalne, bo wmawia się kobietom, że jedyne, co mogą po sobie zostawić, to potomstwo. Pragnienie dziecka to pragnienie jakiejś siły sprawczej, a ta siła sprawcza niekoniecznie musi być dzieckiem. Tworzenie własnego życia na swoich zasadach to już jest coś, w czym można się spełnić, nawet jeśli nie mamy dzieci - mówi Kazoń.

Marta Górna, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian", przypomina, że w ramach rządowego programu in vitro pary mają dostęp do konsultacji psychologicznych.

- To nie jest pełnowymiarowa terapia, lecz spotkania z psychologiem, które, jak słyszymy od pacjentów, okazują się bardzo pomocne. Zwłaszcza w momentach, gdy trzeba podjąć trudne decyzje, na przykład o skorzystaniu z anonimowego dawstwa nasienia lub komórek jajowych. Część par od razu wyklucza taką możliwość, ale są też takie, które po serii niepowodzeń zaczynają ją rozważać. To temat na osobny reportaż, ale warto podkreślić, że rozmowa z psychologiem w tym trudnym czasie może być realnym wsparciem. I jest ona dostępna dla wszystkich uczestników programu.

W ostatni czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że tylko w 2024 roku do udziału w rządowym programie leczenia niepłodności metodą in vitro zgłosiło się prawie 30 tysięcy par, a zakwalifikowanych zostało 23,5 tysiąca. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała, że do końca kwietnia urodziło się 951 dzieci, których rodzice skorzystali z refundacji, a niedługo urodzi się tysięczne dziecko z tego programu.

Na realizację programu w ubiegłym roku przeznaczono prawie 411 milionów złotych, a do końca 2028 roku zaplanowano 2,5 miliarda złotych.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc . W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.