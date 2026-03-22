Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta. "Przeciętny polski rodzic nie rozumie, kto jest kim"

Zuzanna Kuffel: przeciętny polski rodzic, nie rozumie, kto jest kim Źródło: TVN24

W niedzielnym "Wstajesz i weekend" w TVN24 Zuzanna Kuffel, dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl, zwróciła uwagę, że rodzice dzieci i młodzieży w kryzysach zdrowia psychicznego nie mają dostępu do "jednej bazy", w której mogliby odnaleźć "wszystkie możliwości" pomocy i leczenia.

Jak dodała, w samym sektorze publicznym z NFZ psychoterapia dla osób poniżej 18 roku życia jest dostępna na dwóch poziomach. - Możemy to robić w ośrodkach środowiskowych opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Tam, gdzie są psychologowie i psychoterapeuci. Możemy to robić w centrach zdrowia psychicznego, tam, gdzie są poradnie, gdzie są też psychiatrzy - mówiła.

Dziennikarka wskazała, że kolejną opcją są "placówki oświatowe, czyli poradnie pedagogiczno-psychologiczne, które co prawda też skupiają się głównie na diagnozie, ale niektóre oferują psychoterapię". Wśród dostępnych rozwiązań pozostaje też oferta organizacji pozarządowych i fundacji, a także "sektor komercyjny i dość wysokie ceny".

Kuffel: przeciętny polski rodzic nie rozumie, kto jest kim

Kuffel zwróciła również uwagę na problem z odróżnianiem specjalistów i zakresu ich działań, w tym psychologa od psychiatry czy psychoterapeuty.

Zdaniem dziennikarki "przeciętny polski rodzic, nie rozumie, kto jest kim". - To może generować pewne problemy. I to też jest jedną z tych cegiełek, które utrudniają tę dostępność, że czasem rodzic zapisuje dziecko do psychiatry, bo jest przekonany, że ono potrzebuje lekarza, a ono potrzebuje psychoterapii. Czasem potrzebuje psychoterapii, a zapisuje do psychologa. I te kolejki się zapychają - mówiła Kuffel w TVN24.

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra - czym się zajmują? Źródło: tvn24.pl

Fundacja TVN uruchomiła niedawno projekt dofinansowania psychoterapii dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Więcej informacji TUTAJ.

Opracowała Aleksandra Sapeta/ft