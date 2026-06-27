Coraz więcej przygodnego seksu, a testów na STI wciąż za mało. Te infekcje często są bezobjawowe

Najnowsze dane dotyczące infekcji przenoszonych drogą seksualną (STI) są alarmujące. O przyczynach gwałtownego wzrostu takich zachorowań rozmawiamy z Agnieszką Tan, specjalistką wenerologii i medycyny HIV. - Obserwujemy zjawisko, które po angielsku nazywamy "condom fatigue". Ludzie nie chcą korzystać z prezerwatyw, twierdząc, że seks z ich użyciem daje gorsze odczucia albo że mają problem z dobraniem rozmiaru - wyjaśnia lekarka. Artykuł dostępny w subskrypcji
Zuzanna Kuffel: Opublikowany w maju raport Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wskazuje na rekordową liczbę zakażeń kiłą i rzeżączką w Europie. Zaskoczenie?
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