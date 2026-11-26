Zdrowie Przełom w transplantologii. 58-latka od roku żyje ze świńską nerką i nie potrzebuje dializ Oprac. Agata Daniluk |

53-letniej Amerykance przeszczepiono nerkę od świni. Nie było innego wyjścia Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Niespełna trzy lata temu po raz pierwszy przeszczepiono żyjącemu człowiekowi nerkę od genetycznie zmodyfikowanej świni. Jak długo przeszczepione narządy funkcjonowały u kolejnych pacjentów?

Świńska nerka mogłaby być nie tylko alternatywą dla ludzkiego narządu, ale też rozwiązaniem tymczasowym. Na czym polegałoby takie leczenie?

W 2027 roku ma ruszyć badanie kliniczne z udziałem 33 pacjentów. Kto będzie mógł otrzymać świńską nerkę?

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Molly Falco, 58-letnia mieszkanka amerykańskiego stanu New Hampshire, chorowała na nerki od dzieciństwa. W 2024 roku musiała rozpocząć dializy. 22 listopada 2025 roku w Massachusetts General Hospital w Bostonie przeszła eksperymentalną operację - lekarze przeszczepili jej nerkę od genetycznie zmodyfikowanej świni.

23 listopada szpital i firma biotechnologiczna eGenesis, która opracowała narząd, poinformowały, że pacjentka od ponad roku nie potrzebuje dializ. Operację przeprowadzono w ramach tzw. rozszerzonego dostępu (ang. expanded access), umożliwiającego stosowanie eksperymentalnych terapii poza badaniami klinicznymi za zgodą amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

- Rok temu nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość. Choroba nerek tak wiele mi odebrała - przyznała Molly Falco w komunikacie Mass General Brigham. Pacjentka ma nadzieję, że jej przypadek otworzy drogę do podobnego leczenia innym chorym.

Przeszczepy świńskich nerek u ludzi. Od 52 dni do ponad roku

Od pierwszego przeszczepienia nerki od genetycznie zmodyfikowanej świni żyjącemu człowiekowi minęły niespełna trzy lata. W marcu 2024 roku narząd otrzymał Richard Slayman. Mężczyzna zmarł 52 dni po operacji z przyczyn kardiologicznych, które - jak przekazali lekarze z Mass General Brigham - nie miały związku z przeszczepem.

W listopadzie tego samego roku podobną operację przeszła w Nowym Jorku Towana Looney, która wcześniej przez osiem lat korzystała z dializ. Jak czytamy w komunikacie NYU Langone Health, problemy pojawiły się, gdy z powodu infekcji lekarze musieli zmniejszyć dawki leków immunosupresyjnych. Doszło do ostrej reakcji odrzucenia i 4 kwietnia 2025 roku, dokładnie 130 dni po transplantacji, lekarze usunęli nerkę.

Znacznie dłużej świńska nerka pracowała w organizmie Tima Andrewsa. Mężczyzna w chwili przeszczepu, w styczniu 2025 roku, miał 66 lat. Przez 271 dni, czyli niemal dziewięć miesięcy, nie potrzebował dializ. Jego przypadek szczegółowo opisano we wrześniu 2026 roku w "The Lancet".

Świńska nerka na czas oczekiwania na ludzkiego dawcę?

Historia Andrewsa pokazuje, że narząd od zwierzęcia nie musi zastąpić ludzkiego na stałe, by przynieść pacjentowi korzyści. Jak informuje zespół z Mass General Brigham, przeszczepiona nerka podjęła pracę natychmiast po operacji. Wczesną reakcję odrzucenia udało się opanować farmakologicznie, a w organizmie mężczyzny nie wykryto świńskich patogenów.

Po około sześciu miesiącach, podobnie jak w przypadku Towany Looney, infekcja zmusiła lekarzy do ograniczenia leczenia immunosupresyjnego, czyli hamującego aktywność układu odpornościowego. Doszło do uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych w nerce, rozwoju stanu zapalnego i ostatecznie utraty funkcji narządu. Andrews wrócił do dializ. W styczniu 2026 roku otrzymał jednak nerkę od zmarłego ludzkiego dawcy, która od razu podjęła pracę.

- Niedobór narządów jest obecnie największym kryzysem w transplantologii - podkreśla dr Leonardo V. Riella, kierujący programem ksenotransplantacji w Massachusetts General Hospital i główny autor publikacji w "The Lancet".

Lekarz widzi dwa potencjalne zastosowania zwierzęcych narządów: jako leczenia pomostowego, które pozwoliłoby pacjentom uniknąć dializ w czasie oczekiwania na przeszczep od człowieka, oraz - jeśli uda się potwierdzić bezpieczeństwo i trwałość takich przeszczepów - jako docelowej metody leczenia niewydolności nerek.

Dlaczego akurat świnia? Co naukowcy zmieniają w jej DNA?

Ksenotransplantacja, czyli przeszczepianie narządów między różnymi gatunkami, od wielu lat fascynuje medycynę. Świnie uznano za najbardziej obiecujących dawców ze względu na zbliżoną do ludzkiej anatomię, wielkość organów oraz podobną fizjologię. Główną barierą pozostaje jednak ludzki układ odpornościowy, który natychmiast rozpoznaje obcą tkankę i próbuje ją zniszczyć.

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Aby temu zapobiec, materiał genetyczny dawcy nerki dla Molly Falco poddano wielopoziomowym modyfikacjom. Jak podaje firma eGenesis, naukowcy wyłączyli trzy geny odpowiedzialne za powstawanie antygenów cukrowych, które mogą wywołać gwałtowną reakcję odrzucenia przeszczepu. Wprowadzili również siedem ludzkich genów, m.in. w celu regulowania odpowiedzi immunologicznej, ograniczania stanu zapalnego i zapobiegania zakrzepom. Dezaktywowali także sekwencje świńskich retrowirusów obecne w DNA zwierzęcia, by ograniczyć ryzyko zakażenia biorcy.

Mimo tych modyfikacji pacjenci nadal muszą przyjmować leki immunosupresyjne. Jak pokazują historie Towany Looney i Tima Andrewsa, jednym z największych wyzwań dla lekarzy pozostaje ochrona przeszczepionego narządu przed odrzuceniem przy jednoczesnym zachowaniu zdolności organizmu do zwalczania infekcji.

33 pacjentów otrzyma świńskie nerki. Kolejny etap badań

Dotychczas narządy opracowane przez eGenesis otrzymało łącznie sześciu pacjentów w ramach procedur ratunkowych. Teraz technologia wchodzi w fazę szerszych testów. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy I/II/III o nazwie RESTORE.

W programie weźmie udział 33 pacjentów w wieku od 50 do 70 lat ze schyłkową niewydolnością nerek, wpisanych na listy oczekujących na przeszczep. Otrzymają oni dokładnie taki sam typ zmodyfikowanej nerki jak Molly Falco. Start badania zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku, a jego wyniki zadecydują o ewentualnym dopuszczeniu tej terapii do powszechnego użytku.

Przeszczep nerki. Ilu pacjentów czeka w Polsce?

Od czasu pierwszego udanego przeszczepu nerki wykonanego w Warszawie w 1966 roku polska transplantologia przeszła ogromną drogę. Jak pisaliśmy w tvn24.pl, pod względem wyników leczenia należymy dziś do europejskiej czołówki, a tylko w 2025 roku przeprowadzono w naszym kraju 1296 takich operacji.

Mimo tych rekordów wciąż brakuje organów dla wszystkich potrzebujących. Na nerkę czeka w Polsce około 1300-1500 osób, podczas gdy dializowanych jest blisko 20 tysięcy pacjentów. Polscy specjaliści z uwagą przyglądają się więc takim przełomom jak operacja Molly Falco.

- Każdy narząd ma swoją specyfikę rozwojową. Może będą to ksenotransplantacje, może urządzenia mechaniczne korzystające z nano- i biotechnologii, a może drukowane narządy. Dziś to, co wydaje się science fiction, jutro może stać się standardem - mówił na początku roku cytowany przez z tvn24.pl prof. Zbigniew Gałązka, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK WUM.

Jak dodał, widok pacjentów, którzy po przeszczepie wracają do pracy, podróżują i uprawiają sport, jest dla lekarza największą nagrodą - daje bowiem świadomość, że jego wiedza realnie przywróciła komuś normalne życie.

Z perspektywy bostońskich badaczy - jak zaznacza dr Leonardo Riella - przekroczenie rocznej granicy funkcjonowania przeszczepu to ważny krok, lecz dopiero początek drogi do stworzenia stałej alternatywy dla dializ.