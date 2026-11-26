Zdrowie Z boku trudno to zrozumieć. Od środka trudno się uwolnić. Tak działa terroryzm intymny Oprac. Agata Daniluk |

Alicja Serafin o lukach w polskim prawie i braku przeciwdziałania przemocy wobec kobiet Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Nawet niezależne finansowo kobiety tkwią w krzywdzących relacjach. Co powstrzymuje je przed odejściem?

Próba rozstania z partnerem może nasilić kontrolę i nękanie. Dlaczego tak się dzieje?

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Przecież cię nie bije. Nie pije, zarabia na rodzinę, jest szanowanym człowiekiem. Czego jeszcze od niego oczekujesz? Takie pytania mogą słyszeć kobiety, których życie za zamkniętymi drzwiami wygląda zupełnie inaczej, niż wyobrażają sobie ich bliscy.

O tym, jak trudno rozpoznać przemoc, która nie pozostawia śladów na ciele, mówi dr hab. Magdalena Grzyb, kryminolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 25 listopada rozpoczęła się międzynarodowa kampania "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć", która potrwa do 10 grudnia.

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Terroryzm intymny. Kiedy kontrola staje się przemocą?

Gdzie przebiega granica między trudną relacją a systematycznym podporządkowywaniem sobie partnera? W kryminologii funkcjonuje termin coercive control, czyli opresyjna kontrola, określana również jako terroryzm intymny. Polega na stopniowym ograniczaniu wolności i autonomii drugiego człowieka, m.in. poprzez kontrolowanie finansów, izolowanie od bliskich czy manipulację psychologiczną.

- Część tych zachowań nazwiemy przemocą psychiczną, część być może nie zostałaby tak zakwalifikowana. Trzeba jednak patrzeć na nie całościowo, ponieważ nie są to odizolowane zachowania, ale cały zespół praktyk, które nie zawsze dają się zakwalifikować jako konkretne przestępstwo. Te niekiedy wieloletnie procesy podporządkowywania sobie drugiego człowieka są dobrze widoczne w badaniach kryminologicznych, ale wymiarowi sprawiedliwości trudno je uchwycić, a tym bardziej im przeciwdziałać - tłumaczy Magdalena Grzyb.

Rozpoznanie opresyjnej kontroli utrudniają też utrwalone wzorce kulturowe. Kryminolożka przypomina, że jeszcze w pierwszych dekadach XX wieku kobieta w przysiędze małżeńskiej ślubowała mężowi posłuszeństwo. - Niektóre zachowania są dla nas niemal niewidoczne, ponieważ traktujemy je jako naturalny porządek rzeczy. To mężczyzna ma rządzić, dominować. Niektóre kobiety uważają wręcz, że jest to stan pożądany - mówi ekspertka.

Gaslighting. Kiedy przestajesz ufać samej sobie

Jednym z narzędzi opresyjnej kontroli jest gaslighting - forma manipulacji psychologicznej, która sprawia, że osoba jej doświadczająca zaczyna wątpić w samą siebie. - Partner neguje doświadczenia kobiety, jej spostrzeżenia, pamięć, narzuca jej własną interpretację wydarzeń jako jedyną słuszną. Mówi: jesteś przewrażliwiona, histeryzujesz, nic takiego nie powiedziałem, nic ci nie zrobiłem, coś chyba masz z głową, wymyślasz sobie, masz paranoję. Odmawia jej w ten sposób prawa do własnej oceny rzeczywistości - wyjaśnia kryminolożka.

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Rozwój technologii dał sprawcom nowe narzędzia kontroli: możliwość śledzenia lokalizacji partnerki, sprawdzania jej korespondencji czy monitorowania kont bankowych. Do metod szantażu dołączyło wykorzystywanie intymnych zdjęć, także tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Choć uporczywe nękanie jest w Polsce przestępstwem, zdaniem Magdaleny Grzyb wciąż szwankuje egzekwowanie prawa.

Przemoc w "dobrych domach". Dlaczego niezależne kobiety nie odchodzą?

Przemoc domowa wciąż kojarzy się z alkoholem, biedą i społeczną marginalizacją. Tymczasem opresyjnej kontroli doświadczają również kobiety zamożne, wykształcone, zajmujące wysokie stanowiska. - W tych tak zwanych dobrych domach kontrolę często sprawuje się za pomocą słów, pieniędzy, szantażu. Nie brakuje tam również używek, tyle że są lepiej zamaskowane. Nie pije się taniej wódki, tylko dobrą whisky, wciąga "koks", ale to nie zmienia istoty rzeczy - mówi Magdalena Grzyb.

Dlaczego kobiety, które stać na samodzielne życie, trwają w krzywdzących je związkach?

- Kobieta zostaje z partnerem nie dlatego, że nie ma materialnych możliwości, żeby odejść. Może czuć się psychicznie tak uwikłana, że nie jest do tego zdolna. Boi się, co ludzie pomyślą, skoro wszyscy uważają ich za udaną parę, boi się, jak poradzi sobie sama - tłumaczy ekspertka.

Kryminolożka przywołuje przypadek wykształconej, dobrze sytuowanej i zaradnej życiowo kobiety, która związała się z mężczyzną nadużywającym alkoholu. Bliscy wielokrotnie pomagali jej odejść, ona jednak za każdym razem wracała. W końcu nawet oni się poddali. Zdaniem badaczki psychiczne uwikłanie w taką relację pod pewnymi względami przypomina uzależnienie.

- Kobiety doświadczające wieloletniego znęcania się czy opresyjnej kontroli funkcjonują psychologicznie nieco inaczej, a my, patrząc z zewnątrz, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego uwikłania. Bardzo trudno doprowadzić do zakończenia związku wbrew woli kobiety, a otoczenie nie jest w stanie tej woli w niej zaszczepić - podkreśla.

Przemoc po rozstaniu. Odejście nie zawsze oznacza koniec

Spakować rzeczy, wyprowadzić się, złożyć pozew o rozwód. Z perspektywy otoczenia rozwiązanie może wydawać się oczywiste. - W idealnym świecie powinno być tak, że kiedy jesteśmy źle traktowane, mówimy: basta, odchodzimy i przemoc się kończy. W praktyce zachowania kontrolujące, nękanie mogą się jeszcze nasilić, kiedy kobieta chce odejść. W skrajnych przypadkach dochodzi do zabójstwa partnerki - ostrzega kryminolożka.

Sytuacja komplikuje się, gdy para ma wspólne dzieci. - Nawet upływ kilku lat od rozwodu nie gwarantuje kobiecie bezpieczeństwa. Mężczyźni wykorzystują niekiedy kontakty z dziećmi, żeby nadal kontrolować byłe partnerki - wskazuje ekspertka.

Dlatego, zdaniem Magdaleny Grzyb, tak ważne jest stosowanie zakazów zbliżania się i poważne traktowanie przez organy ścigania zgłoszeń dotyczących gróźb karalnych.

Jak udowodnić przemoc, której nie widać?

Nie ma zdjęć obrażeń ani obdukcji. Są za to lata doświadczeń, których znaczenie trudno oddać podczas jednego przesłuchania. Zdaniem kryminolożki większym problemem niż niedoskonałość polskiego prawa jest nieskuteczność jego egzekwowania.

- Kobieta zgłasza na policji, że jest uporczywie nękana, a postępowanie zostaje umorzone albo odmawia się jego wszczęcia, ponieważ nie dostrzeżono powagi sytuacji. Są też sprawy, które ciągną się latami. Uzyskanie wyroku skazującego z art. 207 kodeksu karnego, czyli za znęcanie się, jest nie lada wyczynem, a orzekane kary są w mojej ocenie często śmiesznie niskie - mówi Magdalena Grzyb.

Co należałoby zmienić? Kryminolożka postuluje szersze wdrożenie zaleceń GREVIO, czyli zespołu ekspertów monitorujących realizację konwencji stambulskiej. - Przede wszystkim włączyłabym sądy rodzinne, które są przecież na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o regulowanie relacji rodzinnych, w rozpoznawanie przypadków przemocy domowej i przeciwdziałanie jej. Uważam, że wiele trudnych sytuacji wynika właśnie z niewłaściwego działania tych sądów - mówi.

W tym kontekście zwraca również uwagę na zmieniające się postrzeganie roli matki. - Partnerski model ojcostwa jest bardzo cenny, ale jego promowanie nie może się odbywać kosztem deprecjonowania macierzyństwa, odbierania kobietom dzieci i przymykania oczu na przemoc wobec nich - zaznacza.

Kobiety również stosują przemoc

Czy płeć sprawcy ma znaczenie? Zdaniem Magdaleny Grzyb w ocenie przemocy domowej trzeba uwzględnić nie tylko jej konsekwencje, ale też okoliczności, w jakich do niej dochodzi. - Oczywiście, kobiety również znęcają się nad członkami rodziny, w tym nad dziećmi i partnerami. Nie zrównywałabym jednak tych zjawisk. Jeśli kobieta zamachnie się na partnera patelnią i ten wyląduje w szpitalu, będą o tym pisały wszystkie portale internetowe. Natomiast kiedy mężczyzna znęca się nad kobietą, ryzyko, że straci ona zdrowie, a nawet życie, jest znacznie większe - mówi kryminolożka.

Zwraca też uwagę, że za niektórymi aktami agresji wobec partnera kryje się wieloletnia historia doświadczania przemocy przez kobietę.

Jak pomóc osobie doświadczającej przemocy?

Bliscy, którzy po raz kolejny pomagają kobiecie odejść, a później obserwują jej powrót do partnera, mogą czuć się bezradni. Co mogłoby pomóc przełamać ten mechanizm? - Kiedyś na konferencji słyszałam wypowiedź kobiety, która przez lata pracowała w amerykańskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej. Mówiła o tym, jak ważne jest całkowite odcięcie na pewien czas osoby pokrzywdzonej od sprawcy, żeby mogła psychicznie zdystansować się od tej sytuacji i zregenerować - opowiada Magdalena Grzyb.

- Być może kilka miesięcy takiego wytchnienia rzeczywiście by pomogło. Nie chodzi o częściowe zerwanie kontaktów, kiedy nadal spotykamy się w imię dobra dziecka, ale o rzeczywiste uwolnienie się spod wpływu sprawcy - dodaje kryminolożka.