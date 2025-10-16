Przełom w leczeniu anemii? Chodzi o żelazo

Niedokrwistość może być spowodowana infekcjami, czynnikami genetycznymi lub niedoborami żywieniowymi. Objawia się między innymi zmęczeniem, drażliwością, problemami z koncentracją, bólami głowy, wypadaniem włosów, kruchymi paznokciami i suchą skórą. Czasem pojawiają się zaburzenia apetytu (tzw. pica), na przykład chęć jedzenia i przeżuwania papieru, ziemi czy lodu.
W często występującej niedokrwistości z niedoboru żelaza dochodzi do upośledzenia syntezy hemu i powstawania czerwonych krwinek mniejszych niż prawidłowe i zawierających mniej hemoglobiny. Za mała liczba czerwonych krwinek nie wystarcza do transportu tlenu w organizmie.
Osobom cierpiącym na tę przypadłość lekarze przepisują zwykle doustne suplementy żelaza oraz leczą ewentualną przyczynę niedokrwistości. Organizm wchłania tylko część żelaza - reszta pozostająca w przewodzie pokarmowym może powodować działania niepożądane - podrażnienie, zaburzenie równowagi mikrobiomu i nawet miejscowy stan zapalny jelit. Dlatego suplementy żelaza są czasami przepisywane razem z probiotykami, zawierającymi pożyteczne bakterie.
Innowacyjny suplement z żelazem
Teraz Poonam Sagar, Nitin Kumar Singhal i ich współpracownicy z Panjab University w Chandigarh (Indie) poszli o krok dalej, dodając prebiotyki (które są w zasadzie pożywieniem dla bakterii probiotycznych), aby stworzyć trzyelementowy suplement żelaza, który może być skuteczniejszy niż istniejące opcje. Naukowcy połączyli błonnik pokarmowy z prosa, probiotyczne bakterie Lactobacillus rhamnosus oraz kompleks zawierający żelazo. W badaniach klinicznych, których wyniki zostały opublikowane na łamach pisma "ACS Applied Materials & Interfaces", stosowanie "potrójnego" suplementu skutecznie przywróciło poziom żelaza we krwi u myszy z anemią, nie wywołując reakcji zapalnej ani nie zaburzając równowagi mikrobioty jelitowej. Po dwóch tygodniach u myszy karmionych suplementem udało się przywrócić do normy poziom hemoglobiny, zaobserwowano skuteczne wchłanianie żelaza przez organizm oraz zwiększoną ekspresję genów związanych z transportem żelaza przez czerwone krwinki, co wskazuje na przywrócenie metabolizmu żelaza. Przywrócono też populację pożytecznych bakterii jelitowych w porównaniu z myszami z niedokrwistością.
- Dzięki rozwojowi dostarczania żelaza za pomocą biomateriałów, badania te oferują przełomowe podejście do leczenia anemii, bezpośrednio przyczyniając się do poprawy odżywiania i długoterminowego zdrowia publicznego – wyjaśnia Poonam Sagar.
Autorka/Autor: annabie/ap
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock