Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi
Akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi
Zdrowie

Przełom w leczeniu anemii? Chodzi o żelazo

shutterstock_2180813011
Gościem podcastu Joanny Kryńskiej był wybitny neurochirurg, prof. Mirosław Ząbek
Naukowcy z Indii odkryli, że suplement żelaza z dodatkiem probiotyków i prebiotyków mógłby pomóc osobom cierpiącym na anemię, nie szkodząc ich układowi pokarmowemu. To ważne, bo doustne preparaty żelaza mogą czasem powodować jego nadmiar, a to grozi podrażnieniem i/lub stanem zapalnym jelit.

Niedokrwistość może być spowodowana infekcjami, czynnikami genetycznymi lub niedoborami żywieniowymi. Objawia się między innymi zmęczeniem, drażliwością, problemami z koncentracją, bólami głowy, wypadaniem włosów, kruchymi paznokciami i suchą skórą. Czasem pojawiają się zaburzenia apetytu (tzw. pica), na przykład chęć jedzenia i przeżuwania papieru, ziemi czy lodu.

Nasiona dyni obniżają cholesterol. Mogą też pomóc na prostatę
Dowiedz się więcej:

Nasiona dyni obniżają cholesterol. Mogą też pomóc na prostatę

W często występującej niedokrwistości z niedoboru żelaza dochodzi do upośledzenia syntezy hemu i powstawania czerwonych krwinek mniejszych niż prawidłowe i zawierających mniej hemoglobiny. Za mała liczba czerwonych krwinek nie wystarcza do transportu tlenu w organizmie.

Osobom cierpiącym na tę przypadłość lekarze przepisują zwykle doustne suplementy żelaza oraz leczą ewentualną przyczynę niedokrwistości. Organizm wchłania tylko część żelaza - reszta pozostająca w przewodzie pokarmowym może powodować działania niepożądane - podrażnienie, zaburzenie równowagi mikrobiomu i nawet miejscowy stan zapalny jelit. Dlatego suplementy żelaza są czasami przepisywane razem z probiotykami, zawierającymi pożyteczne bakterie.

Innowacyjny suplement z żelazem

Teraz Poonam Sagar, Nitin Kumar Singhal i ich współpracownicy z Panjab University w Chandigarh (Indie) poszli o krok dalej, dodając prebiotyki (które są w zasadzie pożywieniem dla bakterii probiotycznych), aby stworzyć trzyelementowy suplement żelaza, który może być skuteczniejszy niż istniejące opcje. Naukowcy połączyli błonnik pokarmowy z prosa, probiotyczne bakterie Lactobacillus rhamnosus oraz kompleks zawierający żelazo. W badaniach klinicznych, których wyniki zostały opublikowane na łamach pisma "ACS Applied Materials & Interfaces", stosowanie "potrójnego" suplementu skutecznie przywróciło poziom żelaza we krwi u myszy z anemią, nie wywołując reakcji zapalnej ani nie zaburzając równowagi mikrobioty jelitowej. Po dwóch tygodniach u myszy karmionych suplementem udało się przywrócić do normy poziom hemoglobiny, zaobserwowano skuteczne wchłanianie żelaza przez organizm oraz zwiększoną ekspresję genów związanych z transportem żelaza przez czerwone krwinki, co wskazuje na przywrócenie metabolizmu żelaza. Przywrócono też populację pożytecznych bakterii jelitowych w porównaniu z myszami z niedokrwistością.

"Dziecko, początkowo zdrowe, traci wszelkie funkcje". Przełom w leczeniu rzadkiej choroby
Dowiedz się więcej:

"Dziecko, początkowo zdrowe, traci wszelkie funkcje". Przełom w leczeniu rzadkiej choroby

- Dzięki rozwojowi dostarczania żelaza za pomocą biomateriałów, badania te oferują przełomowe podejście do leczenia anemii, bezpośrednio przyczyniając się do poprawy odżywiania i długoterminowego zdrowia publicznego – wyjaśnia Poonam Sagar.

Autorka/Autor: annabie/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowiesuplementy dietyBadania naukowe
Czytaj także:
imageTitle
Mama na stoku. Aleksandra Król-Walas żyje marzeniem o medalu olimpijskim
Najnowsze
Ta ruina to "dwór rodzinny Chopina"?
Ta ruina to "dwór rodzinny Chopina"? Oto jego historia
Gabriela Sieczkowska
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński
Akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi
Polska
Yang (Jack) Gao i publiczność podczas Konkursu Chopinowskiego
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"
WARSZAWA
Urząd Imigracji i Punktów Kontrolnych
Złapał je wszystkie. 25-latek ma problemy przez kolekcję Pokémonów
Ciekawostki
Komisja Europejska
Komisja Europejska ogłasza mapę drogową dla obronności. Oto priorytety
Świat
shutterstock_2355405907
Akcje polskiego giganta mocno w dół. Firma odpiera zarzuty
BIZNES
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"
BIZNES
38 min
pc
Z czym mierzą się studenci? "Czujemy niepokój wcześniej niż inne pokolenia"
Debata TVN24+
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość bramkarza reprezentacji Polski
EUROSPORT
Dostarczył pizzę mimo powodzi
Kurier dostarczył pizzę kajakiem
METEO
Łukasz Mejza
Mejza: zrzekam się immunitetu
Polska
shutterstock_2312617935
Były prezes Intela: żyjemy w bańce AI. To pęknie
BIZNES
Prawnicy zostali uniewinnieni (zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżono ich o przywłaszczenie blisko 3 mln zł KUL. Jest prawomocny wyrok
Lublin
shutterstock_2183395155
Banki nie mają prawa tego robić. Wyrok sądu
BIZNES
shutterstock_2348933015
Fuzja gigantów. Ministerstwo wysyła pismo
BIZNES
Julia Roberts
Ten film sprawił, że córka oddała jej telefon. "Nie chcę go"
Kultura i styl
imageTitle
Paolini o krok od WTA Finals
EUROSPORT
41 min
pc
"Straszliwie poważny problem". Liczba zgłoszeń od studentów lawinowo rośnie
Debata TVN24+
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Najnowsze dane o wzroście cen
BIZNES
Tomasz Zimoch
Zimoch nie odpuszcza. "A to sobie składaj pozew"
Polska
imageTitle
Uszczęśliwił setki dzieci. Piękny gest pogromcy Polaka
EUROSPORT
Chey Tae-won
Miliardowy "rozwód stulecia". Jest decyzja sądu
BIZNES
Strzelnica w Raculi
Zatrzymano właściciela psów, które zagryzły 46-latka. Apel prokuratury
Lubuskie
Jerzy Owsiak
34. Finał WOŚP. Nowe informacje dla sztabów i wolontariuszy
Polska
imageTitle
Świątek zarobiła krocie. Na liście wszech czasów jest już druga
EUROSPORT
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz
Próbował okraść lombard. Został zatrzymany
Wszedł do lombardu z kijem baseballowym i zażądał kosztowności
Kujawsko-Pomorskie
Legniccy policjanci rozbili grupę złodziei elektroniki działającą w całej Polsce
Jeździli po Polsce i okradali sklepy z elektroniką
Wrocław
Policyjni technicy na miejscu tragedii
Sekcje ofiar trwają, przesłuchanie 25-latka jeszcze dziś
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica