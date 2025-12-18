Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Nie przeklinaj już nieaktualne? "Może przynosić korzyści"

pompki ćwiczenia sport
500 złotych za przekleństwo w polu
Źródło: TVN24
Przekleństwa, nawet wypowiadane w chwili frustracji, mogą przynosić wymierne korzyści. Sugerują to badacze z Keele University w Wielkiej Brytanii. Twierdzą między innymi, że wulgaryzmy zwiększają koncentrację i wytrzymałość. Jak to możliwe?

Przeklinanie może realnie zwiększać siłę i wytrzymałość fizyczną - to wnioski, którymi brytyjscy badacze podzielili się na łamach "American Psychologist". Naukowcy poddali obserwacji 192 osoby - polecili im między innymi wykonywanie pompek z powtarzaniem co dwie sekundy przekleństwa albo słowa neutralnego, a potem pytali o samopoczucie.

Nietypowa terapia w wielkopolskiej wsi. Dziesięć wrzosówek już w gotowości
Dowiedz się więcej:

Nietypowa terapia w wielkopolskiej wsi. Dziesięć wrzosówek już w gotowości

Odpowiedzi doprowadziły do konkluzji, że wulgaryzmy pomagają przełamywać zahamowania, zwiększają koncentrację oraz sprzyjają maksymalnemu wykorzystaniu możliwości fizycznych w zadaniach wysiłkowych.

Przeklnij, będziesz silniejszy?

Jak zauważyli w swojej publikacji naukowcy, przekleństwa - nawet wypowiadane w chwili frustracji - są postrzegane jako niekulturalne i społecznie naganne. - W wielu sytuacjach ludzie powstrzymują się, świadomie lub nie, przed użyciem pełni swoich sił. Przeklinanie jest łatwo dostępnym sposobem, by poczuć się bardziej skupionym, pewnym siebie, mniej rozproszonym i po prostu dać z siebie więcej - powiedział główny autor badania, dr Richard Stephens z Keele University. Jego zespół wykazał, że przeklinanie poprawia wyniki w testach siły i wytrzymałości fizycznej, pomagając ludziom pokonać wewnętrzne ograniczenia i zwiększyć poziom wykonywanego wysiłku. Wcześniej ci sami badacze udowodnili, że osoby, które przeklinają, lepiej radzą sobie z takimi wyzwaniami jak długotrwałe zanurzanie ręki w lodowatej wodzie lub robienie pompek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2646412545
Wystarczą pojedyncze papierosy, a zagrożenie rośnie o blisko 60 procent
Anna Bielecka
para zakochani związek dłonie pierścionek couple miłość relacja związki shutterstock_2253898721
Małżeństwo może chronić przed poważną chorobą. Ale pod jednym warunkiem
chod chodzenie bieganie jogging shutterstock_2594831619
Jeden dłuższy spacer w ciągu dnia czy kilka krótszych? Naukowcy sprawdzili
Anna Bielecka

- Uzyskaliśmy wtedy powtarzalne, wiarygodne wyniki. Jednak nadal zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego przeklinanie tak nam pomaga i jaki mechanizm psychologiczny za tym stoi - powiedział dr Stephens. Badacze postawili hipotezę, że używanie wulgaryzmów rozluźnia mechanizmy kontroli - kiedy klniemy, zrzucamy społeczne ograniczenia i pozwalamy sobie na więcej. Aby to sprawdzić, przeprowadzili wspomniany eksperyment: 192 uczestników wykonywało pompki na krześle, powtarzając co dwie sekundy albo wybrane przez siebie przekleństwo, albo słowo neutralne. Po zakończeniu zadania odpowiadali na pytania dotyczące swojego stanu psychicznego w trakcie ćwiczenia. Mieli określić, czy odczuwali pozytywne emocje, czy byli rozbawieni sytuacją. Opisywali także swój poziom rozproszenia i pewności siebie oraz doświadczenie tzw. przepływu psychologicznego, czyli stanu intensywnego, przyjemnego skupienia na wykonywanej czynności.

Proste narzędzie, ale...

Wyniki potwierdziły przypuszczenia naukowców. Po pierwsze - osoby, które przeklinały, były w stanie utrzymać ciężar własnego ciała istotnie dłużej niż te, które powtarzały neutralne słowo. Po drugie - różnice te można było wyjaśnić wzrostem poczucia przepływu i pewności siebie, a także odwróceniem uwagi od dyskomfortu. Zdaniem badaczy, tłumaczy to, dlaczego przeklinanie jest tak powszechne. - To proste, tanie, dostępne i niepowodujące skutków ubocznych narzędzie, które może poprawić naszą wydajność wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowego impulsu - podsumował Stephens.

Jednak, przeprowadzając wcześniejsze badania w 2011 roku, badacz wykazał, że przeklinanie działa jak środek przeciwbólowy, ale tylko pod warunkiem, że nie jest nadużywane. Tłumaczył wtedy to zjawisko jako mechanizm tzw. znieczulenia wywołanego stresem. Chodzi o to, że przeklinanie wywołuje reakcję emocjonalną z towarzyszącym temu uwolnieniem dawki adrenaliny, która blokuje ból.

Objawy miała już jako nastolatka. Diagnozę dostała w wieku 74 lat
Dowiedz się więcej:

Objawy miała już jako nastolatka. Diagnozę dostała w wieku 74 lat

U osób przyzwyczajonych do przeklinania, niecenzuralny język nie wywołuje już reakcji emocjonalnej, a co za tym idzie, nie zwiększa odporności na ból.

Teraz Stephens i jego zespół planują sprawdzić, czy podobny efekt ma miejsce również w innych sytuacjach wymagających przełamania niepewności. Analizują już wpływ przeklinania na wystąpienia publiczne oraz zachowania związane z inicjowaniem relacji romantycznych, czyli w dwóch kontekstach, w których ludzie często się wahają i nadmiernie analizują swoje działania.

Autorka/Autor: ap/adan

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiePsychologiaćwiczeniaBadania naukowe
Czytaj także:
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
BIZNES
Chłodno, pochmurno, mgła, brak śniegu
Coraz zimniej. Co nas czeka przed świętami Bożego Narodzenia
METEO
Agnieszka Kotlarska
Zamordowana na oczach męża i córki. Wstrząsająca opowieść o Miss Polski
Kultura i styl
imageTitle
Szokujące dane dotyczące zarobków piłkarek
EUROSPORT
Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Lekarka nie przyszła do pracy, jej ciało znaleźli na podwórku. Areszt dla 45-latka
WARSZAWA
Mark Rutte z wizytą w Polsce
Szef NATO z wizytą w Polsce. Podkreśla nasz "kluczowy wkład we wspólne bezpieczeństwo"
Polska
Okręt patrolowy marynarki wojennej widoczny z promenady nad jeziorem Maracaibo w Wenezueli
Tankowce "na kwarantannie". Potężny cios w eksport
BIZNES
Na zakup nieruchomości na kredyt potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem
Tak się zmienią ceny najmu w 2026 roku
BIZNES
EN_01469338_0013
Podnieśli ceny biletów, wydłużyli płatne parkowanie. Duże zmiany w Krakowie
Kraków
imageTitle
Holendrzy boją się polskich kibiców. Wprowadzili specjalne procedury
EUROSPORT
imageTitle
Taki sukces nie zdarza się co dzień. Ma 50. triumf w Pucharze Świata
EUROSPORT
Jacek Kurski
W PiS "inicjatywa" w sprawie "usunięcia Kurskiego" z partii
Polska
Donald Trump
Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały
BIZNES
Kometa 3I/ATLAS
Kometa 3I/ATLAS już lada moment znajdzie się najbliżej Ziemi
METEO
Tego mężczyzny szuka krakowska policja
Groził dziecku w tramwaju. Policja szuka tego mężczyzny
Kraków
40 min
pc
Żonglowanie polexitem. Czym może się skończyć przekraczanie kolejnych granic?
WITajcie w mojej bańce
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
BIZNES
Donald Tusk
Rozebrany Okrągły Stół "jak znalazł dla PiS-u", bo tam "mordobicie trwa w najlepsze"
Polska
Głazy w Bolonii
Zaskakujący widok na historycznym placu w Bolonii
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek w miejscowości Zołcza-Ugory
Kierowca wypadł z kabiny, przygniótł go bus
Kielce
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu
Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"
Kielce
Posłanka Kurowska: "Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla". To nieprawda
Mail "wysłany z serwerów" w Sejmie. Kurowska: kancelaria musi to udowodnić
Polska
imageTitle
Znakomity początek nie pomógł. Scottish Open już bez mistrza świata
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Zwrot w sprawie delegacji na rozmowy z Zełenskim? "Do MSZ wpłynęło zaproszenie"
Polska
Abp Adrian Galbas
Opłatek w Sejmie. Arcybiskup z prośbą
Polska
pap_20181219_0G8
Sprawa testamentu. Nieoficjalnie: prokuratura zwróci się o uchylenie immunitetu Piebiaka
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ
Gabriela Sieczkowska
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
BIZNES
Sudańscy uchodźcy czekają na swoją kolej, by napić się wody (13.02.2025 roku)
Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia
Świat
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamiast leków na odchudzanie dostawali jabłko albo pudełko zapałek
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica