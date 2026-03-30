Zdrowie

"Proszę nie zawracać głowy" słyszały latami. Dziś wreszcie mają dostęp do pełnej opieki

kobieta bol endometrioza shutterstock_2383296239_1
Od 1 lipca refundowane jest wysokospecjalistyczne leczenie endometriozy
Ta choroba dotyka nawet co dziesiątą Polkę, a jeszcze do niedawna systemowo była kompletnie pomijana. Kobiety słyszały, że "taka ich uroda" i cierpiały w ukryciu, a niewyobrażalnie dokuczliwe objawy często były lekceważone, nawet przez lekarzy. Dopiero w ubiegłym roku refundacją objęte zostały zarówno diagnostyka, jak i zaawansowane leczenie endometriozy.

Proszę wrócić do domu i nie zawracać mi głowy - taki przekaz często słyszały chore. Niektóre kobiety się poddawały, inne latami szukały diagnozy. Odwiedzały kilku, kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu lekarzy różnych specjalizacji. Wydawały na to ogromne pieniądze, a gdy w końcu dostawały diagnozę - a średnio od 8 do 10 lat w Polsce czekamy na diagnozę - zderzały się z kolejną ścianą, czyli z tym, że zoperowanie skomplikowanej i głęboko naciekającej endometriozy na NFZ w zasadzie było niemożliwe - mówiła w lipcu ubiegłego roku na antenie TVN24 Magda Łucyan, współautorka głośnego reportażu "Taka twoja uroda" z 2021 roku.

To ten materiał, przygotowany wspólnie z Katarzyną Górniak, dał pacjentkom podmiotowość, rozpoczął głośną i otwartą dyskusję o ich cierpieniu i potrzebach. Na realne zmiany kobiety musiały jednak zaczekać jeszcze cztery lata.

OGLĄDAJ: "Powiedziałam: mamo, chcę umrzeć, to nie jest życie"
Endometrioza

"Powiedziałam: mamo, chcę umrzeć, to nie jest życie"

"Jeśli ktoś tego bólu nie doświadczył, to nie wierzy"

Endometrioza to choroba ginekologiczna, która może dotyczyć około 10 procent kobiet w wieku rozrodczym. Jej objawy nie zawsze są charakterystyczne.

"Z reguły obecność endometriozy jest związana z dotkliwymi bólami, początkowo okresowymi, a na dalszych etapach choroby stałymi. Ból utrudnia kobiecie prawidłowe funkcjonowanie społeczne i życie zawodowe. Nieleczona endometrioza, w miarę upływu czasu, obejmuje coraz większe obszary w jamie brzusznej, a zdarza się, że również pojawiają się ogniska odległe, np. w płucach. Może prowadzić do niepłodności, bóli jelit i pęcherza moczowego" - czytamy na rządowej stronie internetowej.

Istotą choroby jest nieprawidłowy rozrost tkanki endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jamą macicy. Jej przebieg wiąże się z włóknieniem i reakcją zapalną. To opis podręcznikowy, a to, co dla wielu pacjentek oznacza życie z endometriozą, najlepiej opisuje określenie "niewyobrażalny ból".

- Jeśli ktoś tego bólu nie doświadczył, to nie wierzy, a potrafi on być naprawdę przerażający. Pamiętam ze studiów moją koleżankę z grupy, którą miesiąc w miesiąc koledzy wynosili z zajęć, bo ten ból powodował omdlenia, wymioty, był niewyobrażalny - mówiła w podcaście "Wywiad Medyczny" Joanny Kryńskiej w TVN24+ doktor Joanna Jacko, specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej.

- To jest choroba bez zasad. Może być sytuacja taka, że mamy zaawansowaną chorobę bez żadnych dolegliwości i odwrotnie: że mamy bardzo subtelne zmiany na otrzewnej, które wywołują bardzo silne objawy bólowe, nie tylko w trakcie miesiączki, ale także pomiędzy miesiączkami. To choroba, która różnie przebiega. Nie wiemy, którą pacjentkę uda nam się wyleczyć, a u której za chwilę będzie nawrót - podkreślała lekarka.

"To muszą być naprawdę specjaliści, profesjonaliści"

W marcu ubiegłego roku w TVN24+ odbyła się debata poświęcona endometriozie. Zaproszenie do udziału w niej przyjęła ówczesna ministra zdrowia Izabela Leszczyna. W trakcie dyskusji zadeklarowała, że kończą się prace nad rozporządzeniem, dzięki któremu od 1 lipca będzie można w Polsce leczyć endometriozę dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zuzanna Kuffel

Dodała, że powstaną centra leczenia endometriozy. - Nie będą mogli tej zaawansowanej endometriozy leczyć wszyscy w każdym szpitalu. To muszą być naprawdę specjaliści, profesjonaliści - tłumaczyła Leszczyna.

"NFZ wycenił je tak dobrze, jak wyceniały je ośrodki prywatne"

Szefowa resortu zdrowia dotrzymała słowa i od lipca 2025 roku zaczął funkcjonować nowy model opieki, obejmujący bezpłatny dostęp do diagnostyki i leczenia: zarówno zachowawczego, operacyjnego i pooperacyjnego zaawansowanej endometriozy.

- Tak bardzo zależy nam na dzietności, na rozmnażaniu, a połowa przyczyn braku dzieci u kobiet, które tych dzieci chcą, to jest właśnie endometrioza. Leczy się ją różnie. Decydenci zajęli się tym najtrudniejszym sposobem leczenia, czyli operacyjnym. Nie zawsze tak trzeba, ale myślę, że pacjentki chcą wiedzieć, co się zmieni. Zmieni się to tak, że te operacje nie będą już musiały być przesuwane do sektora prywatnego. NFZ wycenił je tak dobrze, jak wyceniały je ośrodki prywatne – mówiła w TVN24 Katarzyna Górniak.

30 marca obchodzony jest Światowy Dzień Endometriozy. Wydarzenie ma na celu zwiększenie społecznej świadomość na temat endometriozy, zwrócenie uwagi na trudności, z jakimi borykają się kobiety dotknięte tą chorobą, oraz podkreślenie potrzeby prowadzenia badań naukowych w celu lepszego zrozumienia endometriozy i poprawy opieki nad pacjentkami.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

endometrioza, Pacjent, Ginekologia, Resort zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, TVN, Izabela Leszczyna
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica