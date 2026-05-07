Zdrowie Profilaktyka weszła w krew. "Moje Zdrowie" z milionami zgłoszeń Piotr Wójcik |

Rusza program "Moje zdrowie". Dostępny dla osób po 20. roku życia

Kluczowe fakty: Program zastąpił wcześniejszy projekt "Profilaktyka 40 plus", obniżając próg wiekowy i obejmując młodsze grupy dorosłych, które dotychczas były najmniej przebadane.

Zainteresowanie "Moim zdrowiem" wykazało ponad 14 proc. osób w wieku 20-39 lat, co potwierdza skuteczność obniżenia wieku uprawniającego do udziału.

Co zrobić, aby skorzystać z badań?

Resort zdrowia przypomina w opublikowanej w rządowym serwisie internetowym notatce, że "Moje Zdrowie" to odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań ochrony zdrowia: jak skutecznie zapobiegać chorobom, zamiast reagować dopiero na ich skutki.

"Mocno zaniedbana grupa pacjentów"

Program umożliwia każdemu po 20. roku życia wykonanie zestawu badań, których wyniki zostaną później przeanalizowane przez lekarzy. Zastąpił on inny, wielokrotnie przedłużany program "Profilaktyka 40 plus".

- Sukces programu "Moje Zdrowie" pokazuje ogromną zmianę w podejściu Polek i Polaków do profilaktyki. Prawie 4 miliony zgłoszeń to dowód, że o zdrowiu coraz częściej myślimy kompleksowo. Profilaktyka to zdecydowanie jedna z najważniejszych inwestycji w zdrową przyszłość całego społeczeństwa. Promocja profilaktyki ma istotne znaczenie także ze względu na ustanowiony przez Sejm RP Rok Profilaktyki Zdrowotnej - mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Założenia programu, już w momencie jego uruchomienia, pozytywnie oceniali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zwracali uwagę między innymi na to, że w porównaniu z poprzednim - znacznie obniżony został próg wiekowy uprawniający do skorzystania. A to właśnie tzw. młodzi dorośli dotychczas byli najgorzej przebadaną grupą polskich pacjentów.

- Kwestia obniżenia wieku uprawniającego do korzystania z programu do 20 lat jest bardzo ważna, bo to mocno zaniedbana grupa pacjentów. Mało jest osób młodych, które się chcą leczyć, ale grupa ta jest wzrastająca w porównaniu z populacją obecnych 40-, 50-latków. Nie dziwi mnie więc to, że młode osoby, które są świadome, chętnie korzystają z takiej opcji. Dotychczas nie było dla nich praktycznie żadnej oferty po bilansach zdrowia dzieci, które kończyły się w wieku 19 lat. Duże zainteresowanie potwierdza dobre założenia programu - mówił już na starcie programu w rozmowie z tvn24.pl dr Michał Sutkowski, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Inwestycja, która się zwraca

Z najświeższych danych Centrum e-Zdrowia wynika, że zainteresowanie udziałem (mierzone jako wypełnienie ankiety wstępnej) wykazało 14,09 proc. osób w wieku 20-29 lat, 14,11 proc. w wieku 30-39 lat oraz 12,16 proc. w wieku 40-49 lat. Najmniejsze zainteresowanie było w grupach 60-69 lat (11,66 proc.) i 80+ (8,95 proc.).

- Zwraca uwagę fakt, że z programu chętnie korzystają 20- i 30-latkowie, którzy dostali szansę na wykonanie badań i omówienie wyników z personelem medycznym właśnie w ramach programu "Moje Zdrowie". Nikogo nie trzeba przekonywać, że profilaktyka i regularna kontrola swojego organizmu to inwestycja, która się zwraca - mówi prezes NFZ Filip Nowak.

Jak skorzystać z programu "Moje Zdrowie"?

Aby wziąć udział w programie Moje Zdrowie, należy najpierw wypełnić ankietę, w której pacjent zostanie zapytany między innymi o wykształcenie i warunki socjalne, wagę, wzrost czy występowanie chorób cywilizacyjnych w rodzinie. Porządkuje ona informacje o stanie zdrowia pacjenta i ułatwia przygotowanie do wizyty lekarskiej. Ankietę można wypełnić przez Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP lub w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jeśli pacjent potrzebuje pomocy przy wypełnianiu formularza, to w przychodni może go w tym wesprzeć pracownik medyczny.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie zostaną zlecone badania. Skierowanie na nie wystawia pracownik medyczny w POZ. Poinformuje on pacjenta również o możliwości wykonania badań. Placówka ma na takie działanie 30 dni. Zakres podstawowy badań diagnostycznych obejmuje:

morfologię krwi,

glukozę

kreatyninę (z eGFR - pozwala wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek), lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL,

triglicerydy - to kluczowe w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych)

TSH (hormon tyreotropowy - podstawowe badanie zlecane w diagnostyce chorób tarczycy),

badanie ogólne moczu.

W zależności od wieku i wyniku ankiety zakres ten może zostać poszerzony o:

ALAT, ASPAT i GGTP (panel badań pozwalających wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby)

PSA całkowity (u mężczyzn - diagnostyka raka prostaty),

anty-HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C),

lipoproteinę (a) (w ramach programu to badanie jest wykonywane raz w życiu - pozwala wcześnie wykryć dziedziczne choroby metaboliczne, takie jak hipercholesterolemia rodzinna).

Osoby powyżej 60. roku życia będą zbadane również pod kątem zachowania funkcji poznawczych.

Po wykonaniu badań pacjent otrzymuje zaproszenie na wizytę podsumowującą. Odbywa się ona w przychodni POZ w ciągu 14 dni od momentu, w którym placówka otrzyma wyniki. Po przeanalizowaniu wyników i zbadaniu parametrów, takich jak ciśnienie, tętno, waga i wzrost pracownik medyczny przygotuje indywidualny plan zdrowotny (IPZ). Z programu można korzystać co 5 lat w wieku 20-49 lat oraz co 3 lata po 50. roku życia.