Zdrowie

Problem dotyczy już 3 milionów Polaków, a chorych przybywa

|
Stan przedcukrzycowy u coraz większej liczny ludzi na świecie
Diabetolożka dr. Olga Turowska o cukrzycy
Źródło: TVN24
Jest jedną z głównych chorób cywilizacyjnych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, obecnie z cukrzycą żyje w Polsce około 3 milionów osób, ale do 2030 roku będzie ich nawet 4,2 miliona. Zachorować może każdy, bez względu na wiek. "Cukrzyca rozwija się powoli i wiele osób nie wie, że na nią choruje. Dlatego warto regularnie sprawdzać swoje wyniki badań" - przypomina resort zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Cukrzyca to jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych, a skala tego problemu rośnie. Ta cywilizacyjna choroba rozwija się powoli i często pozostaje długo niezauważona.
  • Postęp technologiczny i nowe leki, szczególnie w cukrzycy typu 2 znacząco poprawiają jakość życia pacjentów.
  • W cukrzycy typu 2 kluczowe znaczenie ma zdrowy styl życia - utrzymanie prawidłowej masy ciała, ograniczenie cukrów prostych i aktywność fizyczna oraz regularne badania kontrolne.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Jak czytamy  na stronie Ministerstwa Zdrowia, cukrzyca to choroba metaboliczna. "Z powodu nieprawidłowego działania trzustki i wydzielania insuliny następuje hiperglikemia, czyli podwyższone stężenie glukozy we krwi. Istnieją 4 typy cukrzycy, a najczęstszy z nich to typ 2. Wynika między innymi z niezdrowego stylu życia i diety, czemu w dużym stopniu można zapobiec" - pisze resort zdrowia.

Zdecydowanie rzadziej występującą postacią choroby jest cukrzyca typu 1. Choroba rozpoczyna się gwałtownie, przeważnie w młodym wieku. "Spowodowana jest rzeczywistym brakiem insuliny na skutek procesu autoimmunologicznego (niszczenia komórek beta trzustki), co skutkuje koniecznością podawania insuliny egzogennej przez cały okres życia pacjenta" - wskazuje Ministerstwo Zdrowia.

Jak leczy się cukrzycę typu 1?

Podstawą leczenia cukrzycy jest utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. "W zależności od typu choroby stosuje się insulinoterapię (głównie cukrzyca typu 1 - red.) lub leki doustne, obniżające glikemię w cukrzycy typu 2. Równie ważna jest zmiana stylu życia - zdrowa, zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna oraz kontrola masy ciała" - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Postęp, jaki się dokonał w ostatnich latach w medycynie i nowych technologiach sprawił, że zarówno monitorowanie, jak i leczenie cukrzycy, jest już dużo łatwiejsze, a choroba nie utrudnia normalnego funkcjonowania tak, jak jeszcze kilka-kilkanaście lat temu. Zdaniem ekspertów, największym przełomem technologicznym ostatnich lat były systemy ciągłego monitorowania glikemii i automatyczne pompy dawkujące insulinę. To urządzenia, które działając w połączeniu z systemami ciągłego monitorowania glikemii, zdejmują z chorych konieczność podejmowania codziennie nawet kilkudziesięciu decyzji terapeutycznych, polegających na przykład na odpowiednim dobraniu wstrzykiwanej dawki insuliny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pompy insulinowe po 26. roku życia? Lekarze: to nie gadżet, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta

Pompy insulinowe po 26. roku życia? Lekarze: to nie gadżet, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta

Piotr Wójcik
To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego

To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego

Zuzanna Kuffel

- W cukrzycy codzienne leczenie pozostaje w rękach pacjenta. Chyba nie ma żadnej innej choroby, która ma tak szybko zmieniające się parametry. Wartości glikemii zmieniają się z minuty na minutę, a czynników które na nie wpływają, jest ponad 40 i właściwie wszystkie one powinny być uwzględnione, żeby odpowiednio dawkować insulinę. Teraz, kiedy mamy systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM), pacjent widzi, jak mu się szybko zmieniają wartości glikemii, a kiedy mamy systemy pomp insulinowych zintegrowane z CGM, to one już same podejmują bardzo dużo decyzji o pacjentach. Ułatwia to życie chorych i podnosi jego jakość - mówiła w październiku, podczas spotkania z cyklu Health Meeting prof. Agnieszka Szadkowska z Kliniki Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pompy insulinowe są refundowane wyłącznie dla pacjentów młodszych niż 26 lat. Trwają starania o rozszerzenie wskazań refundacyjnych na całą populację chorych.

A co z cukrzycą typu 2?

W cukrzycy typu 2 największym zdaniem lekarzy i ekspertów przełomem było pojawienie się nowej grupy terapeutyków - leków inkretynowych. Do tej grupy leków należą analogi GLP-1 (np. semaglutyd) czy tzw. podwójnych agonistów (tirzepatyd). Do ich największych korzyści zalicza się wysoką skuteczność w obniżaniu poziomu glukozy we krwi, korzystne działanie na układ sercowo-naczyniowy, a także bardzo dobre wyniki w redukcji masy ciała. Ostatnia z wymienionych korzyści jest tym bardziej istotna, że jak podkreślił podczas Health Meeting prof. Mateusz Jankowski, kierownik Zakładu Zdrowia Populacyjnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ponad 80 procent pacjentów z cukrzycą typu 2 zmaga się z chorobami współistniejącymi - zwłaszcza otyłością czy nadciśnieniem tętniczym.

- Jesteśmy świadkami przełomu i znaczenie tych terapii jest ogromne. Redukcja masy ciała w granicach 5-10 procent modyfikuje przebieg choroby. Jeżeli uda nam się uzyskać większą redukcję już na początku, to myślę, że za chwilę będziemy mówili o remisji cukrzycy. Dzięki tym lekom coraz później włączamy insulinę, a zdarza nam się również ją odstawiać - podkreślała prof. Irina Kowalska, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologii.

W cukrzycy typu 2 leczenie jest ważne, ale równie istotna jest profilaktyka. Ta, jak wskazuje resort zdrowia, polega przede wszystkim na utrzymaniu prawidłowej masy ciała, unikaniu nadmiaru cukrów prostych i tłuszczów nasyconych w diecie oraz ograniczeniu siedzącego trybu życia. Regularne badania profilaktyczne umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i zapobieganie rozwojowi choroby.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl, MZ

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZdrowieCukrzyca
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
