Kluczowe fakty: Po wygłoszeniu exposé premier Donald Tusk odpowiadał na pytania posłów.

W wypowiedzi odniósł się między innymi do kwestii związanych z ochroną zdrowia.

Premier podkreślił, że nakłady na ochronę zdrowia rosną i w coraz większym stopniu będą trafiały na zapewnienie potrzeb pacjentów.

Przypomniał, że jego rząd doprowadził do odblokowania pieniędzy z KPO oraz przywrócił finansowanie in vitro.

W środę w Sejmie rozpatrywany był wniosek o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Premier wygłosił exposé, a później posłowie zadawali pytania. Część z nich dotyczyła obszaru zdrowia.

Donald Tusk w pierwszej kolejności odniósł się do kwestii nakładów na ochronę zdrowia. Te, jak podkreślił, od kilku lat rosną.

Tusk o nakładach na ochronę zdrowia

- Bardzo dużo środków poszło na wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Z reguły są to oczywiście uzasadnione decyzje. Szczególnie pielęgniarki i pielęgniarze to były te grupy zawodowe, które w dużej części były poszkodowane asymetrią wynagrodzeń. Dzisiaj możemy mówić o tym, że wynagrodzenia w ochronie zdrowia w całości są już wynagrodzeniami godnymi - powiedział premier

Jak dodał, wzrost nakładów powinien w decydującej mierze dotyczyć pacjentów, a nie wzrostu wynagrodzeń.

- Przygotowujemy takie plany, także w działaniach Narodowego Funduszu Zdrowia, aby wzrost nakładów na ochronę zdrowia, który w roku przyszłym przekroczy 25 miliardów złotych, w maksymalnym stopniu trafił w miejsca, w procedury i działania, które będą sprzyjać pacjentom, a nie będą przekierowane w jakimś istotnym procencie na wzrost wynagrodzeń - zapowiedział.

KPO a inwestycje szpitali

Donald Tusk przypomniał, że 10 miliardów złotych to kwota, jaka na ochronę zdrowia trafi z odblokowanych w czasie rządów obecnej koalicji z Krajowego Planu Odbudowy.

- Z tych pieniędzy korzysta w tej chwili ponad 380 szpitali. Inwestują między innymi w onkologię i opiekę długoterminową. Tak jak powiedziałem, do tej pory z KPO zablokowane było przez was, a odblokowane przez nas - powiedział, kierując wypowiedź w stronę obecnej opozycji.

Donald Tusk o in vitro

Premier Donald Tusk podkreślił również, jak ważne dla jego gabinetu jest finansowanie rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro.

- Od kiedy przywróciliśmy finansowanie tej procedury urodziło się 841 dziewczynek i 835 chłopców. Mamy w tej chwili 13 909 ciąż klinicznych i 33 737 par, które się zakwalifikowały do programu. To kosztuje trochę pieniędzy, ale to jest warte wszystkich pieniędzy. Cieszę się, że po latach bezsensownej, brutalnej, haniebnej walki i upokarzania dzieci urodzonych dzięki procedurze in vitro i ich rodzin, znowu przynosi to efekt demograficzny, a przede wszystkim szczęście parom, które doczekały się swojego potomstwa - powiedział premier.

Po tym, jak Donald Tusk udzielił odpowiedzi na pytania po exposé, odbyło się głosowanie w sprawie wotum zaufania do rządu. Za było 243 posłów, przeciw - 210, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym wotum zostało udzielone.