Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Powoduje takie objawy jak endometrioza, a jest dużo mniej znana. Jak ją zdiagnozować?

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Niewydolność żylna miednicy i endometrioza powodują niemal identyczne objawy
Niewydolność żylna miednicy i endometrioza powodują niemal identyczne objawy
Źródło: Shutterstock
Ból podbrzusza, dyskomfort w trakcie lub po współżyciu, częste uczucie parcia na mocz, wzdęcia i inne problemy jelitowe, bolesne i obfite miesiączki - te objawy może powodować endometrioza, która statystycznie dotyka aż jedną na dziesięć kobiet. Jednak nie zawsze musi tak być. Niemal identyczne dolegliwości może powodować niewydolność żylna miednicy - również częsty problem wśród kobiet, jednak znacznie mniej znany. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Świadomość na temat endometriozy znacznie się poprawiła w ostatnich latach. Niewydolność żylna miednicy, która może powodować niemal identyczne objawy, wciąż jest dużo mniej znaną chorobą zarówno wśród pacjentek, jak i wśród lekarzy.
  • Jak zdiagnozować niewydolność żylną miednicy? Wyjaśniają to ginekolog i flebolożka.
  • Niektóre kobiety mają tylko endometriozę, inne tylko niewydolność żylną. Jest też jednak spora grupa pacjentek, u których te choroby współwystępują. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać leczenie?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

- Ponad 10 lat temu moja ówczesna szefowa wysłała mnie na konferencję naczyniową do Krakowa. Nie za bardzo wiedziałem, co ja - ginekolog - tam robię, aż do momentu, kiedy usłyszałem o niewydolności żylnej miednicy, która daje bardzo podobne objawy do endometriozy - mówi dr n. med. Piotr Rubisz, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu endometriozy. - Kiedy po powrocie opowiadałem kolegom ginekologom, że niewydolne żylne w miednicy mogą powodować ból, robili wielkie oczy. Szukałem informacji o tej chorobie w polskim piśmiennictwie, ale wtedy nie znalazłem prawie nic. W podręcznikach dla ginekologów nie wspomina się o niej do dzisiaj.

- Świadomość na temat endometriozy znacznie się poprawiła w ostatnich latach. Niestety, niewydolność żylna miednicy wciąż jest dużo mniej znaną chorobą zarówno wśród pacjentek, jak i wśród lekarzy - podkreśla dr n. med. Justyna Wilczko-Kucharska, specjalistka chorób wewnętrznych i flebolożka, która od kilkunastu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń żylnych w jamie brzusznej i miednicy. Jak dodaje lekarka, chirurdzy naczyniowi długo negowali istnienie tej choroby. Wśród ginekologów z kolei powszechne jest przekonanie, że poszerzone żyły w ścianie macicy i wokół jajników to norma po ciąży.

To częsta, ale mało znana choroba. Nie wie o niej wielu lekarzy
To częsta, ale mało znana choroba. Nie wie o niej wielu lekarzy

Zuzanna Kuffel

Przez niską świadomość na temat niewydolności żylnej miednicy pacjentki z tą chorobą często chodzą od specjalisty do specjalisty nawet przez kilkanaście lat, nie znajdując przyczyny swoich dolegliwości. Coraz częściej problem z żyłami sugerują ginekolodzy, do których pacjentki z bólem podbrzusza zgłaszają się na diagnostykę endometriozy.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica