W programie "#BezKitu" TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka i poseł Polski 2050 Jan Szyszko odpowiadali między innymi na pytanie o stan ochrony zdrowia w Polsce.

- Chcę powiedzieć jasno: w tym roku mamy rekordowe w historii środki na służbę zdrowia. Ponad 220 miliardów złotych. Nigdy wcześniej tak wielkich nakładów na politykę zdrowotną w Polsce nie było - mówił poseł Marchewka.

Ochrona zdrowia a sytuacja międzynarodowa

Polityk KO wyraził przekonanie, że ochrona zdrowia się "nie zamknie", a pacjenci "mogą być spokojni o swoje zdrowie". - Ale proszę uwierzyć, przy obecnej sytuacji międzynarodowej, gdzie przeznaczamy 200 miliardów złotych na obronność i 220 miliardów złotych na służbę zdrowia, to jest maksymalne to, co dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić - argumentował.

- Jestem przekonany, że będą te efekty [nakładów na ochronę zdrowia - red.] dostrzegane, ale rolą opozycji będzie, oczywiście, potępianie i granie na emocjach - ocenił Arkadiusz Marchewka.

Obecnie ministrą zdrowia jest Jolanta Sobierańska-Grenda. Poseł Jan Szyszko pochwalił ją za "bardzo dobrą współpracę wewnątrzrządową". Jego zdaniem Polska 2050 nie poparłaby wniosku o jej odwołanie. - Na pewno będziemy chcieli też, jako klub, z panią minister porozmawiać. Nie sądzę, żeby był jakikolwiek problem ze spotkaniem - mówił poseł.

OGLĄDAJ: Wiceminister po słowach premiera: to nie jest język, na który się umawialiśmy