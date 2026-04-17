Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Poseł KO pytany o ochronę zdrowia. "To jest maksymalne to, co dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić"

|
Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
Co z pieniędzmi na zdrowie? Arkadiusz Marchewka: to maksymalne, co możemy zrobić
Źródło: #BezKitu TVN24
Jeden z uczestników programu "#BezKitu" w TVN24 zapytał gości o pieniądze na ochronę zdrowia. Poseł KO Arkadiusz Marchewka tłumaczył, że nakłady są rekordowe i porównał je do wydatków na obronność. Poseł Polski 2050 Jan Szyszko z kolei pochwalił ministrę zdrowia.

W programie "#BezKitu" TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka i poseł Polski 2050 Jan Szyszko odpowiadali między innymi na pytanie o stan ochrony zdrowia w Polsce.

- Chcę powiedzieć jasno: w tym roku mamy rekordowe w historii środki na służbę zdrowia. Ponad 220 miliardów złotych. Nigdy wcześniej tak wielkich nakładów na politykę zdrowotną w Polsce nie było - mówił poseł Marchewka.

Ochrona zdrowia a sytuacja międzynarodowa

Polityk KO wyraził przekonanie, że ochrona zdrowia się "nie zamknie", a pacjenci "mogą być spokojni o swoje zdrowie". - Ale proszę uwierzyć, przy obecnej sytuacji międzynarodowej, gdzie przeznaczamy 200 miliardów złotych na obronność i 220 miliardów złotych na służbę zdrowia, to jest maksymalne to, co dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić - argumentował.

- Jestem przekonany, że będą te efekty [nakładów na ochronę zdrowia - red.] dostrzegane, ale rolą opozycji będzie, oczywiście, potępianie i granie na emocjach - ocenił Arkadiusz Marchewka.

Obecnie ministrą zdrowia jest Jolanta Sobierańska-Grenda. Poseł Jan Szyszko pochwalił ją za "bardzo dobrą współpracę wewnątrzrządową". Jego zdaniem Polska 2050 nie poparłaby wniosku o jej odwołanie. - Na pewno będziemy chcieli też, jako klub, z panią minister porozmawiać. Nie sądzę, żeby był jakikolwiek problem ze spotkaniem - mówił poseł.

pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaBudżet państwaResort zdrowiaKoalicja ObywatelskaPolska 2050Jolanta Sobierańska-Grenda
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

