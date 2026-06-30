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Stres i późna kolacja? Ryzykowne połączenie

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Gdy głowa wciąż zajęta jest obowiązkami, a kolacja trafia na stół dopiero późnym wieczorem, organizm nie ma szans na odpoczynek. Badania pokazują, że stres i późne jedzenie to duet, który może zwiększać ryzyko problemów jelitowych i pogorszyć samopoczucie następnego dnia. Okazuje się, że to, kiedy jemy, może mieć większe znaczenie niż to, co jemy.

Po całym dniu pełnym obowiązków i napięcia wielu z nas siada do stołu dopiero wieczorem. Wcześniej nie było czasu, apetyt przychodzi dopiero po pracy, a kolacja po godzinie 21. wydaje się dobrym sposobem, by wreszcie się zrelaksować. Niestety, dla naszych jelit to trudne połączenie. Organizm, podobnie jak my, ma swój rytm dobowy i wieczorem po prostu zwalnia.

Jedzenie po godzinie 21. w połączeniu z wysokim poziomem stresu może znacząco zwiększać ryzyko problemów trawiennych - wynika z analiz przedstawionych podczas konferencji naukowej Digestive Disease Week 2026 w maju br. Zespół kierowany przez dr Harikę Dadigiri, lekarkę w New York Medical College przy szpitalach Saint Mary’s i Saint Clare’s, przeanalizował dane tysięcy uczestników dwóch dużych projektów badawczych: amerykańskiego NHANES oraz programu American Gut Project. Naukowcy zauważyli, że osoby spożywające ponad 25 procent dziennej liczby kalorii po godzinie 21, a jednocześnie odczuwające chroniczny stres, były nawet dwa i pół razy bardziej narażone na zaparcia lub biegunki niż osoby o niższym poziomie stresu i jedzące wcześniej.

Samo przewlekłe napięcie fizjologiczne (długotrwały stan podwyższonej gotowości organizmu, tzw. odpowiedź stresowa) również zwiększało ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu wypróżnień. Kiedy jednak stres i późne jedzenie występowały jednocześnie, efekt był jeszcze bardziej niekorzystny.

Zdaniem naukowców, godzina spożywania posiłków może wpływać na to, w jaki sposób stres oddziałuje na komunikację między mózgiem a jelitami. Innymi słowy - im później jemy w napięciu, tym bardziej cierpi nasz układ trawienny.

"Chronożywienie" - kiedy godzina posiłku ma znaczenie

Badacze definiują to zjawisko jako tzw. "oś chronożywienia i stresu" - mechanizm, który pokazuje, jak stres wpływa na rytm odżywiania i komunikację pomiędzy mózgiem a jelitami. Chronożywienie (ang. chrononutrition) to sposób odżywiania polegający na dostosowaniu godzin spożywania posiłków do wewnętrznego zegara biologicznego.

Samo spożywanie późnych posiłków było powiązane z 39 proc. wzrostem ryzyka zaburzeń jelitowych, ale dopiero połączenie stresu i nocnego jedzenia powodowało wyraźne nasilenie objawów.

Jak wskazują autorzy, niezależnie od tego, czy nocna przekąska składa się z przetworzonych produktów, czy z pozornie zdrowych opcji, samo zakłócenie naturalnego dobowego rytmu może wpływać negatywnie na mikrobiom jelitowy oraz na działanie układu pokarmowego.

Zaburzony rytm dobowy a zdrowie

Naukowcy przypominają, że tzw. rytm okołodobowy reguluje nie tylko nasze procesy trawienne, ale też wydzielanie hormonów i metabolizm. Jego rozregulowanie może przyczyniać się do rozwoju przewlekłych chorób, od zaburzeń sercowo-naczyniowych po demencję.

W grupie osób poddanych największemu stresowi i jedzących późno wieczorem badacze odnotowali również obniżoną różnorodność bakterii jelitowych, czyli tzw. stan dysbiozy. To sygnał, że styl życia i emocje mogą realnie wpływać na równowagę mikrobiologiczną jelit i działanie osi jelitowo-mózgowej. Dysbioza wiąże się z wieloma potencjalnymi konsekwencjami dla zdrowia od zaburzeń trawienia, przez osłabienie odporności, po zaburzenia nastroju i funkcji poznawczych.

Naukowcy podkreślają, że wyniki badania są kolejnym potwierdzeniem, iż czas posiłku ma kluczowe znaczenie dla zdrowia jelit - podobnie jak sam skład diety czy poziom stresu.

Pora posiłku a rytm dnia

Naukowcy podkreślają, że badanie miało charakter obserwacyjny - pokazuje zależności, ale nie dowodzi, że stres i nocne podjadanie bezpośrednio wywołują problemy jelitowe. Możliwe, że to właśnie dyskomfort trawienny albo stres skłaniają ludzi do jedzenia później.

Jednocześnie autorzy przypominają, że "jedzenie po godzinie 21" nie dla każdego oznacza to samo. Osoby pracujące na zmiany czy funkcjonujące w różnych strefach kulturowych powinny dostosować pory posiłków do swojego rytmu snu i aktywności. Badacze przyznają, że nie chodzi o sztywny zakaz kolacji po godz. 21., lecz o ograniczenie czasu, w którym jemy, oraz zmniejszenie obciążenia dla organizmu.

Kolacja wieczorem to błąd?

Badaczka Priyanka Dadigiri, współautorka pracy, cytowana w materiałach Digestive Disease Week, przyznaje, że sama zastanawiała się, jak późne posiłki wpływają na jelita. "Okazjonalna lekka przekąska o późnej porze nie zaszkodzi, dopóki nie łączy się z silnym stresem" - zaznacza.

Ważne jest dostosowanie zachowań do biologicznego rytmu organizmu: nasze zdrowie zależy od współpracy z rytmem dobowym, nie od walki z nim. To nie pojedynczy czynnik, ale kombinacja stresu i spóźnionych posiłków okazała się najbardziej niekorzystna. Zespół badawczy zaleca, aby w okresach zwiększonego napięcia psychicznego utrzymywać stały rytm posiłków i, jeśli to możliwe, przyjmować większość kalorii w pierwszej części dnia.

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Eksperci podkreślają, że liczba kalorii i rodzaj posiłku mają znaczenie, ale czas jedzenia najmocniej wpływa na mikroflorę jelit. Nasz układ pokarmowy działa w rytmie dobowym - wieczorem spowalnia i gorzej trawi. Późne kolacje oznaczają, że enzymy i hormony regulujące metabolizm nie pracują w pełnej wydajności.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
ZdrowieDietaBadania naukowePsychiatriaPsychologia
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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