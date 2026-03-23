Macie porodówkę? "Broń Boże!"

Przemysław Czarnek mówi, że Tusk urządza ciężarnym kobietom "piekło". Premier Donald Tusk zapewnia, że "nie ma w Polsce problemu z dostępem do porodówek". W TVN24+ sprawdzamy, co czeka kobiety w miejscach, gdzie oddziały położnicze znikają, ale też czy na pewno każdy z nich trzeba ratować za wszelką cenę.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Już w 132 spośród 380 powiatów nie ma ani jednej porodówki.
  • Gdy długi się mnożą, a dzieci rodzi się coraz mniej, oddziały położnicze są zamykane. W ostatnich 15 latach z mapy zniknęło ponad 100, czyli co czwarty. I to nie koniec.
  • Czy zamiast na porodówkach Polki będą rodzić na SOR-ach? Ministerstwo Zdrowia proponuje "pokoje narodzin", ale chętnych, by je tworzyć, nie widać.
  • Choć ok. 92 proc. kobiet ma do porodówki mniej niż 30 minut - to nawet tam, gdzie oddziały położnicze są blisko, ciężarne nie zawsze czują się bezpieczne, bo nie wszystkie szpitale są gotowe na przyjęcie ciąży powikłanej czy narodziny wcześniaków.

Tym artykułem rozpoczynamy cykl "Rodzić po polsku". Przyglądamy się w nim zamykaniu porodówek oraz wydatkom Polek związanym z ciążą i porodem. Zajrzymy też do miejsc, w których - mimo niżu demograficznego - rodzi się więcej dzieci.

- Jak ma się zdecydować na dziecko kobieta, która wie, że będzie musiała rodzić na pogotowiu ratunkowym, w jakimś pokoju narodzin? - pytał 7 marca Przemysław Czarnek, tuż po tym jak został kandydatem PiS na premiera. Temat porodówek wciągnął do swojego przemówienia, grzmiąc, że "dzisiaj to państwo Tuska urządza w Polsce piekło kobiet". - My chorujemy na brak dzieci, na zapaść demograficzną, a państwo, zamiast promować dzietność, zamiast promować rodzinę, zamiast promować małżeństwo, zamiast promować bezpieczeństwo dla kobiet, robi kobietom piekło w Polsce.  

Sam premier Donald Tusk widzi to zupełnie inaczej. 20 marca w programie #BezKitu w TVN24 zapewniał: - Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek. Mamy w tej chwili najgęstszą sieć w Europie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Czterech pancernych i psiecko", czyli świat według Czarnka

"Czterech pancernych i psiecko", czyli świat według Czarnka

Marcin Złotkowski
Premier: chcę, żeby system znowu stanął na nogach

Premier: chcę, żeby system znowu stanął na nogach

Polska

Tu dwa istotne fakty. Po pierwsze - od lat dzieci rodzi się coraz mniej i nie udało się tego trendu odwrócić żadnemu z kilku ostatnich rządów.

Po drugie - od lat też znikają porodówki. Zamykane są za rządu Donalda Tuska, zamykane były przez 8 lat rządów PiS i wcześniej za czasów koalicji PO-PSL. Dzieje się to po cichu. Jak? Sprawdzamy się w TVN24+.

Mało dzieci, duże problemy

Polska ma obecnie jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie (ok. 1,2 dziecka na kobietę). Liczba urodzin spada z roku na rok. W 2010 roku przyszło na świat 403 tysiące dzieci - w 2025 roku 238 tysięcy, czyli o prawie połowę mniej. Co istotne, ponad 18 tys. z urodzonych w ubiegłym roku w Polsce dzieci to cudzoziemcy - było ich niemal dwa razy więcej niż jeszcze w roku 2020. I choć ich obecność wyraźnie łagodzi trend spadkowy, to zapaść demograficzna jest faktem.

Czytaj także:
imageTitle
Lewandowski myślami przy barażach? Surowe oceny Hiszpanów
EUROSPORT
Amerykańskie wojska podczas operacji "Epic Fury"
"Więcej niż dziwna" sytuacja Chameneiego, atak na ośrodek nuklearny, katastrofa śmigłowca
Konflikt na Bliskim Wschodzie
komputer
"Wygrał" drogie auto, by je odebrać zrobił 10 przelewów
WARSZAWA
65-latek został skazany na rok więzienia, stracił i dostał kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Ma pięć dożywotnich zakazów, dostał szósty
WARSZAWA
Londyn. Pożar ambulansów żydowskiej organizacji
Ambulanse w ogniu
Świat
Karol Nawrocki
"Strategiczny błąd" prezydenta Nawrockiego. "Niewytłumaczalne"
Polska
Premier Słowenii Robert Golob
Wybory na granicy remisu
Świat
Donald Trump
Ultimatum Trumpa, lądowanie na autostradzie, kontrowersje po liście biskupów
WARTO WIEDZIEĆ
Przelotny deszcz
Lokalnie może przelotnie popadać
METEO
imageTitle
"To bardzo boli". Święty-Ersetic nie zapomni szybko o finale
EUROSPORT
imageTitle
Piękne gole i zwroty akcji w derbach Madrytu
EUROSPORT
imageTitle
Polka uradowana. "Nie czułam nigdy większej euforii po przekroczeniu mety"
EUROSPORT
imageTitle
Legia uratowała remis z Rakowem, ale nie może się cieszyć
EUROSPORT
Przymrozek, noc
IMGW ostrzega przed przymrozkami. Bez alertów tylko w jednym powiecie
METEO
W kuluarach
"Wielki ferment" o logo. "Nie wiedział nawet sam Hołownia"
W kuluarach
Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty i Kosiniak-Kamysz "wymienili SMS-y". Ustawa "ma pojawić się" w Sejmie
W kuluarach
imageTitle
Tomasiak pisze o "szczęściu". Są też nowe informacje z PZN
EUROSPORT
Meksykanie walczą ze skutkami wycieku ropy
Wyciek ropy skaził setki kilometrów wybrzeża. Nie wiadomo, skąd się wziął
METEO
HMŚ
Polki straciły medal na ostatnich metrach
EUROSPORT
imageTitle
Pia Skrzyszowska medalistką mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Sułek-Schubert tuż za podium halowych mistrzostw świata
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
Wizyta prezydenta. "Tego się nie da tak prosto komentować"
Polska
Noc, chmury, zachmurzenie
Nocą przejściowo pojawi się więcej chmur
METEO
imageTitle
Manchester City z Pucharem Ligi. Koszmarny błąd bramkarza Arsenalu
EUROSPORT
Wysadzony most w Libanie
Wysadzają mosty w Libanie. "Preludium do inwazji"
Świat
imageTitle
Widzew nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Zorza polarna na Pomorzu
Zorza polarna może rozświetlić tej nocy niebo nad Polską
METEO
Wypadek w Tarczynie
Zderzyli się przy przejściu. Wielu rannych, lądował śmigłowiec LPR
Polska
Michał Gołaś, dwukrotny medalista paralimpijski
Na mecie był medal. "Byłem bardzo zły i zawiedziony"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Konkurs skoków w Vikersund odwołany
EUROSPORT
