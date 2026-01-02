Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Polska gotowa pomóc ofiarom pożaru w Crans-Montanie. Siemianowice czekają na poszkodowanych

Szwajcaria, pożar, kurort
Dr Mariusz Nowak: Zadeklarowaliśmy przyjęcie 15 pacjentów ze Szwajcarii
Dr Mariusz Nowak, dyrektor śląskiego Centrum Leczenia Oparzeń, potwierdził gotowość ośrodka do przyjęcia 15 pacjentów - ofiar pożaru w kurorcie narciarskim Crans-Montana. - W leczeniu urazów wielonarządowych, takich jak oparzenia, najważniejszy jest czas. Chodzi o to, żeby pacjentów jak najszybciej do nas przetransportować - wyjaśnił dr Nowak w rozmowie z TVN24.

- Nasz ośrodek jest znany w Europie. Mieliśmy okazję współpracować z zagranicą, a w lipcu 2025 roku uzyskaliśmy akredytację Europejskiego Towarzystwa Oparzeń. Dostaliśmy bardzo wysokie oceny i jesteśmy traktowani jako ośrodek o wysokich referencjach - mówił w rozmowie z TVN24 dr Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Centrum zadeklarowało możliwość przyjęcia 15 poszkodowanych w wyniku pożaru.

Pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje
Dowiedz się więcej:

Pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje

Świat

Stan poszkodowanych i znaczenie czasu

Wiadomo, że poszkodowani to młodzi ludzie, którzy odnieśli ciężkie urazy, w tym rozległe oparzenia. - W leczeniu urazów wielonarządowych, takich jak oparzenia, najważniejszy jest czas. Jeżeli zapadnie decyzja o transporcie, jesteśmy przygotowani, by w ciągu kilkunastu godzin przyjąć pacjentów w naszym ośrodku - tłumaczył dr Nowak.

Lekarz podkreślił także, że oparzenie jest urazem wynikającym z działania na tkanki w określonym czasie. - Te tkanki, w zależności od długości działania czynnika oparzeniowego i od tego, jaka jest temperatura urazu, w różny sposób się zachowują. Każdy uraz jest indywidualny. Na ten moment nie wiemy, w jakim stanie jest każdy z pacjentów - podkreślił dr Nowak.

Tak zaczął się dramat. Nowe nagrania ze szwajcarskiego kurortu
Dowiedz się więcej:

Tak zaczął się dramat. Nowe nagrania ze szwajcarskiego kurortu

Świat

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich to czołowy polski ośrodek zajmujący się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. W całym kraju działa osiem takich centrów. Siemianowicka lecznica dysponuje czterema specjalistycznymi oddziałami, a także Pracownią Hiperbarii Tlenowej, Bankiem Tkanek oraz Zakładem Leczenia Ran Przewlekłych. Rocznie hospitalizowanych jest tam ponad 1,2 tys. pacjentów.

Pomoc polskiego rządu

Jak pisaliśmy w tvn24.pl, premier Donald Tusk również zapewnił w mediach społecznościowych, że "Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność" po tragicznym pożarze w kurorcie w Crans-Montanie. "Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach" - oznajmił. Rzecznik komendanta głównego PSP starszy brygadier Karol Kierzkowski mówił w TVN24, jaką pomoc dla poszkodowanych zaoferowała Polska. Jak wyjaśnił, w czwartek władze Szwajcarii zwróciły się do państw europejskich z prośbą o udzielenie pomocy w leczeniu osób poszkodowanych w wyniku pożaru w kurorcie w Crans-Montanie. Prośba ta dotyczyła zarówno łóżek szpitalnych, jak i zespołów specjalnych rozpoznania medycznego, w które wchodzą lekarz anestezjolog, chirurg i ratownik medyczny.

- Dwa takie zespoły zaoferowała Polska - przekazał Kierzkowski. Zaoferowane zostały także łóżka szpitalne. - Czekamy na informację ze Szwajcarii, czy ta oferta naszej pomocy będzie zaakceptowana - dodał rzecznik PSP.

Tusk o "prośbie Szwajcarii". "Jesteśmy gotowi"
Dowiedz się więcej:

Tusk o "prośbie Szwajcarii". "Jesteśmy gotowi"

Polska

Pożar w Szwajcarii

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji około 40 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko. Przyczyna pożaru pozostaje niejasna, ale władze wykluczyły atak terrorystyczny. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, które mają pokazywać, jak doszło do tragicznego zdarzenia oraz pierwsze, nieskuteczne próby gaszenia pożaru.

Autorka/Autor: annabie/pwojc

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieChirurgia
Czytaj także:
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow
Jest nowy szef biura Zełenskiego
Świat
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
METEO
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
METEO
Wjechali w rurę ciepłowniczą w Częstochowie
Zarzut dla 18-latka bez prawa jazdy, który autem wbił się w rury ciepłownicze
imageTitle
Niepokonany klub ma nową koszykarkę. Najwyższą w historii
Najnowsze
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
Donald Trump chce "rzadkiej krwi". Lekarz ostrzega: tak końska dawka może zabić
Agata Daniluk
Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu
WARSZAWA
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
WARSZAWA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w miejscu "naznaczonym przez nieszczęścia"
Świat
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Koparka (zdj. ilustracyjne)
Zginął kierowca cysterny, operator koparki oskarżony
Kielce
Zaginiona kobieta
Jej partner wrócił do domu, ona została na przystanku. Szukają jej do dzisiaj
Lublin
imageTitle
Szerokie uśmiechy i rejs u wybrzeży Sydney. Polacy gotowi na United Cup
EUROSPORT
Boja znajduje się na plaży w kierunku Mikoszewa
Niecodzienny widok na plażach
Trójmiasto
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
BIZNES
Śnieżyca, droga
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Na co się szykować. Alarmy IMGW w całym kraju
METEO
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
BIZNES
Mężczyzna wsiadł za kółko po alkoholu i pomimo zakazu
Wiózł buraki, a nie powinien
Lublin
Policjanci zabrali psa do schroniska
"Sylwestrowy hałas" i przestraszony pies na ulicy. Pomogli policjanci
Kielce
imageTitle
Zupełnie nieudany początek sezonu Osaki
Najnowsze
Zrzut ekranu 2026-01-2 o 12
Tak Ukraińcy sfabrykowali śmierć dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Nagranie
Świat
Korek na zakopiance
Trzy godziny w korkach na zakopiance
Kraków
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
METEO
imageTitle
Czterokrotny mistrz olimpijski wycofany z kadry po porażce z Polakiem
EUROSPORT
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
WARSZAWA
Przechodnie zapalają znicze w miejscu, gdzie doszło do wypadku
"W nocy zginęła nasza wolontariuszka". Na chodniku potrącił ją samochód
Poznań
Raport DFRLab. Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są
Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są
KONKRET24
imageTitle
Dramatyczny upadek młodego narciarza. Paraliż od pasa w dół
EUROSPORT
Piłka nożna
Sześć osób odpowie za pobicie wiceprezesa klubu piłkarskiego
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica