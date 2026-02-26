Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Co z suwerennością lekową Polski? "Odjeżdża nam Europa"

apteka, leki, farmaceuta
Jak wspierać polskich producentów leków?
Wspieranie refundacją leków od początku wytwarzanych w Polsce i zachęty dla firm farmaceutycznych, które zdecydują się na przeniesienie produkcji do naszego kraju - tak budowanie bezpieczeństwa lekowego widzi Ministerstwo Zdrowia. Producenci zgłaszają jednak problemy, a posłowie dopytują, czy rząd planuje inne rozwiązania.
Kluczowe fakty:
  • Około 80 proc. kluczowych składników leków pochodzi z Azji, co w razie kryzysu zagraża bezpieczeństwu lekowemu kraju.
  • Polska posiada listę 52 substancji czynnych uznanych za strategiczne, jednak pozostaje ona głównie "na papierze", bez realnego przełożenia na wsparcie finansowe czy prawne.
  • Jak rząd zamierza zamierza wspierać rozwój krajowej produkcji leków krytycznych i API? Czego oczekują producenci?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Czy krajowa produkcja substancji czynnych leków (API), zapewniająca bezpieczeństwo lekowe Polski, wciąż jest jeszcze marzeniem, czy już koniecznością? Dyskutowali o tym w środę posłowie, urzędnicy i przedstawiciele branży farmaceutycznej na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. suwerenności lekowej Polski.

Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Dowiedz się więcej:

Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja

Jak pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, w Polsce działa 100 firm produkujących leki. Tylko kilkanaście z nich wytwarza jednak substancje czynne. Aż 80 procent kluczowych składników leków pochodzi z importu z Azji, o czym informowali m.in. autorzy raportu Wojskowego Instytutu Medycznego, Rynku Zdrowia i WNP Economic Trends. W razie kryzysu może to oznaczać przerwanie łańcucha dostaw.

"Odjeżdża nam Europa"

- Debata o API toczy się od kilku lat - przypomniał Tadeusz Chrzan, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. suwerenności lekowej Polski. Jego zdaniem lista krytycznych substancji czynnych dla Polski wciąż pozostaje w dużej mierze tylko na papierze. Zwrócił uwagę, że w wielu państwach UE produkcja farmaceutyczna, w tym API, jest już bezpośrednio dotowana z budżetu i środków z KPO, podczas gdy Polska dopiero szuka efektywnego modelu wsparcia.

- Mamy listę 52 API krytycznych, odjeżdża nam Europa - mówił, pytając przedstawicieli rządu o gotowość firm do uruchamiania produkcji w Polsce, realne instrumenty finansowe i ocenę dotychczasowych programów pomocowych.

Braki leków w Europie to coraz większy problem. "Poważne konsekwencje dla pacjentów"
Dowiedz się więcej:

Braki leków w Europie to coraz większy problem. "Poważne konsekwencje dla pacjentów"

O tym, że pierwsze środki unijne na rozwój farmacji i API mają ruszyć na początku 2026 roku, mówił Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Jak tłumaczył, chodzi m.in. o dwie ścieżki finansowania z FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)/STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

Oczkowski podkreślił, że elementy wspierające rozwój polskich leków pojawiły się już w działalności Agencji Badań Medycznych, a rząd planuje "bardziej pragmatyczne" wykorzystanie środków z Funduszu Medycznego i puli ABM. Wszystko ma zostać wpisane w nową Politykę Lekową Państwa, przygotowywaną na połowę roku.

Oczkowski zapowiedział pogłębienie rozwiązań dla polskich producentów w nowelizacji ustawy refundacyjnej, dodatkowe zachęty dla pacjentów, którzy wybiorą polskie leki refundowane i wsparcie transferu technologicznego, tak by w ciągu około trzech lat przenosić do Polski pełną produkcję leków, włącznie z API.

- W naszym mniemaniu pełne bezpieczeństwo to wyprodukowanie całego leku, łącznie z substancją czynną, w Polsce - podkreślił.

Polskie szpitale nie są gotowe na ewentualny kryzys. Nie spełniają wymagań, nie mają kadr
Dowiedz się więcej:

Polskie szpitale nie są gotowe na ewentualny kryzys. Nie spełniają wymagań, nie mają kadr

Lista leków krytycznych: polska kontra europejska

Oczkowski zapowiedział również "uregulowanie" krajowej listy leków krytycznych w ustawie. - Dziś funkcjonuje ona w sposób "quasi‑formalny", bez jasnych kategorii i bez przełożenia na konkretne ułatwienia prawne czy finansowe. Resort zdrowia chce ją uporządkować, podzielić leki według ich znaczenia i roli - wyjaśnił.

Jednocześnie to właśnie od zbieżności polskiej listy z unijną zależy dostęp do kluczowych funduszy. - Polska lista pokrywa się w 62 procentach z europejską - poinformował dyrektor. Wyjaśnił, że europejska lista powstaje na drodze korespondencji między ministerstwami zdrowia państw członkowskich i że w tym roku Polska szykuje jej aktualizację.

Są już za to pierwsze rozstrzygnięcia w ramach funduszu wsparcia technologii krytycznych. Natalia Załużna, naczelnik Wydziału Zarządzania Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała, że w drodze konkursów wyłoniono sześć projektów badawczo‑rozwojowych, które wesprze NCBR i trzy projekty inwestycyjne dotyczące produkcji, finansowane przez PARP - w tym jeden projekt związany z produkcją szczepionek z unijnej listy leków krytycznych.

"Żyjemy w przekonaniu, że nic się nie wydarzy i nie będzie żadnej wojny". Eksperci: to błąd
Dowiedz się więcej:

"Żyjemy w przekonaniu, że nic się nie wydarzy i nie będzie żadnej wojny". Eksperci: to błąd

Zaskoczeniem dla resortu okazało się jednak niskie zainteresowanie finansowaniem. - Liczyliśmy się z większym popytem na te środki. Na przełomie marca i kwietnia będziemy uruchamiać kolejne projekty inwestycyjne - zapowiedziała Załużna.

Linia niezgody

Jak się jednak okazuje, część firm farmaceutycznych nie może do takich konkursów przystąpić. Między innymi dlatego, że:

  • unijne rozporządzenia uniemożliwiają włączenie polskiej listy leków krytycznych do krajowych konkursów - można opierać się jedynie na liście unijnej,
  • chcą wykorzystywać dofinansowane linie technologiczne nie tylko do produkcji leków z unijnej listy, ale również innych, np. z polskiej listy krytycznej, co dziś bywa blokowane przez warunki programów.

- Jeżeli lista nie będzie kompatybilna, praktycznie nie możemy korzystać z funduszy przewidzianych dla przedsiębiorców - ostrzegała z kolei Paulina Skowrońska z Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, wskazując, że brak synchronizacji list krajowej i unijnej zamyka wielu firmom drogę do unijnego wsparcia.

Producenci zgłaszali, że przeszkodą do uzyskania wsparcia są też zbyt sztywne reguły dotyczące linii produkcyjnych. Wskazywali na to, że na danej linii technologicznej chcieliby produkować nie tylko leki z listy leków krytycznych (UE, red), ale móc ją wykorzystywać także do produkcji innych leków, np. z polskiej listy leków krytycznych.

Luka większa niż pięcioletnie wydatki na ratownictwo. "Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją"
Dowiedz się więcej:

Luka większa niż pięcioletnie wydatki na ratownictwo. "Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją"

Zwrócił na to uwagę także poseł Patryk Wicher z PiS. - Załóżmy, że firma wyprodukowała 100 procent założenia rocznego (czyli jakąś ilość leku dla konkretnej populacji) - i teraz ta linia, na którą poszły publiczne pieniądze unijne będzie pół roku stała? Bo musiałaby zmienić strukturę dofinansowania, czyli dołożyć do produkcji ze swoich środków? - pytał.

"Sami tego nie zrobimy"

Tadeusz Chrzan przypomniał, że STEP nie jest jedyną platformą, z której można finansować polski przemysł farmaceutyczny. - Nie patrzmy na rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego wyłącznie przez pryzmat europejskiej listy leków krytycznych - apelował. Zadał pytanie: czy Polska jest realnie w stanie wytwarzać wszystkie 52 substancje czynne?

Jako przykład innego podejścia wskazał Francję, która przeznaczyła 150 mln euro z budżetu państwa na bezpośrednie wsparcie krajowego przemysłu farmaceutycznego. - Czy ministerstwa myślą o programach krajowych, które wsparłyby takie produkcje? A może kapitału trzeba szukać gdzie indziej? - pytał, argumentując, że inwestycja w linię produkcyjną API to koszt szacowany nawet na ok. 5 mld zł.

- My w MZ nie mamy 5 miliardów złotych na uruchomienie nowej linii produkcyjnej - ripostował dyrektor Oczkowski. Zapewnił jednak, że od ponad roku trwają rozmowy między ministerstwami i podległymi im agencjami, by zbudować spójną strategię wsparcia na każdym etapie produkcji.

"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?
Dowiedz się więcej:

"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?

- Nie można się skupiać tylko na MZ i refundacji. Mamy również inne resorty i różne etapy produkcji leków (…) Sami tego nie zrobimy - podsumował.

Natalia Załużna zwróciła uwagę, że oprócz wsparcia technologii krytycznych istnieje ścieżka SMART, dzięki której finansowanie może też uzyskać produkcja oparta o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Polscy producenci nie potrzebują wsparcia?

- Myśląc o suwerenności lekowej nie powinniśmy się skupiać wyłącznie na substancjach czynnych – postulował przedstawiciel Hasco-Lek, który zauważył, że producenci w Polsce w dużej mierze wytwarzają produkt końcowy, a wytwórców substancji czynnych jest zaledwie garstka. - Czy ten kierunek wsparcia wyłącznie listy G2 [leków wytwarzanych w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej również wytwarzanej w Polsce - red.] i pretendentów do tej listy to nie jest zabieg pozorny? - pytał.

Jego zdaniem trzy lata to zdecydowanie za mało czasu, by dokonać transferu i do leków, które obecnie produkują firmy farmaceutyczne, wytwarzać własną substancję czynną. - Zapominamy o tych 600 lekach na liście G1 [obejmuje leki wytwarzane w Polsce albo takie, do których wytworzenia użyto substancji czynnej wyprodukowanej w Polsce - red.], które są naszym kapitałem. Powinniśmy zadbać o to co, mamy - argumentował.

- Za te przywileje nikogo nie będzie stać, by wybudować fabrykę - zgodziła się Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes zarządu Krajowych Producentów Leków. Zapewniła, że polscy producenci świetnie się rozwijają i nie potrzebują wsparcia, za wyjątkiem produkcji leków krytycznych. 

Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków
Dowiedz się więcej:

Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków

- My ich z jakichś powodów nie produkujemy. Na [przykład dlatego, że jest duża konkurencja albo jest to produkt niszowy i jego rozwój będzie bardzo długotrwały. W związku z tym wsparcie powinno dotyczyć produkcji leków ważnych dla Polski, a nie polskich producentów - mówiła Barbara Misiewicz-Jagielak. Jak zauważyła, zadaniem Ministerstwa Zdrowia nie jest wspieranie przemysłu farmaceutycznego, tylko "kupowanie zdrowia za budżet, jakim dysponuje". - Oczekiwalibyśmy współpracy innych resortów - mówiła. - Minister finansów powinien nas wspierać ze względu na to, że płacimy dość duże podatki, jesteśmy branżą innowacyjną i zmniejszamy ujemny bilans handlowy - dodała.

Wciąż bez odpowiedzi

Debata w zespole pokazała, że co do jednego panuje zgoda: bez zwiększenia krajowej produkcji API i lepszej synchronizacji polskich i unijnych instrumentów wsparcia trudno będzie mówić o realnej bezpieczeństwie lekowym Polski. Podkreślono też potrzebę powołania pełnomocnika ds. suwerenności lekowej, czyli osoby odpowiedzialnej za całościową koordynację polityki w tym zakresie. Rozbieżności widać jednak w odpowiedziach na pytanie, jak szybko, w jaki sposób i jakim kosztem państwo powinno tę całą strategię wprowadzić w życie.

Agnieszka Pióro/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieLekiResort zdrowiaMinisterstwo Funduszy i Polityki RegionalnejSejm
Czytaj także:
Zatrzymany mężczyzna
Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity
WARSZAWA
Kadłub, woj. opolskie
Dwie osoby zamordowane siekierą, szukają nastolatka
Opole
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar
Opole
Uciekał przed policją
Wkurzony wziął traktor i ruszył w dal. Nie zatrzymała go policja, wpadł ciągnikiem do rzeki
Białystok
imageTitle
"Kamil Stoch - najlepszy raz". Wyjątkowy dokument
EUROSPORT
Poślizg i dachowanie
Duża prędkość, poślizg, auto wpada na przeciwległy pas i dachuje. Nagranie
Trójmiasto
 D4vd
Ciało 14-latki w bagażniku samochodu piosenkarza. Nowe informacje
Świat
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
BIZNES
sport-3
"To uratowało moje oko"
EUROSPORT
Przyczepa wjechała w ścianę apteki
Przyczepa z koparką wjechała w witrynę apteki
Szczecin
Zbigniew Ziobro
Sąd zdecydował w sprawie wniosku obrońców Ziobry
Polska
imageTitle
Cristiano Ronaldo w nowej roli. "Pierwsze kroki"
EUROSPORT
Znaleźli narkotyki
Siedem osób podejrzanych u wyłudzenie milionów złotych
Białystok
Harry i Meghan w Jordanii
Księżna Meghan w Jordanii i porównania do Diany
Świat
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wraca sprawa wojewody, który kazał przenieść krzyż. Chcą uchylenia wyroku
Lublin
Owad z rodziny szarańczowatych
Do hiszpańskiej wyspy wraz z pyłem znad Sahary dotarł rój owadów
METEO
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
BIZNES
imageTitle
"Jesteśmy w zapaści, w dziurze"
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczna opowieść byłego mistrza. "Obudziłem się cały we krwi"
EUROSPORT
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
Zamiast do schronisk karma trafiła na sprzedaż
Trójmiasto
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
WARSZAWA
Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
Wyciekły dane ponad 1300 pracowników szpitala
Łódź
Viktor Orban
Orban pisze do Zełenskiego. "Natychmiast"
Świat
imageTitle
Szokujące zdjęcie. Wraca "włochaty" problem
EUROSPORT
Józef Kubica
Tak w Lasach Państwowych korzystali ze służbowych aut
Robert Zieliński
imageTitle
Kiedy Puchar Świata w Bad Mitterndorf? Terminarz lotów
EUROSPORT
Pingwiny cesarskie na Antarktydzie
Gdy są nagie i bezbronne, lód łamie im się pod nogami
METEO
Wyprowadzenie prezydenta z prokuratury
Zatrzymanie prezydenta Częstochowy. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie
Częstochowa
26.02 WARSZAWA POSIEDZENIE SEJMU SIKORSKI pap
"Sytuacja jest poważna". Najważniejsze punkty exposé Sikorskiego
Polska
PiS
"Prezes robi to bardzo sprytnie", "wie, że będzie grał na siebie"
Marcin Złotkowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica