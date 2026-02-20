Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Zdrowie

To nie jest zwykła wysypka. Może prowadzić do udaru, utraty wzroku, a ból trwa miesiącami

polpasiec shutterstock_2334631111
Czym jest ospa wietrzna
Źródło: Shutterstock
To nie jest "niewinna" wysypka, alergia czy chwilowa zmiana skórna, lecz choroba, która może prowadzić do długotrwałego bólu i poważnych powikłań neurologicznych. W Polsce zagrożenie półpaścem wyraźnie rośnie - szczególnie wśród osób po 50. roku życia i seniorów. Nowe wytyczne lekarzy są jednoznaczne: szczepienie zaleca się wszystkim po pięćdziesiątce, niezależnie od ogólnego stanu zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Według Centrum e-Zdrowia (CeZ) co roku rozpoznaje się w Polsce 118-142 tysięcy przypadków półpaśca.
  • Eksperci zwracają uwagę, że zachorowalność zauważalnie rośnie. Szczególne zagrożenie wiąże się z określonymi lokalizacjami półpaśca.
  • Ryzyko ciężkiego przebiegu wyraźnie rośnie u osób z chorobami przewlekłymi.
  • Według nowych wytycznych dotyczących profilaktyki półpaśca, szczepienie zalecane jest nie tylko wszystkim osobom po 50. roku życia, ale także młodszym dorosłym - od 18. roku życia. Dla kogo szczepionka jest bezpłatna?
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Półpasiec to efekt "przebudzenia" wirusa ospy wietrznej (VZV), który po przechorowaniu ospy potrafi pozostać w organizmie przez całe dekady. Podczas spotkania prasowego z okazji Tygodnia Wiedzy o Półpaścu, który w tym roku potrwa od 23 lutego do 1 marca, eksperci zwracali uwagę, że w Polsce rośnie zagrożenie tą chorobą - szczególnie wśród osób starszych.

Choć statystyki z 2025 roku wskazywały najwięcej zachorowań latem i jesienią, lekarze podkreślają, że to złudne poczucie bezpieczeństwa. - Półpasiec nie ma sezonu - zaznaczyła dr hab. Ewa Augustynowicz z Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, przypominając, że do zachorowania może dojść o każdej porze roku.

Mechanizm "drzemiącego" wirusa

Półpasiec nie jest skutkiem nowego zakażenia - jak w przypadku grypy czy COVID-19 - ale efektem uaktywnienia wirusa, który od lat pozostaje w organizmie. Varicella zoster "drzemie" w zwojach czuciowych układu nerwowego i może odezwać się po wielu dekadach. To dlatego problem potencjalnie dotyczy niemal każdego dorosłego Polaka: około 99,5 proc. osób po 40. roku życia przebyło w dzieciństwie ospę wietrzną. Jak wyjaśnia prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, do reaktywacji wirusa dochodzi najczęściej wtedy, gdy słabnie odporność - a jest to proces naturalnie postępujący wraz z wiekiem.

Ospa wietrzna w Kaliszu. Sanepid notuje rekordową liczbę zachorowań
Dowiedz się więcej:

Ospa wietrzna w Kaliszu. Sanepid notuje rekordową liczbę zachorowań

Choroba daje o sobie znać przede wszystkim silnym bólem i charakterystyczną wysypką, która pojawia się wzdłuż przebiegu zajętego nerwu i zwykle ogranicza się do jednej strony ciała. Początkowo są to zmiany rumieniowo-plamiste, z czasem przekształcające się w pęcherzyki - większe i położone głębiej niż te znane z ospy wietrznej. Półpaścowi często towarzyszą gorączka, powiększenie węzłów chłonnych oraz nasilona tkliwość skóry. Choć same zmiany skórne zwykle ustępują w ciągu dwóch tygodni, konsekwencje neurologiczne mogą utrzymywać się znacznie dłużej, pozostawiając po sobie przewlekły, trudny do leczenia ból.

Ból, który trudno się leczy

Największym problemem dla wielu pacjentów nie jest sama wysypka, ale to, co zostaje po jej ustąpieniu. Nerwoból popółpaścowy - czyli przewlekły ból neuropatyczny utrzymujący się dłużej niż trzy miesiące - dotyczy niemal 30 proc. wszystkich chorych. W grupie osób po 60. roku życia może utrzymywać się nawet u połowy pacjentów. To ból trudny do leczenia, znacząco obniżający jakość życia.

Szczególne zagrożenie wiąże się z określonymi lokalizacjami półpaśca. Postać oczna może prowadzić do uszkodzenia rogówki, a nawet utraty wzroku. Z kolei zajęcie okolicy ucha grozi pogorszeniem lub utratą słuchu.

Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne
Dowiedz się więcej:

Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne

Ryzyko ciężkiego przebiegu wyraźnie rośnie u osób z chorobami przewlekłymi. Wśród czynników zwiększających zagrożenie wymienia się m.in. cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca, astmę, łuszczycę, choroby zapalne jelit, wątroby i nerek, a także depresję, schorzenia reumatyczne, nowotworowe czy autoimmunologiczne choroby tarczycy. Prof. Leszek Czupryniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca uwagę, że w przypadku cukrzycy zależność działa w obie strony: choroba metaboliczna sprzyja reaktywacji wirusa, bo osłabia odporność, a sam półpasiec może dodatkowo pogorszyć kontrolę poziomu glukozy we krwi.

Ekspert podkreśla też, że medycyna nie dysponuje dziś leczeniem przyczynowym półpaśca. - Możemy działać jedynie objawowo - zaznacza, wskazując, że tym większego znaczenia nabiera profilaktyka.

Nowe wytyczne dotyczące szczepień

Jedynym sposobem zapobiegania zachorowaniu na półpasiec jest szczepienie ochronne. Dlatego w odpowiedzi na rosnące zagrożenie, jesienią 2025 roku, zaktualizowano wytyczne dotyczące profilaktyki choroby. Dziś szczepienie zalecane jest nie tylko wszystkim osobom po 50. roku życia, ale także młodszym dorosłym - od 18. roku życia - którzy znajdują się w grupach podwyższonego ryzyka. Dotyczy to m.in. pacjentów po przeszczepach oraz osób leczonych immunosupresyjnie. - Skuteczność tych szczepień jest wysoka. Z dostępnych badań wynika, że odporność utrzymuje się ponad 10 lat - podkreśla prof. Joanna Zajkowska. Co ważne, szczepienie rekomendowane jest również osobom, które już przeszły półpaśca, bo choroba nie daje trwałej ochrony przed nawrotem.

Pacjenci chcą się zaszczepić, ale nie ma szczepionek. GIF uspokaja: będą dostawy
Dowiedz się więcej:

Pacjenci chcą się zaszczepić, ale nie ma szczepionek. GIF uspokaja: będą dostawy

Zmieniły się także zasady finansowania, o czym pisaliśmy w tvn24.pl w ubiegłym roku. Choć w Polsce szczepionka przeciw półpaścowi jest dostępna od 2023 roku, to od 1 kwietnia 2025 roku jest bezpłatna dla osób po 65. roku życia z podwyższonym ryzykiem zachorowania. Dla pozostałych pełnoletnich pacjentów z grup ryzyka obowiązuje 50-procentowa refundacja, co obniża koszt jednej dawki do 375,53 zł. Pełny schemat szczepienia obejmuje dwie dawki podawane w odstępie od dwóch do sześciu miesięcy.

Lekarze zwracają uwagę, że przy tak szerokiej liście wskazań - obejmującej m.in. osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów czy zespołem policystycznych jajników - szczepienie przeciw półpaścowi staje się jednym z podstawowych elementów profilaktyki zdrowotnej w dorosłym i dojrzałym wieku.

Opracowała Agata Daniluk/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
SzczepieniaOspaChoroby zakaźneZdrowieSeniorzyLekarze
Czytaj także:
Widok na szczyt Grossglockner od strony południowej
Zostawił partnerkę podczas wspinaczki, zmarła. Alpinista uznany za winnego 
Świat
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA o "retorycznej zdradzie narodowej"
Polska
imageTitle
Kije i kaski fruwały w powietrzu
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczny upadek faworyta. "Takiej kraksy nie widziałem"
EUROSPORT
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
WARSZAWA
Lawina w Utah
Lawina porwała 11-latkę. Dziewczynka zginęła
METEO
Pilne
Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta
Polska
Kard. Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
"Niesłychany" dzień modlitwy. "Za przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili"
Kraków
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? "Trzeźwy osąd"
BIZNES
imageTitle
Mali wymyślili fabrykę mistrzów
EUROSPORT
Unitree Go2, cyberpies
Kto zbudował psa-robota? Kłopoty uczelni na targach AI
Świat
Dzieci jednego dnia okradły troje seniorów
Ukradły hulajnogę, rower i portfel. A potem zrobiły niemałe zakupy. Para 11-latków
Trójmiasto
Szpital
Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków
Piotr Wójcik
GettyImages-2262613424
O medalach zadecydowały ułamki sekund
RELACJA
Żołnierze Korei Północnej
"10 tysięcy". Zełenski: są na terytorium Rosji
Świat
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
BIZNES
Miał ponad trzy promile alkoholu w organiźmie i puste butelki w aucie
Pijany uciekał przed policją. W samochodzie miał puste butelki
Wrocław
Spotkanie ministrów obrony państw należących do grupy E5
Szef MON: od czasów zimnej wojny takiej operacji nie było
Polska
Pociągi z Deutsche Bahn zawierają azbest?
PKP Intercity i wagony z Niemiec: "tony azbestu"? Spółka wyjaśnia
Gabriela Sieczkowska
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"
Świat
Eric Dane
"Trudno jednoznacznie wskazać początek". Jak może objawiać się ALS?
Zdrowie
Pikieta pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Dymy, bębny i syreny. Walczą o zabrane im 500 złotych miesięcznie
Katowice
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
METEO
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
BIZNES
57-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Od przemytu do wynajmu domków letniskowych. Zatrzymany kolejny członek gangu
Kraków
Książę Andrzej
Były książę opuścił areszt. Co się teraz wydarzy?
Świat
shutterstock_2603716303
Wyjęli kobiecie wątrobę, usunęli olbrzymi guz i wszczepili ją z powrotem. Wielki sukces polskich lekarzy
Zdrowie
Nielegalne odpady śmieci
Kolejne osoby zatrzymane w sprawie mafii śmieciowej
Katowice
Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek
Spektakularne nagrania z lodowych jachtów. Lodowe warunki lepsze w Polsce niż w Szwecji
Szczecin
imageTitle
Całował, roztrzaskał okulary. Ojciec w amoku po występie syna
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica