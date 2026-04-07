Zdrowie

Polityczny spór o zdrowie. Wotum nieufności, projekty zmian i głos związkowców

Krystyna Ptok: pracownicy ochrony zdrowia nie są winni walącemu się systemowi
Politycy PiS zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministry zdrowia, zarzucając jej ograniczanie finansowania diagnostyki i nazywając "likwidatorem". Spór o pieniądze, dostęp do badań i kierunek reform ochrony zdrowia nabiera tempa także wśród innych ugrupowań i związków zawodowych. A to wszystko w Światowym Dniu Zdrowia i Dniu Pracownika Służby Zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Politycy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) zarzucają Jolancie Sobierańskiej-Grendzie dążenie do prywatyzacji służby zdrowia.
  • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) przedstawiło projekt ustawy naprawczej. Zakłada ulgę podatkową dla korzystających z prywatnych usług medycznych. Co jeszcze?
  • Związki zawodowe podkreślają, że winą za kryzys w ochronie zdrowia niesłusznie obarcza się pracowników. Czego się domagają?
  • Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest "Razem dla zdrowia. Po stronie nauki".

Katarzyna Sójka, była minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, i Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedzieli dziś rano podczas konferencji prasowej przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia złożenie w Sejmie wniosku o wotum nieufności wobec ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy. - To minister likwidator, nominowany przez Donalda Tuska - mówił Przemysław Czarnek. Nazwał ją też osobą "której marzeniem jest likwidacja 30 procent szpitali". - To jest ta pani, która chciałaby prywatyzacji służby zdrowia - dodał.

Resort "przejął korporacyjny syndyk"?

Polityk PiS przypomniał, że rok 2026 został ogłoszony rokiem profilaktyki, jednak - zaznaczył - w tym samym czasie podjęto decyzję o ograniczeniu finansowania badań profilaktycznych. Jako przykład wskazał, że środki na badania takie jak kolonoskopia i gastroskopia zostały zmniejszone do 60 proc., natomiast na diagnostykę obrazową do 50 proc.

Wyjaśnijmy, chodzi o rozliczanie tzw. nadwykonań nielimitowanych badań wysokokosztochłonnych. Zarządzenie prezesa NFZ zakłada rozliczanie w pełni tylko tego, co szpital lub przychodnia ma zakontraktowane, a po stawkach degresywnych, czyli obniżonych, po zakończeniu roku - tego, co wykona po przekroczeniu kontraktu.

Przemysław Czarnek i Katarzyna Sójka (PiS) zapowiedzieli wniosek o wotum nieufności dla ministry zdrowia
Źródło: PAP

Była ministra zdrowia w rządzie PiS Katarzyna Sójka powiedziała, że - jej zdaniem - resort "przejął korporacyjny syndyk", a obecne zarządzanie ochroną zdrowia ma charakter restrukturyzacyjny, nastawiony na ograniczanie kosztów.

Na początku kwietnia swój wniosek o wotum nieufności wobec ministry zdrowia zapowiedziała także partia Razem.

Premier Donald Tusk, pytany pod koniec marca o przyszłość szefowej resortu zdrowia w związku z kontrowersjami wokół finansowania badań diagnostycznych przez NFZ, zapewniał, że nie przewiduje dymisji minister Sobierańskiej-Grendy.

Ludowcy wracają do propozycji reformy

Tymczasem tuż przed świętami Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt ustawy naprawczej polskiego systemu ochrony zdrowia, przygotowany we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Nożyce NFZ ostre, choć cięcia mniejsze. "Nikt nie obawia się o długoterminowe skutki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nożyce NFZ ostre, choć cięcia mniejsze. "Nikt nie obawia się o długoterminowe skutki"

Piotr Wójcik

Jak powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej poseł PSL Marek Sawicki, finansowanie ochrony zdrowia powinno docelowo sięgnąć 8,8 procent produktu krajowego brutto [w tym roku jest to 6,81 proc. PKB z 2024 roku – red.]. W osiągnięciu tego celu ma pomóc m.in. przeniesienie składki chorobowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Narodowego Funduszu Zdrowia.

- To są znaczące pieniądze, bo to jest około 6 miliardów złotych, które dzisiaj wykorzystywane przez ZUS głównie idą na obsługę zwolnień lekarskich. Mamy nadzieję, że po tej zmianie w tym obszarze da się wypracować sporo oszczędności - przewidywał Sawicki.

Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło poselski projekt ustawy naprawczej polskiego systemu ochrony zdrowia
Źródło: PAP

- W tym momencie NFZ jest w stanie oszczędzać na nieleczeniu pacjentów, ponieważ nie ponosi kosztów następczych, związanych na przykład z tym, że osoba, która jest nieleczona, pobiera zasiłek chorobowy - wyjaśniał główny ekonomista FPP Łukasz Kozłowski.

Ekspert dodał, że częścią propozycji jest też poszerzenie bazy składkowej poprzez objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym zleceniobiorców. Obecnie dla tej grupy składka chorobowa jest dobrowolna.

Kolejną propozycją PSL jest ulga podatkowa - 10 procent odpisu od PIT - dla osób, które korzystają z prywatnych usług medycznych. - Świadczenia, które uciekają z systemu prywatnego, nie są często rejestrowane w publicznych systemach. One są zaspokajane w systemie prywatnym, ponieważ system publiczny stał się po prostu w pewnych obszarach niewydolny. Chcemy stworzyć mechanizm, który zachęca do tego, żeby każde świadczenie było ewidencjonowane - wyjaśniał Łukasz Kozłowski.

"Ten rachunek potencjalnie zapłaci każda polska rodzina". Ministrowie o wyroku w sprawie szczepionek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ten rachunek potencjalnie zapłaci każda polska rodzina". Ministrowie o wyroku w sprawie szczepionek

Mniejsza dynamika waloryzacji, mniej konkurowania o pacjenta i lekarza

Posłowie PSL proponują też ograniczenie nadmiernego wzrostu kosztów poprzez urealnienie waloryzacji płac w ochronie zdrowia - docelowo podwyżka miałaby się wiązać z wysokością inflacji plus 20 proc.

- Ustawą z 2022 roku wprowadzono waloryzację płac w systemie opieki zdrowotnej 2,5 razy większą niż wskaźnik inflacji [związaną ze wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - red.]. My chcemy to urealnić. To są ogromne wydatki, a nie zawsze racjonalnie prowadzone - argumentował dziś Sawicki.

Wśród propozycji jest też wyznaczenie tzw. szpitali wiodących - rozlokowanych w oparciu o dawnych 49 województw. Miałyby to być szpitale wojewódzkie marszałkowskie, które będą koordynowały współpracę w zakresie usług szpitalnictwa ze szpitalami powiatowymi.

Łukasz Kozłowski (FPP): system publiczny stał się po prostu w pewnych obszarach niewydolny
Źródło: PAP

- Szpitale konkurują o pacjenta, o personel medyczny, a z tego mamy często tylko wzrost stawek i kosztów funkcjonowania takiego szpitala. Jak obserwuję wiele coraz bardziej się zadłużających szpitali, to widzę, że często na oddziałach obłożenie nie przekracza 30 procent - podkreślał Sawicki.

Warto odnotować, że pomysły nie są nowe – dokładnie taką propozycję z ust posłów PSL słyszeliśmy pod koniec ubiegłego roku, w tym samym czasie, kiedy swoimi pomysłami na uzdrowienie ochrony zdrowia dzielili się też przedstawiciele innych partii politycznych - PiS i Lewicy.

NFZ planuje cięcia. Co czeka pacjentów z chorobami serca i jelit?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

NFZ planuje cięcia. Co czeka pacjentów z chorobami serca i jelit?

Piotr Wójcik

Związkowcy: to nie pracownicy są winni

Na koniec wracamy przed gmach Ministerstwa Zdrowia. Tam, kilka godzin po tym, jak PiS zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności dla Jolanty Sobierańskiej-Grendy, pojawili się przedstawiciele związków zawodowych. Wiceprzewodniczaca Forum Związków Zawodowych Krystyna Ptok podkreśliła, że to nie pracownicy są winni "walącemu się systemowi finansowania w Narodowym Funduszu Zdrowia" oraz działaniom prowadzącym do ograniczania dostępu pacjentów do badań diagnostycznych i nowoczesnych terapii, a zdaniem związkowców to ich obarcza się winą.

- Finansowanie świadczeń zdrowotnych w sytuacji, w której musimy patrzeć na sytuację demograficzną naszego państwa, na sytuację geopolityczną państwa, musi się zmienić. Jesteśmy za tym, żeby w sposób stabilny finansować ochronę zdrowia i jesteśmy za wskazaniem, jakie kwoty powinny być z budżetu państwa przekazywane na rzecz finansowania ochrony zdrowia - mówiła.

Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Jak dodała, wyraźnie widać, że system oparty na składce zdrowotnej jest już niewydolny, a i z opłacania tej składki zwolnionych jest zbyt wiele osób. Związkowcy domagają się przeglądu i korekty grup uprzywilejowanych. Krystyna Ptok dodała, że problem rosnącego zadłużenia szpitali wynika ze złego finansowania i błędnych wycen świadczeń.

Na problem braku koordynacji w opiece nad pacjentem zwrócił natomiast uwagę Tomasz Dybek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. - Pacjent jest zagubiony w systemie, dostaje skierowanie i nie wie, co ma robić dalej. W zależności od tego, gdzie mieszka, taki ma dostęp do systemu. Są osoby, które czekają rok do medyka, a są osoby, które mają do niego dostęp w dwa tygodnie. Ten dostęp musi być równy - powiedział.

Cięcia na oślep, brak diagnozy i kryzys zaufania. "W medycynie to absolutny dramat"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cięcia na oślep, brak diagnozy i kryzys zaufania. "W medycynie to absolutny dramat"

Piotr Wójcik

Z kolei Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność", powiedziała, że zarówno pomysł konsolidacji szpitali, jak i propozycje zmian w ustawie podwyżkowej odbywają się kosztem pracowników ochrony zdrowia. - Politycy od pewnego czasu obarczają pracowników winą za kryzys ochrony zdrowia. Chociażby kwestia wzrostu wynagrodzeń, o których to politycy mówią, że [pracownicy - red.] już zarabiają godnie. Chcemy, żeby polski lekarz, pielęgniarka, rehabilitant i każdy inny pracownik, nadal mogli mieć wzrost wynagrodzeń - apelowała Ochman.

Wyjaśnijmy jednak, że pomysł resortu zdrowia dotyczący zmian w tzw. ustawie podwyżkowej nie dotyczył likwidacji corocznych waloryzacji, lecz przesunięcia ich z lipca na styczeń, a w dalszej kolejności powiązania ze wskaźnikiem o mniejszej dynamice niż wzrost średnich płac w gospodarce narodowej.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Policjanci zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
"Poczułam okropny smród spalenizny". Zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
WARSZAWA
Wypadek TGV
Zderzenie z pociągiem we Francji. Ciężarówką kierował Polak
shutterstock_1957402561
Są już wszędzie, nawet w jedzeniu. Polscy naukowcy: przegrywamy wyścig z tymi bakteriami
Zdrowie
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
METEO
Niewydolność żylna miednicy i endometrioza powodują niemal identyczne objawy
Objawy jak endometrioza, ale jest dużo mniej znana. Jak ją zdiagnozować?
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Gwiazda peletonu nie wystartuje w Piekle Północy
EUROSPORT
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Miliarder powiązany z Trumpem chce przejąć największą firmę muzyczną świata
BIZNES
Petr Pavel
Prezydent Czech mówił o "ginącej demokracji w Polsce"? Mamy odpowiedź
Zuzanna Karczewska
Kanye West
BBC: Kanye West bez możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii, festiwal Wireless odwołany
Kultura i styl
Kobieta zachowywała się agresywnie, doszło do rękoczynów
Atakowała, obrażała i kazała "wracać do Ukrainy". Zarzuty
Poznań
shutterstock_2623121045
Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów
BIZNES
Jechał pijany ciągnikiem
Jechał pijany ciągnikiem. Groził siekierą mężczyźnie, który go zatrzymał
Lublin
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Polska niegotowa na starość. Seniorzy więźniami własnych mieszkań
Zdrowie
imageTitle
Piłkarz spowodował śmiertelny wypadek. Grozi mu siedem lat więzienia
EUROSPORT
shutterstock_1679982538
Polacy stworzą jeden z najważniejszych leków XXI wieku? Prace trwają
Zdrowie
W samolot LOT-u uderzył piorun
W samolot LOT-u uderzył piorun
WARSZAWA
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Rehabilitant stanął przed sądem, jest oskarżony o molestowanie pacjentki
Wrocław
Sedzia Jakub Iwaniec
Miał jeździć po alkoholu. Zajmie się pijanymi kierowcami
Polska
imageTitle
"Musimy biegać jak szaleni". Industria wierzy w odrobienie strat
EUROSPORT
Zdjęcie opublikowane przez NASA
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
METEO
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
BIZNES
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem zaostrza się. Apel do prokuratorów przed rozprawą
BIZNES
jfk airport lotnisko nowy jork shutterstock_1818136
Na pokładzie samolotu zdarza się to "niezwykle rzadko". Komunikat przewoźnika
Zbudowano 64 domy
Domy na wynajem. Niski czynsz, za 15 lat możliwość wykupu
Tomasz Mikulicz
J.D. Vance i Viktor Orban
J.D. Vance na Węgrzech. Ujawnił powód, dla którego "wysłał go prezydent USA"
imageTitle
Legenda NBA ma dość nieefektownych wsadów. Szykuje rewolucję
EUROSPORT
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
71-latek zmarł po policyjnej interwencji. Pierwsze ustalenia prokuratury
Wrocław
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
METEO
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
WARSZAWA
Korek na A6 w stronę Berlina (zdjęcie ilustracyjne)
Wielki korek na A6 w stronę Berlina
Szczecin
