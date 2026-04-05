Zdrowe w każdej postaci? Można z nim przesadzić? Prawdy i mity o białku

Dieta na redukcji często kojarzy się głównie z "lekkimi posiłkami" - sałatkami i warzywami, a jeśli też owocami, to głównie jagodowymi. To wszystko wartościowe, ale organizm potrzebuje więcej. Sałatka wypełni żołądek, ale po jej zjedzeniu szybko znów poczujemy się głodni.

Inaczej będzie, jeśli na naszym talerzu znajdzie się pierś z indyka, tofu, skyr albo serek wiejski. Białko daje nam sytość na dłużej. Zwiększa też wydzielanie hormonu GLP-1 w jelitach, co jest szczególnie ważne u osób z nadmierną masą ciała.

- Białko jest dla naszego organizmu ważnym budulcem. Poza tym, że jest sycące, wzmacnia też układ odpornościowy i masę mięśniową. A to szczególnie ważne w przypadku osób narażonych na jej utratę z powodu redukcji masy ciała, na przykład z pomocą analogów GLP-1, menopauzy czy choroby - mówi mgr Oliwia Poniatowska, dietetyczka i psychodietetyczka, współautorka (z lekarz Anną Sankowską-Dobrowolską) poradnika "Lżej. Jak mądrze i skutecznie korzystać z leków GLP-1 oraz zmienić nawyki na lepsze".

Jak tłumaczy, żeby zbudować masę mięśniową, samo białko nie wystarczy.