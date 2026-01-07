Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Podwyżki dla medyków do przesunięcia na styczeń? Resort zdrowia proponuje zmiany

|
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o wysokich zarobkach lekarzy: budżet państwa na to nie ma wpływu
Źródło: TVN24
Nikomu nie zabieramy, aby dać komuś innemu. Proponujemy racjonalne rozwiązania, na które pozwala budżet - napisało na portalu X Ministerstwo Zdrowia po dzisiejszym spotkaniu Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, cytując wiceminister Katarzynę Kęcką. Chodzi o propozycje zmian w "ustawie podwyżkowej", regulującej wynagrodzenia medyków. Na stole jest między innymi przesunięcie terminu waloryzacji płac z lipca na styczeń. Nie ma natomiast górnych limitów wynagrodzeń.
Kluczowe fakty:
  • Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby od 2027 r. podwyżki najniższych wynagrodzeń medyków były wypłacane od stycznia, a nie jak dotąd od lipca, co ma lepiej pasować do cyklu budżetowego państwa i NFZ.
  • Waloryzacja miałaby być powiązana ze wzrostem płac w sferze budżetowej, a nie z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co znacząco obniżyłoby koszty dla systemu.
  • Propozycje są odpowiedzią na rosnącą lukę finansową NFZ i wysokie koszty realizacji "ustawy podwyżkowej".
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W dokumencie przekazanym stronom na posiedzeniu Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia (do pisma dotarła Polska Agencja Prasowa) zaproponowało, aby waloryzacja najniższych wynagrodzeń odbywała się od stycznia danego roku, począwszy od stycznia 2027 r.

OGLĄDAJ: "Każda sytuacja, gdy pacjent nie zostaje przyjęty do szpitala, jest absolutnie fatalna"
Kropka_szeroki

"Każda sytuacja, gdy pacjent nie zostaje przyjęty do szpitala, jest absolutnie fatalna"

Kropka_szeroki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Co z wynagrodzeniami medyków?

Obecnie najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia są waloryzowane na początku lipca. Resort zdrowia zaznaczył w dokumencie, że przesunięcie terminu z lipca na styczeń dostosowuje terminy waloryzacji do kalendarza przygotowywania budżetu państwa, NFZ, podmiotów leczniczych oraz do terminów na zawieranie porozumień i wydawanie zarządzeń z ustawy.

W tvn24.pl przypominaliśmy niedawno, że takie rozwiązanie już w czerwcu 2024 roku sugerowali autorzy raportu "Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce", opracowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Instytut Finansów Publicznych.

Ponadto, waloryzacja najniższych wynagrodzeń byłaby powiązana ze wskaźnikiem o niższej dynamice wzrostu, czyli ze wzrostem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Obecnie wskaźnikiem jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Jest to zgodne z kolejną rekomendacją z raportu sprzed niemal dwóch lat. Autorzy sugerowali wówczas "zastąpienie kwoty bazowej ustalanej na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie inną wypracowaną we współpracy z partnerami społecznymi stawką bazową, indeksowaną w podobny sposób jak świadczenia emerytalne i rentowe".

Po roku diagnoz czas na terapię. Co dalej z polską ochroną zdrowia
Dowiedz się więcej:

Po roku diagnoz czas na terapię. Co dalej z polską ochroną zdrowia

MZ chce także, aby podmiot leczniczy miał obowiązek zakwalifikowania pracownika do wyższej grupy zawodowej w przypadku podwyższenia przez niego kwalifikacji zawodowych w związku z uzyskaniem ich na polecenie lub za zgodą pracodawcy.

Resort zaproponował, aby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz NFZ miały uprawnienie do pozyskiwania szczegółowych danych o wynagrodzeniach powiązanych z konkretnym PESEL-em i numerem prawa wykonywania zawodu. Obecnie AOTMiT nie ma możliwości pozyskiwania danych np. o średnich zarobkach lekarzy udzielających świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych.

MZ chce ponadto dodać poziomy kompetencyjne dla pielęgniarek i położnych, zgodnie z posiadanym wykształceniem i umiejętnościami zawodowymi, do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Kłopotliwa ustawa generuje duże koszty

Podczas posiedzenia zespołu w grudniu 2025 r., kiedy rozmawiano m.in. o waloryzacji płacy minimalnej oraz umowach kontraktowych, nie osiągnięto porozumienia w sprawie reformy wynagrodzeń. Przedstawiciele strony społecznej poinformowali, że oczekują od Ministerstwa Zdrowia przedstawienia konkretnych propozycji na piśmie. Wiceszefowa MZ Katarzyna Kęska zapowiedziała wtedy, że resort zdrowia w styczniu przedstawi projekt, który zakłada przesunięcie waloryzacji płac minimalnych w ochronie zdrowia.

Według ujawnionego w grudniu pisma MZ przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 r., miałoby przynieść ok. 6 mld zł oszczędności w 2026 r. Przy uwzględnieniu zmiany dotyczącej mechanizmu waloryzacji koszt podwyżek wynagrodzeń minimalnych spadłby z ok. 10 mld zł do ok. 2,7 mld zł w 2027 r.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia były też jednym z głównych tematów szczytu zdrowotnego w Pałacu Prezydenckim, który odbył się 5 grudnia. Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował wówczas, że nie zgodzi się na zablokowanie podwyżek pensji minimalnej dla pracowników medycznych.

Składki nie wystarczą. Ministra zdrowia o finansowaniu ochrony zdrowia
Dowiedz się więcej:

Składki nie wystarczą. Ministra zdrowia o finansowaniu ochrony zdrowia

Tymczasem realizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w obecnym kształcie jest jednym z czynników wpływających na zwiększanie się dziury w budżecie NFZ. W grudniu ubiegłego roku FPP, IFP oraz NIZP-PZH zaprezentowały ostatni z serii raportów o finansach w ochronie zdrowia - "Luka finansowa w ochronie zdrowia - wyzwania długoterminowe".

Czytamy w nim, że w ostatnich latach równowaga finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce uległa znacznemu zachwianiu. "Po pierwsze, doszło do całkowitego wyczerpania rezerw finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia zgromadzonych w ramach funduszu zapasowego w trakcie pandemii. O ile jeszcze na początku 2023 r. ich poziom wynosił ok. 26 mld zł, o tyle dzisiaj jest to wartość bliska zera. Po drugie, na płatnika nałożono kolejne obowiązki bez zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania. W szczególności dotyczy to sposobu wdrożenia ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

W ubiegłym roku koszt tych podwyżek był szacowany na 18 miliardów złotych, których szpitale nie miały. W zarządzanym wówczas jeszcze przez Izabelę Leszczynę resorcie zapadła więc decyzja o transferze tych pieniędzy. - Żadna firma nie wytrzyma, jeżeli fundusz płac pochłania właściwie cały budżet. Myśmy robili analizę statystyczną sytuacji finansowej szpitali powiatowych. No i właśnie wyszło, że koło dziewięćdziesięciu pięciu procent szpitali ponosi straty nie dlatego, że dyrektor jest niewłaściwą osobą, tylko, że ta architektura wyboru, że te przepisy prawne nie pozwolą, żeby osiągać zysk. Dziewięćdziesiąt pięć procent szpitali powiatowych ponosi straty – mówiła w listopadzie w TVN24 profesor Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej.

- W skali pojedynczego roku to są skutki finansowe rzędu od 15 do 18 miliardów złotych, ale to nie jest tak, że po upływie 12 miesięcy te skutki finansowe znikają. Nie, one nawarstwiają się. W każdym kolejnym roku dochodzi kolejna ich warstwa, przez co w roku bieżącym [2025-red.] osiągają już ponad 58 miliardów złotych, a w przyszłym [2026-red.] to będzie mniej więcej 71 miliardów złotych – wyliczał z kolei w grudniu w Sejmie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP.

Luka będzie się pogłębiać. Nowy raport o finansach w ochronie zdrowia
Dowiedz się więcej:

Luka będzie się pogłębiać. Nowy raport o finansach w ochronie zdrowia

Luka finansowa w tegorocznym budżecie NFZ ma wynieść około 23 miliardów złotych. Jesienią resort zdrowia został poproszony przez szefa resortu finansów o plan możliwych do wprowadzenia oszczędności. Na początku grudnia ubiegłego roku upublicznione zostało pismo, w którym Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że 10 miliardów złotych można zaoszczędzić m.in. poprzez wprowadzenie limitów na świadczenia takie jak badania obrazowe czy operacje zaćmy, a także wprowadzenie górnych limitów wynagrodzeń dla medyków na kontraktach.

Pomysły wywołały falę krytyki pod adresem szefostwa resortu. Póki co żaden z nich nie został przyjęty do wdrożenia (wyjątkiem jest likwidacja programu Dobry posiłek w szpitalu – ten rzeczywiście został zamknięty, a wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski zadeklarował, że od 2026 roku pieniądze na realizację lepszego standardu żywienia będą zawarte w wycenie świadczeń).

Dyskusja nad propozycjami przedstawionymi na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia ma się odbyć 18 lutego. - Spotkanie w lutym może przynieść zgodę na konkretne rozwiązania - powiedziała po posiedzeniu Katarzyna Kęcka.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaResort zdrowiaLekarzePielęgniarkiWynagrodzenia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Konferencja w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości
Kaczyński o "marzeniach przeciwników". "Z pewnością nie spełnią się"
Polska
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
Reforma edukacji. Czy prezydent wiedział co wetuje?
Justyna Suchecka
shutterstock_642096205
Pojechał do Czech i stracił tablice rejestracyjne. Wszystkiemu winien leasing
BIZNES
Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa
Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa
Wrocław
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
Podziemie narkotykowe w więzieniu. Prokuratura oskarża
Kraków
Dziecko przed komputerem
"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie
BIZNES
PiS
Jaki "jest przekonany", ale szef "harcerzy" miał wejść tylnymi drzwiami
Polska
Zderzenie w Sękocinie
"Obydwaj twierdzą, że mieli zielone"
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona poznała rywala w Pucharze Króla. Musi uważać
EUROSPORT
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe dziecko w mieszkaniu. Prokuratura ujawniła przyczynę
WARSZAWA
Zima w Niderlandach, Tilburg
Holandia pod śniegiem. "Jest źle"
METEO
shutterstock_2701987557 Wenezuela-Maracaibo- Czwartek, 30 października 2025 r. Wenezuelscy milicjanci przemaszerowali na rzecz pokoju między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago w mieście Maracaibo w Wenezueli.
Obstawili zakład na amerykańską inwazję na Wenezuelę. Bukmacher wygranych nie wypłaci
BIZNES
Po opadach śniegu w Słupsku na drodze utknęła karetka, ruszyć z miejsca pomogli mieszkańcy
Karetka utknęła w śniegu, pomogli mieszkańcy. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Blackout w Berlinie
Spekulacje po ataku w Berlinie. "Tłumaczenie w drugą stronę dałoby płynny rosyjski"
Świat
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Usiłował podpalić budynek niedaleko Sejmu. Decyzja w sprawie podejrzanego
WARSZAWA
Tankowiec Bella1/Marinera został zajęty przez służby USA
Rosjanie nie zdążyli. Amerykanie przejęli tankowiec
Świat
W Bieszczadzkim Parku Narodowym na szlakach pieszych obowiązuje całkowity zakaz zjazdów na nartach, deskach snowboardowych, sankach oraz tzw. jabłuszkach.
Zjeżdżali na jabłuszkach i sankach po stromych szlakach parku narodowego
Rzeszów
złoto
Tony wenezuelskiego złota i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
BIZNES
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji
Robert Zieliński
Krowa ugrzęzła w bagnie
Krowa ugrzęzła w bagnie. Z pomocą ruszyli strażacy
Szczecin
Zimowy poradnik
Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać
METEO
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Nowe zasady przyłączania do sieci energetycznych
BIZNES
Śmierć dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. we Wrocławiu
Chwalili zabójstwo policjantów. Staną przed sądem
Wrocław
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot
Kultura i styl
Justyna zmarła po kilku godzinach w szpitalu
Justyna zmarła w karetce, nie doczekała operacji. Nowe informacje z prokuratury
Rzeszów
Należy dbać o zęby i regularnie chodzić do dentysty
Choroby przyzębia groźniejsze niż sądzono. Mogą skutkować ciężkimi powikłaniami
Zdrowie
warszawa panorama shutterstock_2085556882
"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny
BIZNES
The PITT
Aż 15 odcinków w drugim sezonie. "Triumfalny powrót" lubianego serialu
Martyna Nowosielska-Krassowska
Ryszard Terlecki
Terlecki o Kamińskim: był słabym ministrem
Polska
Ania zaginęła w 1995 roku. Kadr z nagrania z jej pierwszej komunii
Ślad po Ani zaginął 31 lat temu. Prokuratura wznawia śledztwo
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica