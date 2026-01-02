Logo strona główna
Te osiągnięcia medycyny niosą nadzieję na kolejne lata

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Te osiągnięcia medycyny niosą pacjentom największe nadzieje
Te osiągnięcia medycyny niosą pacjentom największe nadzieje
Źródło: Shutterstock
Coraz lepsze wyniki przeszczepów organów od świń, postępy w terapii genowej, ochronne działanie niektórych szczepień na układ sercowo-naczyniowy, nowa forma profilaktyki przedekspozycyjnej HIV oraz przełom, który może doprowadzić do zmiany standardu leczenia raka piersi HER2+ - to tylko część tegorocznych osiągnięć medycyny, które w kolejnych latach będą niosły pacjentom nadzieję.

1.   Coraz lepsze wyniki przeszczepów od zwierząt

Transplantologia ratuje życie, ale cały czas problemem pozostaje to, że osób potrzebujących przeszczepu jest więcej niż organów. Nadzieją w tej kwestii jest ksenotransplantacja, czyli przeszczepianie ludziom narządów pobranych od zwierząt. Prace nad tym trwają od wielu lat, ale dopiero niedawno ksenoprzeszczepy zaczęły dawać obiecujące wyniki.

"Ksenoprzeszczepy są przyszłością transplantologii"
"Ksenoprzeszczepy są przyszłością transplantologii"
Źródło: Shutterstock

Jak poinformowano w sierpniu w czasopiśmie "Nature Medicine", w Chinach po raz pierwszy przeszczepiono człowiekowi płuco od świni. Zostało ono wcześniej zmodyfikowane genetycznie. Biorcą był pacjent, u którego stwierdzono śmierć mózgu. Nie zaobserwowano natychmiastowego odrzutu, choć jego oznaki pojawiły się po kilku dniach. Narząd zachował żywotność i funkcjonalność przez 9 dni. Nadal potrzeba zatem ulepszenia, zarówno w zakresie modyfikacji genetycznych wprowadzanych u świni-dawczyni, jak i leczenia immunosupresyjnego, które ma zapobiegać odrzutowi przeszczepu.

Przeszczepiono mu zwierzęcą wątrobę, przeżył prawie pół roku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przeszczepiono mu zwierzęcą wątrobę, przeżył prawie pół roku

Dużo bardziej zaawansowane są już natomiast ksenoprzeszczepy nerek. W 2025 roku padł rekord - 67-letni pacjent z New Hampshire w Stanach Zjednoczonych przeżył aż 271 dni z nerką pozyskaną od genetycznie zmodyfikowanej świni. Po tym czasie narząd przestał prawidłowo funkcjonować i trzeba było go usunąć. Był to czwarty tego typu ksenoprzeszczep w USA. W lipcu 2025 roku lekarze z Massachusetts General Hospital wykonali kolejną taką transplantację, już planując kolejne.

W rozmowie z TVN24+ prof. Michał Zembala, specjalista kardiochirurgii i transplantologii, powiedział, że jego zdaniem to właśnie ksenoprzeszczepy są przyszłością transplantologii. Na początku 2025 roku FDA zatwierdziła pierwsze badanie kliniczne poświęcone ksenotransplantacji.

2. Szczepionki chronią nie tylko przed wirusami

W sierpniu 2025 roku Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało w swoim czasopiśmie wytyczne, w których podkreślono, że szczepienia przeciwko grypie, COVID-19, wirusowi RSV, półpaścowi i pneumokokom działają ochronnie na układ sercowo-naczyniowy. Dlaczego? W skrócie - bo choroby układu oddechowego mogą obciążać serce.

Szczepienia nie tylko chronią przed chorobami zakaźnymi. Są ważne również dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego
Szczepienia nie tylko chronią przed chorobami zakaźnymi. Są ważne również dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego
Źródło: Shutterstock

Jak podkreślał w rozmowie z tvn24.pl dr Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes-elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych, szczepiąc się przeciwko grypie czy pneumokokom, będziemy mieli w populacji mniej zawałów, udarów, niewydolności krążeniowo-oddechowej, zaburzeń rytmu serca i mniej zapaleń mięśnia serca, czyli poważnych powikłań, które mogą prowadzić do zgonu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne

Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne

Anna Bielecka
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Zuzanna Kuffel

Potwierdzają to wyniki dużego przeglądu literatury opublikowanego pod koniec października 2025 roku w czasopiśmie "Journal of the American Heart Association". Po analizie 155 prac naukowych badacze zaobserwowali, że grypa i COVID podnoszą ryzyko zawałów i udarów aż trzy lub nawet pięciokrotnie w pierwszych tygodniach po infekcji.

Jak wyjaśnia American Heart Association, naturalna reakcja układu odpornościowego na infekcje wirusowe obejmuje uwalnianie cząsteczek, które wywołują i podtrzymują stan zapalny oraz działają prozakrzepowo.

Dostępne dowody naukowe pokazują też, że ryzyko sercowo-naczyniowe podnoszą również wirusy, które zostają w organizmie na dłużej lub na stałe takie jak HIV, varicella zoster i wirus wirusowego zapalenia wątroby typu C.

3. Postępy w terapii genowej

W 2025 roku naukowcom po raz pierwszy udało się spowolnić postęp ciężkiej dziedzicznej choroby neurologicznej - pląsawicy Huntingtona. Brytyjscy badacze opracowali nową terapię genową, która może spowolnić postęp objawów o 75 procent. Takie rezultaty osiągnięto w pierwszych badaniach klinicznych.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
