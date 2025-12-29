Logo strona główna
Zdrowie

Pionierska przebudowa serca 3-letniego Artura. "To był ostatni dzwonek"

Dr n. med. Grzegorz Zalewski: to jedna z pierwszych takich operacji w Polsce
W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzono jedną z najbardziej złożonych operacji kardiochirurgicznych dziecięcego serca w Polsce. Trzyletni Artur, u którego przez pierwsze lata stosowano leczenie jednokomorowe, przeszedł operację w układzie dwukomorowym. Dziś oddycha już z prawidłową saturacją.

Kateryna Brezghunowa przyjechała do Polski w czasie wojny, będąc już w ciąży. Jak mówi - o tym, że serce syna jest chore, dowiedziała się tuż po porodzie. - Drugiego dnia lekarze powiedzieli, że coś jest nie tak i następnego dnia trafiliśmy do Wrocławia. Tam zaczęło się leczenie - jedna operacja, druga, trzecia. A to była czwarta. Mam nadzieję, że ostatnia - mówi w rozmowie z TVN24.

Przez pierwsze trzy lata Artur był prowadzony w kierunku serca jednokomorowego, tzw. szlakiem fontanowskim. Z czasem pojawiły się trudności w codziennym funkcjonowaniu. Saturacje spadały do 82-84 proc, wysiłek powodował szybkie męczenie i kaszel. - Było ciężko, coraz trudniej. Różnica między nim a zdrowymi dziećmi była widoczna. Bardzo szybko się męczył. Paznokcie były sine - mówi mama.

Dopiero szczegółowa ocena w Katowicach pozwoliła rozważyć operację przebudowy serca do układu dwukomorowego. Zespół diagnostyczny potrzebował na to około miesiąca, wykonując przez ten czas szereg badań, takich jak echo, rezonans, cewnikowanie serca, próby wysiłkowe czy stres-echo. Dopiero po dogłębnej analizie podjęto decyzję o zabiegu.

Dr n. med. Grzegorz Zalewski, kardiochirurg w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach mówi, że to była decyzja bardzo wyważona. - Tak przebudowane serce to droga w jedną stronę. Jeśli poradzi sobie jako dwukomorowe - mamy ogromny sukces. Jeśli nie, powrót do jednokomorowego modelu jest bardzo trudny. Dlatego musieliśmy być pewni, że ten moment jest właściwy - podkreśla.

Wiek dziecka okazał się kluczowy. - Do trzeciego, czwartego roku życia serce ma jeszcze potencjał regeneracji i plastyczności. U starszych dzieci ryzyko jest znacznie większe. To naprawdę był ostatni dzwonek. Za dwa lata nie podjęlibyśmy się takiej operacji - podkreśla lekarz.

Dziesięć godzin na bloku operacyjnym i zaangażowanych kilkanaście osób

Operację przeprowadzono 2 grudnia. Składała się z dwóch głównych części. Pierwsza - double switch - sama w sobie należy do zabiegów rzadko wykonywanych w Polsce. Drugi etap stanowił element innowacyjny: transfer aparatu podzastawkowego zastawki trójdzielnej do prawej komory.

- To operacja innowacyjna, jedna z pierwszych w Polsce, bardzo złożona. Do tej pory nie wykonywano rutynowo transferu aparatu podzastawkowego do zastawki trójdzielnej. U wielu dzieci z tzw. straddlingiem, czyli przemieszczeniem tej zastawki do lewej komory, prowadziło się leczenie jednokomorowe. Dzięki tej technice możemy przestawić serce na dwukomorowe - tłumaczy dr Zalewski.

Zabieg trwał około dziesięciu godzin. Na sali obecnych było kilkanaście osób - trzech kardiochirurgów, anestezjolodzy, perfuzjoniści, pielęgniarki oraz kardiolodzy.

- Najtrudniejsza była część innowacyjna, transfer trójdzielnej zastawki. To najbardziej precyzyjny i stresujący etap. Double switch sam w sobie nie jest często wykonywany, a tutaj dochodził dodatkowy element, którego praktycznie się nie robi - mówi lekarz.

Pierwsze efekty przyszły szybciej niż oczekiwano

Artur wybudził się po operacji stopniowo, ale stabilnie. Rehabilitacja po tak rozległym zabiegu trwa zwykle około trzech tygodni.

Klatka kluczowa-126237
Dr n. med. Grzegorz Zalewski: około miesiąca zastanawialiśmy się, czy jest szansa na przebudowę tego serca

- Przede wszystkim walczyliśmy o jakość życia. Serce dwukomorowe daje nadzieję na dłuższe i bardziej aktywne życie niż jednokomorowe. Chłopiec dziś ma saturację jak zdrowe dziecko. Chodzi już po oddziale, jest z mamą i wkrótce opuści szpital - mówi dr Zalewski.

Mama potwierdza, że zmiana jest odczuwalna. - Widzę różnicę. Saturacje są wyższe. Nie ma niebieskich paznokci. Wcześniej brał siedem-osiem razy dziennie różne leki. Teraz też bierze, bo serce musi mieć wsparcie, ale mniej. Potrzebujemy czasu, żeby dojść do siebie, ale poprawa jest duża - mówi.

Leczenie farmakologiczne będzie nadal konieczne, aby wspierać adaptację przebudowanego serca. Lekarze zakładają, że jeśli w kolejnych latach funkcja komór utrzyma się stabilnie, część leków może być stopniowo odstawiana.

Przełom i szansa dla innych pacjentów

Dr Zalewski zwraca uwagę, że zabieg stanowi kolejny etap rozwoju programu korekcji złożonych wad w GCZD. - To pierwsza taka operacja u nas. Transfer aparatu zastawki trójdzielnej wykonaliśmy wcześniej raz, ale w innym typie wady (Criss Cross Heart). Double switch wykonujemy od trzech lat, we współpracy ze Stanford. To będzie około dziesięciu takich zabiegów, sześć tylko w tym roku. Ale w tym połączeniu - to zabieg przełomowy - przyznaje.

Może to oznaczać zmianę podejścia do grupy pacjentów, którzy do tej pory byli kwalifikowani niemal wyłącznie do leczenia jednokomorowego. W wielu przypadkach życie z sercem dwukomorowym oznacza lepszą tolerancję wysiłku, mniejsze ryzyko powikłań i potencjalnie większą długość życia.

Artur ma dopiero trzy lata, przed nim okres obserwacji i wzmacniania pracy serca. Ale dziś - po etapie leczenia jednokomorowego i czwartej operacji - saturacje są prawidłowe, a chłopiec wraca do codzienności, która wcześniej była dla niego wyzwaniem.

Zabieg pokazuje, że część dzieci, dotychczas skazana na prowadzenie w modelu jednokomorowym może mieć szansę na bardziej fizjologiczne rozwiązanie. To otwiera nową perspektywę leczenia w Polsce. Dla lekarzy to potwierdzenie kierunku rozwoju programu. Dla mamy - z pewnością wielka ulga. A dla małego pacjenta - początek takiego dzieciństwa, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się nieosiągalne.

Autorka/Autor: Agata Daniluk/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
ZdrowieKardiologia
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
