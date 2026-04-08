Zdrowie

"Pierwszy krok do Krajowej Sieci Hematologicznej". Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę

Prof. Ewa Lech-Marańda (Instytut Hematologii i Transfuzjologii)
Prof. Ewa Lech-Marańda: hematologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną
Opracowanie 19 ścieżek terapeutycznych dla pacjentów z chorobami hematologicznymi to cel projektu, na którego realizację zielone światło dało dziś Ministerstwo Zdrowia. - To początek Krajowej Sieci Hematologicznej - powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jednak tak naprawdę będzie to dopiero pierwszy krok do przygotowania pilotażu KSH - jego projekt już od trzech lat leży po konsultacjach w resortowej szufladzie.
Kluczowe fakty:
  • Ministerstwo Zdrowia uruchamia projekt, mający stanowić wstęp do startu pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej (KSH).
  • Projekt pilotażu KSH jest po konsultacjach społecznych od 2023 roku, latem ubiegłego roku resort zapowiedział wznowienie prac nad nim.
  • Ścieżki terapeutyczne dla pacjentów z chorobami hematologicznymi mają opisać algorytm postepowania, dzięki czemu chorzy w całej Polsce będą mogli liczyć na jednakowy standard opieki.
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

W ramach wycenionego na 12 milionów złotych programu, który będzie realizowany od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2029 roku, zostanie stworzonych 19 ścieżek terapeutycznych. - Zależy nam, żeby opracować standaryzację opieki nad pacjentem hematoonkologicznym, żeby pacjenci w każdym miejscu w Polsce byli leczeni w sposób jednolity - powiedziała podczas środowej konferencji prasowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Wstęp do pilotażu i szersze podejście do leczenia

O konieczności powołania Krajowej Sieci Hematologicznej, która miałaby być kolejnym po sieci onkologicznej i kardiologicznej modelowym podejściem do diagnostyki i leczenia ważnej grupy chorób mówi się już od lat. Warto przy tym przypomnieć, że projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu KSH jest już dawno po konsultacjach publicznych i od października 2023 roku czekał na zielone światło ze strony Ministerstwa Zdrowia, aby można go było rozpocząć - nie zapalało się ono z prozaicznego powodu - ograniczonego budżetu.

Na początku sierpnia ubiegłego roku, podczas konferencji "Potrzeby i wyzwania w polskiej hematologii i hematoonkologii - okrągły stół ekspertów" Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia potwierdziła, że resort wznowił prace nad projektem. Efektem tych prac, póki co, jest właśnie uruchomienie projektu, który ma być realizowany przez IHiT.

- To jest tak naprawdę początek Krajowej Sieci Hematologicznej - powiedziała podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. - Projekt i sieć hematologiczna, która będzie od początku tego projektu budowana, wpisują się w szersze podejście Ministerstwa Zdrowia i całego środowiska hematologicznego, hematoonkologicznego, w podejście do leczenia pacjentów. Prowadzimy 25 programów lekowych, z czego 16 programów onkologicznych, hematoonkologicznych i 9 programów hematologicznych. Koszt, jaki ponosimy rocznie na leczenie chorób hematoonkologicznych, to 2,5 miliarda złotych - przypomniała Kacperczyk.

"Przepływ informacji jest niezwykle istotny"

Ścieżki terapeutyczne, które będą opracowywane w ramach projektu, mają dokładnie opisywać to, na jakim etapie choroby jakie badania i jakie leczenie są zgodne ze standardem i powinny być prowadzone. Projekt ma ułatwić utworzenie standardu organizacyjnego ośrodków hematologicznych, czyli opisać ich referencyjność. Chodzi o to, żeby ośrodki działały zgodnie ze swoimi kompetencjami merytorycznymi i możliwościami oraz miały równy dostęp do diagnostyki i do nowoczesnego leczenia.

- Chcemy też wypracować wytyczne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przepływ informacji między specjalistyczną poradnią a POZ-em jest niezwykle istotny. Chcemy wypracować standardy diagnostyczne w podstawowej opiece zdrowotnej w odniesieniu do nowotworów hematologicznych, wytyczne do skierowania pacjenta do poradni, do szpitala, ale też wytyczne do opieki przewlekłej - mówiła prof. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów prof. Krzysztof Giannopoulos podczas ubiegłorocznego Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu przypomniał, że nawet co dziesiąty nowotwór to nowotwór hematologiczny. Nie istnieją metody profilaktyczne tych schorzeń, a pomyślne rokowanie jest najczęściej zależne od szybkiej diagnostyki w razie podejrzenia nowotworu.

- Nowotwory hematologiczne są nowotworami, które najczęściej występują po 60. roku życia. W społeczeństwie starzejącym się, a więc również w polskim, wiadomo, że tych nowotworów będzie przybywało - powiedział profesor.

"Hematologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną"

Prezes PTHiT podkreślał, że pacjenci mają duże trudności w dotarciu do specjalistycznej diagnostyki na etapie podejrzenia choroby. W tego rodzaju nowotworach stosowane są często tzw. terapie celowane, a warunkiem ich wdrożenia jest wykonanie badań genetycznych. Prof. Giannopoulos podkreślił, że w obliczu rosnących potrzeb konieczne jest wykształcenie większej liczby specjalistów hematologii.

- Hematologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną. W ciągu roku Europejska Agencja Leków rejestruje nawet kilkanaście nowych terapii dla chorych na nowotwory hematologiczne czy ultrarzadkie choroby z tej dziedziny. Ważne jest, żeby te ogromne środki, które idą na leczenie i poprawiają jakość życia i rokowanie pacjentów, były optymalnie wykorzystywane - podkreślała podczas środowej konferencji prof. Ewa Lech-Marańda.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Piotr Wójcik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica