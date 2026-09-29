Zmiany w mózgu związane z chorobą Alzheimera mogą zaczynać się już w średnim wieku, na długo przed zaburzeniami pamięci

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- Choroba Alzheimera może rozwijać się po cichu przez kilkanaście, a czasem nawet około 20 lat. W mózgu gromadzą się nieprawidłowe białka beta-amyloid i tau, choć osoba nadal funkcjonuje normalnie - tłumaczy w rozmowie z TVN24+ dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista neurologii i psychologii klinicznej. - Jeśli objawy pojawią się po siedemdziesiątce, zmiany biologiczne mogły rozpocząć się już w wieku średnim. Są to oczywiście oszacowania z badań grupowych, które nie pozwalają jeszcze przewidzieć dokładnego przebiegu choroby u konkretnej osoby.

Myślisz: "Podziękuję, pamięć nie zawodzi"? Tyle że alzheimer nie zaczyna się od zapominania. Mały spoiler: idziesz, dzwoni telefon. Odbierasz - ale jak reaguje wtedy twoje ciało?