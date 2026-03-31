Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Pat w sprawie respiratorów. "Staliśmy się więźniami"

|
shutterstock_2627578119_1
Od blisko 31 lat żyje z respiratorem. "Jest pełen życia, wigoru i ma plany, że nie nadążamy za nim"
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
W całej Polsce ośrodki wstrzymują przyjęcia nowych dorosłych pacjentów korzystających z respiratorów w domu. Pieniędzy z NFZ-u nie wystarcza nawet na leczenie tych, którzy są już objęci taką terapią. Chorzy utknęli w szpitalach, a lekarze alarmują o systemie, który przekroczył punkt krytyczny.
Kluczowe fakty:
  • Ośrodki zajmujące się domową wentylacją mechaniczną wstrzymały przyjęcia nowych dorosłych pacjentów z powodu niewystarczających środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Kontrakty NFZ na 2026 rok są zdaniem świadczeniodawców niedoszacowane, co zagraża ciągłości leczenia zarówno obecnych, jak i nowych pacjentów.
  • Ośrodki od lat realizują świadczenia ponad zakontraktowany limit.
  • Pacjenci, którzy mogliby być leczeni w domu, pozostają w szpitalach, blokując miejsca dla innych chorych i generując dodatkowe koszty.

O tym, że będą problemy z przyjmowaniem nowych pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej w domu, pisaliśmy już w połowie stycznia.  Pacjenci i świadczeniodawcy alarmowali, że kontrakty NFZ na 2026 rok są niedoszacowane, co może zagrozić ciągłości leczenia chorych, którzy już korzystają z takiej opieki, nie mówiąc już o włączaniu nowych pacjentów.

- My nie możemy przyjmować ich więcej, bo nie będziemy się w stanie zbilansować tak, żeby zapewnić odpowiednią jakość opieki też tym, których już obsługujemy w nadwykonaniach - mówił dla tvn24.pl  Robert Suchanke, prezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. Ten scenariusz właśnie staje się rzeczywistością, a jak szacuje OZŚWM, problem może dotyczyć nawet dwóch tysięcy osób, które w tym roku nie otrzymają leczenia w domach.

"To cofnie nas z domów na szpitalne oddziały". Co dalej z finansowaniem domowych respiratorów?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To cofnie nas z domów na szpitalne oddziały". Co dalej z finansowaniem domowych respiratorów?

"NFZ nie rozszerzał kontraktów'

18-letni Piotr jest od dzieciństwa osobą z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną w stopniu znacznym. W połowie stycznia trafił do Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Miał zapalenie płuc.

- Piotrek ma dużą skoliozę i okazało się, że przez ucisk jedno z płuc było niedotlenione, zbierał się w nim dwutlenek węgla. W trakcie pobytu w szpitalu potrzebne było u niego wyłonienie tracheostomii, ponieważ stan zaczął się pogarszać, spadała saturacja. Piotrek musiał być reanimowany. Cały czas potrzebuje respiratora. Był zaintubowany od momentu, kiedy tu trafiliśmy - relacjonuje w rozmowie z tvn24.pl jego matka, Joanna Szadkowska.

Piotr mógłby już zostać wypisany do domu, z zaleceniem dalszej terapii z wykorzystaniem respiratora. Skierowanie ma wystawione od 28 stycznia, ale okazało się, że możliwości włączenia do takiego leczenia nie będzie.

Ośrodki, które realizują to świadczenie, od połowy stycznia nie przyjmują nowych pacjentów, bo nie mają gwarancji, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za ich leczenie. Wartość kontraktów na ten rok jest zbyt niska, by obsłużyć nowych chorych. Jak alarmują, pieniędzy nie wystarczy nawet na tych, którzy już są obsługiwani. Część z nich jest już teraz leczona w ramach nadwykonań.

Cięcia na oślep, brak diagnozy i kryzys zaufania. "W medycynie to absolutny dramat"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cięcia na oślep, brak diagnozy i kryzys zaufania. "W medycynie to absolutny dramat"

Piotr Wójcik

- Sprawa z nadwykonaniami była, od kiedy tylko istnieje to świadczenie. NFZ nie rozszerzał kontraktów. Jeśli w danym roku ośrodek wentylacji miał kontrakt na stu pacjentów, ale w międzyczasie przyjął nowych i kończył rok z dwustoma pacjentami, to na ten następny rok nadal miał kontrakt na stu, a reszta to wciąż były nadwykonania. NFZ robił tak prawdopodobnie celowo, ponieważ za te ponadlimitowe świadczenia zawsze płacił mniej, a czasem nawet wcale i sprawy trafiały do sądów - wyjaśnia dr Jacek Nasiłowski, ordynator II Oddziału Chorób Płuc szpitala w Otwocku.

Jak dodaje lekarz, sytuacja doszła do punktu krytycznego. Nadwykonań jest już na wstępie tak dużo, że inwestowanie w obsługę jeszcze większej liczby pacjentów i kredytowanie ich terapii jest dla ośrodków kosztem, na który sobie nie pozwolą.

- W związku z tym zdecydowały, że od 15 stycznia 2026 r. nie przyjmują nowych pacjentów, chyba że któreś z nich jeszcze mają niewyrobiony kontrakt, ale to sporadyczne przypadki. Generalnie jednak w całej Polsce ośrodki są już teraz ponad kontraktem i nawet nie mają obowiązku przyjmować tych dodatkowych pacjentów - wyjaśnia lekarz.

"Staliśmy się więźniami niewydolnego systemu"

Boleśnie odczuwają to przede wszystkim pacjenci i ich bliscy. Syn Joanny Szadkowskiej wciąż leży na szpitalnym oddziale, choć już dawno powinien go opuścić. Przed rodziną pojawia się widmo przeniesienia go do ośrodka opiekującego się pacjentami wentylowanymi w trybie stacjonarnym. Najbliższy, który ma podpisany kontrakt z NFZ-em, znajduje się w Konstancinie-Jeziornie. Czas oczekiwania na przyjęcie to, jak ustaliliśmy na infolinii, co najmniej miesiąc. Rodzina nie ma gwarancji, że ich syn dostanie się właśnie tam, a już teraz Joanna Szadkowska spędza w otwockim szpitalu przy łóżku Piotra codziennie po 12 godzin.

- Jesteśmy zdani na łaskę losu, staliśmy się więźniami niewydolnego systemu. Nie dość, że nasze życie rodzinne jest postawione na głowie, to jeśli okaże się, że syna trafi gdzieś dalej, niż do Konstancina, to nasza sytuacja jeszcze się pogorszy. Nie wiem, jak będziemy funkcjonować jako rodzina. Zajmuję się Piotrkiem od urodzenia, cały czas jestem w domu, nie pracuję zawodowo, mieliśmy jednak to życie jakoś unormowane, ułożone według potrzeb syna. Teraz nie wiemy nawet, co będzie jutro - żali się kobieta.

Zapłacą, ale tylko 30 procent. Szpitale: nie starczy na pokrycie kosztów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zapłacą, ale tylko 30 procent. Szpitale: nie starczy na pokrycie kosztów

Piotr Wójcik

W patowej sytuacji jest też personel szpitala. Pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej nie można odesłać do domu bez gwarancji, że będzie pod respiratorem. Jeśli nie zapewni mu się takiej opieki, to umrze. A tymczasem kolejni chorzy czekają na miejsce na oddziale.

- Zrobił się ogromny problem. Pracuję w szpitalu płucnym, z którego kierujemy do wentylacji domowej naprawdę bardzo liczną grupę pacjentów. Leczymy chorych z ciężką niewydolnością oddychania i chcemy ich przekazywać do opieki domowej. Od 15 stycznia jest blokada, bo ośrodki czekają na pieniądze od NFZ-u, a fundusz nie chce zapłacić. Mamy ogromny problem, bo nie wiemy, co robić z tymi pacjentami, jak z nimi rozmawiać. Żyjemy w zawieszeniu. Gdyby NFZ powiedział "w tym roku nie płacimy, radźcie sobie sami", to uprzedziłbym pacjentów i ich bliskich, że muszą sobie kupić respirator i zapłacić za opiekę - mówi dr Nasiłowski.

"Oni muszą tutaj być, a z drugiej strony blokują miejsca"

Jakie byłyby to koszty? Sprawdziliśmy. Sam respirator kosztuje co najmniej około 30 tysięcy złotych. Istnieje też opcja jego dzierżawy - również kosztowna. Jak ustaliliśmy u jednej z firm wypożyczających taki sprzęt, cena to około 1,7 tys. złotych za miesiąc, wliczając w to również wymienny osprzęt i filtry. Do tego trzeba dodać koszty opieki.

OGLĄDAJ: Cięcia w NFZ. "To jest absolutnie nie do udźwignięcia"
pc

Cięcia w NFZ. "To jest absolutnie nie do udźwignięcia"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Wiadomo, że pieniędzy brakuje na wszystko, ale trzeba organizować to tak, by zapewnić leczenie przynajmniej w minimalnym stopniu. W temacie jednak nic się nie dzieje. Pacjenci leżą więc na oddziale, my się denerwujemy, oni i ich rodziny się denerwują. To nieetyczne, bo oni muszą tutaj być, a z drugiej strony blokują miejsca dla nowych pacjentów. Szpital wchodzi w koszty i ta sytuacja jest z ludzkiego punktu widzenia co najmniej trudna - podsumowuje ordynator.

NFZ: wartość kontraktów nie jest niższa

A co na to Narodowy Fundusz Zdrowia? Rzecznika NFZ-u zapytaliśmy między innymi o to, czy w ocenie funduszu wysokość kontraktów jest adekwatna do potrzeb, jaka jest skala nadwykonań w stosunku do kontraktów oraz czy, kiedy i w jakich kwotach rozliczy się ze świadczeniodawcami za ponadkontraktową obsługę pacjentów w ubiegłym roku.

NFZ planuje cięcia. Co czeka pacjentów z chorobami serca i jelit?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

NFZ planuje cięcia. Co czeka pacjentów z chorobami serca i jelit?

Piotr Wójcik

Czekamy na odpowiedzi, a póki co przypominamy stanowisko NFZ-u, zaprezentowane nam w styczniu. - Wartość kontraktów na 2026 rok w skali kraju, w zakresie domowej wentylacji mechanicznej nie jest niższa. Trudno mówić więc o jakimkolwiek ograniczeniu tych świadczeń dla pacjentów - komentował Paweł Florek, rzecznik prasowy NFZ. Jak dodał, świadczenia te należą do grupy tych limitowanych, czyli NFZ płaci za nie na bieżąco do wysokości zawartej umowy. - W przypadku nadwykonań, czyli świadczeń wykonanych ponad plan, który jest zakontraktowany przez NFZ, są one rozliczane po zakończeniu roku i z uwzględnieniem kosztów zmiennych - wyjaśniał Florek.

Również w styczniu o stanowisko w sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia. "W ocenie NFZ, za sytuację związaną z płynnością finansową w odniesieniu do świadczeń domowej wentylacji mechanicznej na przełomie roku w dużym stopniu odpowiadają świadczeniodawcy, którzy w trakcie roku w sposób znaczący przekraczają zawarte umowy, często bez uzgodnień z oddziałem wojewódzkim NFZ odnośnie możliwości ich finansowania" - odpowiedziało Biuro Komunikacji MZ.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaResort zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaPacjent
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
USA, protesty "No Kings"
Operacje psychologiczne i serwis X. Tak dyplomacja USA chce walczyć z propagandą
BIZNES
imageTitle
Piłkarz Barcelony nie zagra z Polską. Brutalna selekcja u Szwedów
EUROSPORT
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię ropy naftowej". Znowu?
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię" w Rosji? To nie ten zakład
Jakub Zulczyk
Donald Trump
Trump: kupujcie naszą ropę lub weźcie ją sobie z cieśniny Ormuz
BIZNES
Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę
Był poszukiwany. Wpadł przez picie na peronie
WARSZAWA
Mecz Floty Świnoujście z Elaną Toruń
Kibole bili się na murawie podczas meczu. Błyskawiczne wyroki
Szczecin
rosja telefon internet
Rosjanie próbują przechytrzyć władze. Kreml zacieśnia kontrolę
Świat
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Kiedy koniec interwencji w Iranie? "Policzcie to sobie"
Świat
imageTitle
Trump dał przykład. Rozkręca się Tour Championship
EUROSPORT
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Podwójne zabójstwo w Wołominie. Decyzja prokuratury w sprawie wnuczka ofiar
WARSZAWA
Donald Trump
Lotnisko imienia Trumpa. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Legendarny bramkarz nie żyje
EUROSPORT
imageTitle
Przerywa emeryturę. Wraca do ścigania
EUROSPORT
Pani Mirella przed salą sądową
Pani Mirella żyła w izolacji 27 lat i chce zostać w domu. Sąd zdecyduje o jej przyszłości
Katowice
giełda
Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"
BIZNES
Polacy walczą o mundial
Nigdy nie przegrał ze Szwedami. W Sztokholmie może stracić rekord
Rafał Kazimierczak
Port Ust-Ługa po ukraińskim ataku dronami
"Wysoce prawdopodobne". Rafineria w ogniu i drony nad Estonią
Świat
Ciężarówka przewożąca tofu wpadła do wąwozu
Ładunek z tira gnił przy autostradzie przez trzy tygodnie
Świat
Mężczyźnie grozi od 5 do 20 lat więzienia
Po zakrapianej imprezie wsiadł za kierownicę. Zginęła Anita
Poznań
pc
Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska
BIZNES
Trudne warunki na drogach w Zakopanem
Tatrzański Park Narodowy zamknięty do odwołania
METEO
Oskarżony nie przyznaje się do winy
Znali się kilka godzin, wsiedli na hulajnogę. Ona nie żyje, on nie przyznaje się do winy
WARSZAWA
Zima, śnieg
Nie tylko śnieg. Ponad pół Polski z ostrzeżeniami
METEO
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
Premier: zaoszczędzą średnio około 60 złotych
BIZNES
2026-03-30T150810Z_1_LWD863330032026RP1_RTRWNEV_C_8633-IRAN-CRISIS-USA-BASE-STILLS-0002
"Poważny cios" w amerykańskie wojsko. Media: Sentry zniszczony
Świat
Napadli na nastolatka w Kołobrzegu
Napadli na 14-latka. Pobili, potem zabrali kurtkę
Trójmiasto
Peter Szijjarto oraz Siergiej Ławrow
"Gorąca linia" z Kremlem. Dziennikarze dotarli do rozmów Szijjarto
Świat
pap_20260306_0NU
Nie cieszą się ze zmian. "Pewne zagrożenie"
BIZNES
Sędzia jechała nieznacznie szybciej od obowiązującego limitu
Praworządność rozbiła się o maskę czerwonej osobówki
Bartłomiej Plewnia
Łódź. Policjanci zatrzymali po pościgu kierowcę
Policyjny pościg za pijanym 19-latkiem. Nagranie
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

