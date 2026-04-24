Zdrowie Pacjenci na GLP‑1 jedzą zbyt mało i tracą masę mięśniową. Jak temu zapobiec? Anna Bielecka |

Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk: leki na otyłość to przełom

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przeprowadzili badanie dotyczące osób stosujących leki z grupy GLP-1 oraz GIP/GLP-1 na otyłość.

Badanie wykazało, że pacjenci przyjmujący te leki spożywają znacznie mniej kalorii i składników odżywczych, co może prowadzić do sarkopenii. Na czym ona polega?

Jak uniknąć takich zagrożeń, mówi lekarka, zajmująca się leczeniem otyłości.

Badanie naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie opublikowane w "Journal of Translational Medicine" sygnalizuje, że osoby stosujące popularne leki na otyłość z grupy GLP‑1 oraz GIP/GLP‑1 spożywają zdecydowanie za mało kalorii i białka. Specjaliści z Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM ostrzegają, że skuteczna utrata masy ciała może w takich przypadkach prowadzić do niedoborów żywieniowych i osłabienia organizmu, jeśli pacjent nie pozostaje pod opieką dietetyka.

Publikacja w "Journal of Translational Medicine", której pierwszym autorem jest mgr Sebastian Korus, absolwent kierunku dietetyka kliniczna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, przedstawia szczegółową analizę sposobu odżywiania osób przyjmujących leki inkretynowe, czyli substancje, które w ostatnich miesiącach zyskały ogromną popularność w terapii otyłości. Badacze przeprowadzili badanie obserwacyjne w tej grupie pacjentów, oceniając jakość i wartość odżywczą ich codziennej diety.

Za mało kalorii, białka i błonnika

Naukowcy ocenili sposób odżywiania 387 dorosłych osób przyjmujących raz w tygodniu analogi GLP‑1 lub podwójnych agonistów GIP/GLP‑1, takich jak semaglutyd czy tirzepatyd. Dane zebrano w okresie od kwietnia 2024 r. do lutego 2025 r., na podstawie 48‑godzinnych dzienniczków żywieniowych obejmujących dzień roboczy i dzień weekendowy. Spożycie składników odżywczych obliczono w oparciu o normy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Analiza wykazała, że średnie dzienne spożycie uczestników wynosiło zaledwie około 753 kilokalorii, w tym 33,4 grama białka, 26,5 grama tłuszczu, 96,4 grama węglowodanów i 7,2 grama błonnika. U ponad 90 procent badanych ilość białka była niższa od minimalnych zaleceń, a spożycie błonnika znacznie odbiegało od rekomendowanych 25–30 gramów na dobę. Naukowcy zauważyli też wyraźne różnice między dniami powszednimi a weekendem – w tygodniu uczestnicy przyjmowali średnio o 170 kilokalorii więcej, głównie w postaci tłuszczu (o 8-9 gramów) i sodu (o ok. 370 miligramów).

- Badana grupa nie była bardzo liczna i na pewno potrzebne są dalsze analizy, jednak już wcześniej pojawiały się podobne obserwacje. Pokazują one, że część pacjentów stosujących farmakoterapię otyłości nie dostarcza organizmowi odpowiedniej ilości składników odżywczych, zwłaszcza białka - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Anna Ścibisz, obesitolożka.

- U tych osób podaż kaloryczna jest wyjątkowo niska, nierzadko poniżej tysiąca kalorii dziennie. Tak mała ilość energii może prowadzić do niedożywienia, dlatego kluczowe jest prowadzenie terapii pod ścisłym nadzorem lekarza i dietetyka. Ponadto leczenie otyłości, szczególnie z wykorzystaniem leków, nie może ograniczać się do farmakoterapii. Dieta musi być odpowiednio zbilansowana, uwzględniać zapotrzebowanie kaloryczne, właściwą ilość białka, witamin i tłuszczów - dodaje lekarka.

"Ten aspekt nas najbardziej niepokoi"

Eksperci zwracają uwagę, że choć wyniki polskiego badania potwierdzają skuteczność popularnych leków na otyłość, to ujawniają też drugą stronę terapii. - Konkluzja płynąca z badań jest taka, że leki z grupy GLP‑1 oraz GIP/GLP‑1 skutecznie redukują masę ciała, ale działają poprzez silne hamowanie apetytu - mówi prof. Ewa Stachowska, kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM. - Problemem jest to, że wraz z ograniczeniem ilości jedzenia drastycznie spada podaż kluczowych składników odżywczych - białka, witamin i minerałów. To prosta droga do sarkopenii, czyli utraty masy mięśniowej, osłabienia odporności i niedoborów mikroelementowych - dodaje ekspertka.

- Zbyt niski poziom białka w diecie zwiększa ryzyko utraty masy mięśniowej. To właśnie ten aspekt utraty wagi najbardziej nas niepokoi, ponieważ chcemy, by pacjent redukował tkankę tłuszczową, a nie mięśniową. Dlatego często korzystamy z pomiarów składu ciała, które pozwalają ocenić, czy terapia przebiega właściwie - wskazuje dr Ścibisz.

Lekarka dodaje, że w praktyce kluczowe jest bieżące monitorowanie efektów terapii. - Jeśli widzimy, że pacjent traci zbyt dużo masy mięśniowej lub przyjmuje zbyt mało kalorii, konieczna jest korekta, na przykład zmniejszenie dawki leku albo modyfikacja jadłospisu. Leczenie otyłości wymaga kompleksowego i zindywidualizowanego podejścia, bo tylko ono gwarantuje bezpieczne i trwałe efekty - podkreśla.

Jednocześnie obesitolożka wyjaśnia, że problem spadku masy mięśniowej nie dotyczy wyłącznie osób stosujących leki na otyłość. To zjawisko związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w organizmie, które z wiekiem ulegają nasileniu.

- Utrata mięśni to zjawisko, które fizjologicznie dotyczy nas wszystkich. Zaczyna się około trzydziestego roku życia i zdecydowanie przyspiesza po sześćdziesiątce. Remedium jest aktywność fizyczna i odpowiednia ilość białka w diecie. To uniwersalna zasada, którą stosujemy u wszystkich pacjentów, również tych leczonych farmakologicznie z powodu otyłości - tłumaczy.

Dlaczego to takie ważne? - Spadek masy mięśniowej przekłada się na codzienne funkcjonowanie. Pacjent staje się słabszy, szybciej się męczy i trudniej mu wykonywać zwykłe czynności. W późniejszym wieku może to prowadzić do upadków i złamań, np. szyjki kości udowej, a to z kolei często kończy się trwałym unieruchomieniem. Utrata mięśni pogarsza więc zarówno jakość życia, jak i rokowanie - dodaje lekarka.

Dieta to nie wszystko

Naukowcy z PUM-u podkreślają, że terapia inkretynowa wymaga stałej współpracy z dietetykiem klinicznym i przestrzegania zasad ustalonego jadłospisu. W rozmowie z tvn24.pl 32-letnia Nina, która stosuje analogi GLP-1 od kilku miesięcy, przyznaje, że od czasu rozpoczęcia terapii często nie ma ochoty na jedzenie. - Zdarza się, że muszę się dosłownie zmuszać do posiłku, a po zjedzeniu czuję nudności - mówi. Jak podkreśla, skutki uboczne leczenia bywają dla niej trudne, choć efekty w postaci spadku masy ciała są zauważalne. Od sierpnia zeszłego roku zredukowała wagę o kilkanaście kilogramów.

- Pacjenci przyjmujący analogi GLP-1 z powodu otyłości powinni przestrzegać indywidualnie ustalonej diety redukcyjnej, dbać o odpowiednią podaż białka i innych składników odżywczych oraz regularnie wykonywać ćwiczenia siłowe, najlepiej 2-3 razy w tygodniu. To najskuteczniejszy sposób, by wspierać mięśnie i zapobiegać ich osłabieniu - podsumowuje lekarka.